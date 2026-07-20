ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ ബെംഗളൂരു; ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം ഡി.കെ ശിവകുമാർ
'ടീം കർണാടകയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം', ലോകകപ്പ് സ്ക്രീനിങ്ങിനിടെ ഡി.കെ ശിവകുമാർ
By ANI
Published : July 20, 2026 at 8:32 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ. കോറമംഗലയിലെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് വില്ലേജ് (എൻ.ജി.വി) ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അർജൻ്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള കലാശപ്പോരാട്ടം കാണാൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹമെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ എൻ.എ ഹാരിസും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മത്സരം കാണാൻ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
'ടീം കർണാടക' കെട്ടിപ്പടുക്കും
പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കായിക വിനോദങ്ങൾ മികച്ച ടീം സ്പിരിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. താൻ 'ടീം കർണാടക' കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നിങ്ങൾ കായികരംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഞാനും ടീം കർണാടകയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഓഫിസർമാർ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ ടീം," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അർജൻ്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി പരിക്കുകൾ
അതേസമയം, സ്പെയിനെതിരായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. ഞായറാഴ്ച (പ്രാദേശിക സമയം) നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുടയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് സെൻ്റർ ബാക്ക് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസിന് കളം വിടേണ്ടി വന്നു. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം ലയണൽ സ്കലോനിയുടെ പ്രതിരോധ നിരയിലെ പ്രധാനിയായിരുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം കൂടിയായ മാർട്ടിനെസ്, 44-ാം മിനിറ്റിലാണ് പരിക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചത്. തുടയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെട്ട താരം തൻ്റെ ജഴ്സി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് മൈതാനം വിട്ടത്. ഇ.എസ്.പി.എൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് പകരം 38കാരനായ വെറ്ററൻ ഡിഫൻഡർ നിക്കോളാസ് ഒട്ടമെൻഡിയാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ടൂർണമെൻ്റിൽ 34 ക്ലിയറൻസുകളുമായി അർജൻ്റീനയുടെ പ്രതിരോധ നിരയിൽ ഒന്നാമനായാണ് മാർട്ടിനെസ് ഫൈനലിനിറങ്ങിയത്. 63 ഡിഫൻസീവ് ഇൻ്റർവെൻഷനുകളുമായി അദ്ദേഹം ഈ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഫൈനലിൽ അഞ്ച് ഡിഫൻസീവ് ഇൻ്റർവെൻഷനുകളുമായി ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയലിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിനെതിരായ 2022 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജൻ്റീനയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒട്ടമെൻഡിയെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് സ്കലോനി കളത്തിലിറക്കിയതെന്ന് ഇ.എസ്.പി.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ചരിത്രമെഴുതി മെസ്സി
മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളൊന്നും നേടാനായില്ല. ഇടവേള സമയത്ത് സ്കലോനി ടീമിൽ മറ്റൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തി. ടൂർണമെൻ്റിൽ തൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഇടംനേടിയ നിക്കോ ഗോൺസാലസിന് പകരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡസിനെയാണ് അദ്ദേഹം കളത്തിലിറക്കിയത്. ഇതിനിടെ, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഔട്ട്ഫീൽഡ് പ്ലെയർ എന്ന റെക്കോർഡ് ലയണൽ മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. 39 വയസ്സും 25 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് മെസ്സി ഈ ചരിത്രനേട്ടം തൻ്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കരിയറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാണ് ആവേശത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കായി പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കായികരംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പൊതുപരിപാടികളിൽ ജനപ്രതിനിധികളും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്.
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