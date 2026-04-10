ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പ് കിക്കോഫിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേക്ഷണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ!
Published : April 10, 2026 at 2:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കാൻ വെറും രണ്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയ അവകാശങ്ങൾ ഇതുവരെ വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. ജൂൺ 11-ന് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ കടുത്ത നിരാശയിലാക്കുകയാണ്.
വില കുത്തനെ കുറച്ചിട്ടും താൽപ്പര്യമില്ലാതെ കമ്പനികൾ
2026, 2030 ലോകകപ്പുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിനായി ഫിഫ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് 100 ദശലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു. എന്നാൽ വാങ്ങാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഈ തുക 35 ദശലക്ഷം ഡോളറായി (ഏകദേശം 290 കോടി രൂപ) ഫിഫ കുറച്ചു. ഇത്രയും വലിയ വിലക്കുറവ് നൽകിയിട്ടും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്, സോണി സ്പോർട്സ്, യൂറോ സ്പോർട്സ്, ഫാൻകോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചാനലുകളൊന്നും കരാറിലെത്താൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
2022ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ അവകാശം വയാകോം18 സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത് 62 ദശലക്ഷം ഡോളറിനായിരുന്നു (ഏകദേശം 450 കോടി രൂപ). എന്നാൽ നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു തുക മുടക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ലെന്നാണ് സൂചന.
ഇന്ത്യൻ കായിക വിപണിയിലെ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഈ തണുപ്പൻ പ്രതികരണത്തിന് പ്രധാന കാരണം. സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയും വയാകോം18-ഉം ലയിച്ച് 'ജിയോസ്റ്റാർ' ആയി മാറിയതോടെ വിപണിയിലെ മത്സരം കുറഞ്ഞു. ഇത് സംപ്രേക്ഷണാവകാശം വാങ്ങാൻ വലിയ തുക മുടക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ കായിക വിപണിയിൽ ക്രിക്കറ്റിനുള്ള അമിത സ്വാധീനവും തിരിച്ചടിയായി. ഐസിസി, ബിസിസിഐ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനോടകം നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ, ഫുട്ബോൾ പോലുള്ള മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങൾക്കായി വലിയ തുക മാറ്റിവെക്കാൻ ചാനലുകളുടെ പക്കൽ ഫണ്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
സമയക്രമവും പരസ്യവരുമാനത്തിലെ കുറവും
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് മത്സരങ്ങൾ അർധരാത്രിയിലോ പുലർച്ചെയോ ആണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക. ഇത് തത്സമയ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്നും അതുവഴി പരസ്യവരുമാനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നും ചാനലുകൾ ഭയക്കുന്നു.
കൂടാതെ, ക്രിക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിൽ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ഇടവേളകൾ കുറവാണെന്നതും വാണിജ്യപരമായ ലാഭസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായേക്കും.
