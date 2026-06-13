ETV Bharat / sports

പകരം വീട്ടാൻ കാനറികൾ, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ മൊറോക്കോ; ലോകകപ്പിൽ നാളെ തകര്‍പ്പന്‍ പോരാട്ടം

ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ വമ്പൻ പോരാട്ടത്തിൽ നാളെ ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും നേർക്കുനേർ.

Brazil and Morocco Clash
Brazil and Morocco Clash in Blockbuster Group C Opener (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മഹാപോരാട്ടത്തിന് നാളെ പുലര്‍ച്ചെ ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ രണ്ട് വമ്പന്മാരായ ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കാൽപന്ത് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക് മത്സരത്തിനാണ്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ആധികാരിക വിജയം നേടി ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായാണ് മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.

ബ്രസീൽ: ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യം

തങ്ങളുടെ ആറാം ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന സ്വപ്നവുമായാണ് കാനറികൾ ഇത്തവണ വരുന്നത്. ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ബ്രസീൽ നിരയിൽ ലോകോത്തര അറ്റാക്കിങ് താരങ്ങളുടെ നിര തന്നെയുണ്ട്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച ഫോം തുടർന്ന ബ്രസീലിന് എന്നാൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മറുടെ പരിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കാളക്കുഴയ്ക്കേറ്റ പരിക്ക് കാരണം താരത്തിനു ടൂർണമെന്‍റ് നഷ്ടമാകുമെങ്കിലും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നയിക്കുന്ന മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ടീമിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്.

മൊറോക്കോ: അട്ടിമറി വീരന്മാർ വീണ്ടുമെത്തുന്നു

കഴിഞ്ഞ 2022 ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനലിൽ എത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ടീമാണ് മൊറോക്കോ. ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് കിരീടം നേടിയ ശേഷമാണ് അവർ ഈ ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഔഹാബി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മൊറോക്കോ നിലവിൽ ലോക റാങ്കിംഗിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിരോധ കോട്ടയുമാണ് മൊറോക്കോയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.

പ്രതികാരത്തിന് ബ്രസീൽ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ മൊറോക്കോ

ഇരു ടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 2023-ലെ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച് മൊറോക്കോ ചരിത്ര വിജയം നേടിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് എന്ന മഹാവേദിയിൽ ആ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനാകും ഇന്ന് ബ്രസീൽ ശ്രമിക്കുക.

നിർണായക താരങ്ങൾ

നെയ്‌മറുടെ അഭാവത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറാകും ബ്രസീലിയൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ. മറുഭാഗത്ത് പി.എസ്.ജി താരമായ അഷ്‌റഫ് ഹക്കീമിയാണ് മൊറോക്കോയുടെ വലതു വിംഗിലെ കരുത്ത്. ബ്രസീലിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ കാസിമിറോയും മൊറോക്കോയുടെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ സോഫിയാൻ അംറബാത്തും തമ്മിലുള്ള മധ്യനിരയിലെ പോരാട്ടവും മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകും.

സാധ്യതയുള്ള ലൈനപ്പുകൾ

ബ്രസീൽ നിരയിൽ അലിസൺ, ഡാനിലോ, മാർക്വിഞ്ഞോസ്, ഗബ്രിയേൽ, സാന്ദ്രോ, കാസിമിറോ, ഗ്വിമാറെസ്, റാഫിന്യ, പക്വേറ്റ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, മാത്യൂസ് കുൻഹ എന്നിവർ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും. മൊറോക്കോ നിരയിൽ ബോണോ, ഹക്കീമി, അഗേർഡ്, സായിസ്, മസ്റൗയി, അംറബാത്ത്, ഔനാഹി, സിയെച്ച്, എൽ ഖന്നൂസ്, ബൂഫാൽ, എൻ-നെസിരി എന്നിവർ കളത്തിലിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത.

Also Read: ബ്രസീല്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്, ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നെയ്‌മര്‍ കളിക്കില്ല, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കോച്ച്

TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
BRAZIL VS MOROCCO
WORLD CUP GROUP C OPENER
BRAZIL VS MOROCCO 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.