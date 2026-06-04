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ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ പടയോട്ടം; വിദേശ ടീമുകൾക്കായി കളിക്കുന്ന 4 ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഇവര്‍

ലോകകപ്പിൽ പന്തുരുളാൻ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്; മലയാളി താരം തഹ്സീൻ ഉൾപ്പെടെ നാൽവർ സംഘം റെഡി!

TAHSIN MOHAMMED JAMSHID, Nishan Velupillay, Sarpreet Singh, Samuel Moutoussamy
TAHSIN MOHAMMED JAMSHID, Nishan Velupillay, Sarpreet Singh, Samuel Moutoussamy (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 4:10 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ വന്യമായ ആവേശത്തിലേക്ക് നാടുണരാൻ ഇനി ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം ദൂരം. ജൂൺ 11-ന് മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിൽ പന്തുരുളുമ്പോൾ 140 കോടി ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിലും ഒരു പ്രത്യേക ആവേശമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന് ലോകകപ്പ് കളിക്കുക എന്നത് ഇന്നും ഒരു ദൂര സ്വപ്‌നമായി അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വലിയൊരു കാരണമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നാല് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ യുവ പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തവണ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കത്തിൽ വിവിധ വിദേശ ശക്തികൾക്കായി ബൂട്ടുണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ കുപ്പായത്തിൽ കണ്ണൂരിന്‍റെ സ്വന്തം സുൽത്താനായി മലയാളി താരം തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദ് കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ, ന്യൂസിലാൻഡ് മധ്യനിര ഭരിക്കാൻ പഞ്ചാബി വേരുകളുള്ള സർപ്രീത് സിംഗുമുണ്ട്. ഇവർക്കൊപ്പം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിരയിൽ നിഷാൻ വേലുപ്പിള്ളയും, ഡിആർ കോംഗോയ്ക്കായി സാമുവൽ മുത്തുസാമിയും അണിനിരക്കുന്നതോടെ ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കും നെഞ്ചേറ്റാൻ നൂറു കാരണങ്ങളുണ്ട്. 2006-ൽ ഫ്രാൻസിനായി കളിച്ച വികാഷ് ദൊരാസൂവിന് ശേഷം ലോകവേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്ന ആ നാൽവർ സംഘത്തെക്കുറിച്ചറിയാം.

TAHSIN MOHAMMED JAMSHID
TAHSIN MOHAMMED JAMSHID (GETTY)

തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദ് (ഖത്തർ)

മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന പേരാണ് വിങ്ങറായ തഹ്സീൻ മുഹമ്മദിന്‍റേത്. ജൂൺ 16-ന് 20 വയസ്സ് തികയുന്ന തഹ്സീൻ, കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ജംഷീദിന്‍റേയും ഷൈമയുടെയും മകനായി ദോഹയിലാണ് ജനിച്ചത്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുൻ താരം കൂടിയായ പിതാവ് ജംഷീദാണ് തഹ്സീന്‍റെ വഴികാട്ടി. ദോഹയിലെ പ്രശസ്‌തമായ അസ്‌പയർ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്ന തഹ്സീൻ, ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. നിലവിൽ അൽ ദുഹൈൽ എസ്‌സിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന തഹ്സീൻ, 2024-ൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഖത്തറിനായി അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

Sarpreet Singh
Sarpreet Singh (GETTY)

സർപ്രീത് സിംഗ് (ന്യൂസിലാൻഡ്)

ന്യൂസിലാൻഡ് മധ്യനിരയിലെ കരുത്തനായ സർപ്രീത് സിംഗ് ഓക്‌ലൻഡിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. 27 കാരനായ ഈ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്‌ഫീൽഡർ 2019-ൽ പ്രമുഖ ജർമ്മൻ ക്ലബ്ബായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി കളിച്ച് ജർമ്മൻ ലീഗിൽ (Bundesliga) കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനായി ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ സെർബിയൻ ക്ലബ്ബായ എഫ്കെ ടിഎസ്സിയുടെ താരമായ സർപ്രീത്, ന്യൂസിലാൻഡിനായി 24 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്‍റര്‍കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ കപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെയും സർപ്രീത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Nishan Velupillay
Nishan Velupillay (GETTY)

നിഷാൻ വേലുപ്പിള്ള (ഓസ്‌ട്രേലിയ)

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമായ സോക്കറൂസിന്‍റെ (Socceroos) 26 അംഗ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിലെ വിങ്ങറാണ് 25 കാരനായ നിഷാൻ വേലുപ്പിള്ള. ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ അമ്മയ്ക്കും ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജനായ മലേഷ്യൻ പിതാവിനും ജനിച്ച നിഷാൻ മെൽബണിലാണ് വളർന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ എ-ലീഗിൽ മെൽബൺ വിക്ടറിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന താരം, 2024 ഒക്ടോബറിൽ ചൈനയ്‌ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി ഇതുവരെ 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 ഗോളുകൾ നിഷാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Samuel Moutoussamy
Samuel Moutoussamy (GETTY)

സാമുവൽ മുത്തുസാമി (ഡിആർ കോംഗോ)

ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന 29 കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡർ സാമുവൽ മുത്തുസാമി ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. കോംഗോ സ്വദേശിയായ അമ്മയുടെയും, തമിഴ് വേരുകളുള്ള ഇൻഡോ-ഗ്വാഡലൂപ്പിയൻ പിതാവിന്‍റേയും മകനാണ്. നിലവിൽ ഗ്രീക്ക് സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ അട്രോമിറ്റോസിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന മുത്തുസാമി, കോംഗോ ദേശീയ ടീമിനായി 57 മത്സരങ്ങളിൽ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ കളിക്കാരനാണ്. മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ എഫ്‌സി നാന്‍റസിനു വേണ്ടിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐഎസ്എൽ കണക്ഷൻ (ഡക്കൻസ് നാസോൺ)

ഇന്ത്യൻ വംശജരെ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു താരവും ഈ ലോകകപ്പിലുണ്ട്. 2016 ഐഎസ്എൽ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ മുൻനിര സ്ട്രൈക്കറായിരുന്ന ഡക്കൻസ് നാസോൺ ഇത്തവണ ഹെയ്‌തി ടീമിനായി ലോകകപ്പിൽ ബൂട്ടുണിയുന്നുണ്ട്. ഹെയ്‌തിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ് (44 ഗോളുകൾ) ഈ 32 കാരൻ. ഖത്തറിന്‍റെ പ്രാഥമിക സ്ക്വാഡിൽ ഇടംപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഡിഫൻഡർ നിയാൽ മേസണ് അവസാന 26 അംഗ ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല.

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FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
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TAHSIN MOHAMMED JAMSHID
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