വിപണി കീഴടക്കി അർജൻ്റീനയും ബ്രസീലും പോർച്ചുഗലും; വിവിധ വർണങ്ങളിൽ ഫുട്ബോള് മാർക്കറ്റ് സജീവം
ലോക കപ്പ് അടുത്തതോടെ അർജൻ്റീനയുടെ ആകാശനീലയും വെള്ളയും, ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞയും പച്ചയും, പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ചുവപ്പും പച്ചയുമെല്ലാം വിപണി കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : June 8, 2026 at 3:57 PM IST
വയനാട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം വയനാട്ടിലും പടരുകയാണ്. ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ നിറങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുമ്പോൾ ജേഴ്സി വിപണിയിലും വൻ തിരക്കാണിപ്പോള്. കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് വിപണി ഇതിനോടകം സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് അടുത്തതോടെ കേരളക്കരയാകെ ആവേശത്തിലാണ്. വലിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകള് വച്ചും കട്ട് ഔട്ടുകള് വച്ചും കാൽപ്പന്ത് ആരാധകർ കടുത്ത ആവേശത്തിലാണ്. ഇത്തവണ കപ്പ് ആരും തൂക്കും എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.
ലോക കപ്പ് അടുത്തതോടെ അർജൻ്റീനയുടെ ആകാശനീലയും വെള്ളയും, ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞയും പച്ചയും, പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ചുവപ്പും പച്ചയുമെല്ലാം വിപണി കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലെ സ്പോർട്സ് ഷോപ്പുകളിലും ജേഴ്സി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഫുട് ബോള് പ്രേമികളുടെ തിരക്കാണിപ്പോള്.
2026 ലോകകപ്പിനായി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഡിസൈൻ ജേഴ്സികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ. മെസിയുടെ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിയും റൊണാൾഡോയുടെ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയും പതിവുപോലെ ഹിറ്റാണ്. നെയ്മറിൻ്റെ ജേഴ്സിക്കും ആവശ്യക്കാർ കുറവല്ല. ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകളുടെ ജേഴ്സികളും വേഗത്തിൽ വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട്.
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150 രൂപ മുതലാണ് സാധാരണ ജേഴ്സികളുടെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡാകുന്നത് ഓവർസൈസ്ഡ് ജേഴ്സികളാണെന്നാണ് വ്യാപാരികള് പറയുന്നത്. വയനാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കാൽപന്ത് കളിയിൽ സജീവമായിരുന്ന മുൻ ജില്ലാ ക്യാപ്റ്റൻ കൊക്കു മുണ്ടോട് ആണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ജേഴ്സികള് വിൽപനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജുകളിലൂടെയും ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകളിലൂടെയും ഇവയുടെ വിൽപ്പന കുത്തനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജേഴ്സികൾക്ക് പുറമെ കൊടികൾക്കും തോരണങ്ങൾക്കും വൻ ഡിമാൻഡാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൊടികൾ കോർത്തിണക്കിയ അലങ്കാര തോരണങ്ങൾ വീടുകളിലും ക്ലബുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ലോകകപ്പ് തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആരാധകർ ഇതിനോടകം ആഘോഷ മൂഡിലാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ജേഴ്സികൾ വാങ്ങിയും വീടുകളും ക്ലബുകളും ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ നിറങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ചുമാണ് കാത്തിരിപ്പ്. ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഈ ആവേശം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.
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