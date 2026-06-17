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ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിനെ തറപറ്റിച്ച് ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെ പുതിയ ഗോൾ രാജാവ്

ഈ വിജയത്തോടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡും എംബാപ്പെയ്‌ക്ക് സ്വന്തം

FIFA WORLD CUP 2026 FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT FRANCE BEAT SENEGAL FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന എംബാപ്പെ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 6:57 AM IST

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ന്യൂജേഴ്‌സി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആവേശം വാനോളമുയർന്ന മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ സെനഗലിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസിന് വമ്പൻ തുടക്കം. മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡും എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യ പകുതിയിൽ സെനഗൽ 'ചലഞ്ച്'

മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് സെനഗൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധത്തെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ചു. സെനഗൽ താരം നിക്കോളാസ് ജാക്‌സൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ, ഇസ്മായില സാറിന് ലഭിച്ച സുവർണ്ണ അവസരം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിന് കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനിലയോടെയാണ് പിരിഞ്ഞത്.

FIFA WORLD CUP 2026 FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT FRANCE BEAT SENEGAL FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന എംബാപ്പെ (AP)

എംബാപ്പെ മാന്ത്രികതയും തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവും

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ഫ്രാൻസ് കളി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. ആദ്യ ഗോൾ 66-ാം മിനിറ്റില്‍ പിറന്നു. മൈക്കൽ ഒലീസെയുടെ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്നും പന്ത് സ്വീകരിച്ച കിലിയൻ എംബാപ്പെ സെനഗൽ പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-0). പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ബ്രാഡ്‌ലി ബാർകോള, അഡ്രിയാൻ റാബിയോട്ട് നൽകിയ പന്ത് മനോഹരമായ ഒരു ചിപ്പിലൂടെ സെനഗൽ ഗോൾകീപ്പർ എഡ്വേർഡ് മെൻഡിയെ മറികടന്ന് ഗോളാക്കി 82ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോളാക്കി മാറ്റി (2-0).

FIFA WORLD CUP 2026 FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT FRANCE BEAT SENEGAL FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)
FIFA WORLD CUP 2026 FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT FRANCE BEAT SENEGAL FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

അവസാന മിനിറ്റുകളിലെ നാടകം

മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ 90-ാം മിനിറ്റിൽ 18 വയസ്സുകാരൻ ഇബ്രാഹിം എംബായെയിലൂടെ സെനഗൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കി കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഈ ഗോളോടെ എംബായെ സ്വന്തമാക്കി.

എന്നാൽ സെനഗലിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സ് കുറവായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ (95-ാം മിനിറ്റ്) ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്നും എംബാപ്പെ തൊടുത്ത 30 വാര അകലെ നിന്നുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് സെനഗൽ വല തുളച്ചു (3-1). ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമാക്കിയ ഈ ഗോൾ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു.

FIFA WORLD CUP 2026 FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT FRANCE BEAT SENEGAL FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് എംബാപ്പെ

ഈ മത്സരത്തിലെ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ 58 ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പെ, ഒലിവിയർ ജിറൂഡിനെ (57 ഗോളുകൾ) മറികടന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി മാറി. കൂടാതെ ലോകകപ്പിൽ 14 ഗോളുകൾ തികച്ച താരം ലയണൽ മെസ്സിയെയും പെലെയെയും ഗോൾവേട്ടയിൽ മറികടക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FRANCE VS SENEGAL MATCH RESULT
FRANCE BEAT SENEGAL
FRANCE VS SENEGAL MATCH STATS
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