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'പോർച്ചുഗൽ കിരീടസാധ്യതയുള്ള ടീം; ക്രൊയേഷ്യയെ മലർത്തിയടിക്കും': ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ

ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം: പോർച്ചുഗൽ-ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിൽ പ്രവചനവുമായി ഭൂട്ടിയ

CRISTIANO RONALDO, BHAICHUNG BHUTIA
CRISTIANO RONALDO, BHAICHUNG BHUTIA (AP,IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 4:03 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗൽ ഇപ്പോഴും ശക്തരായ കിരീടദാതാക്കളാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലെ വമ്പൻമാരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്‍റെ പോർച്ചുഗൽ ക്രൊയേഷ്യയെ മറികടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സീ ലോകകപ്പ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിന്‍റെ വിദഗ്‌ധ പാനൽ അംഗമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൂട്ടിയ.

ടൊറന്‍റോയില്‍ നടക്കുന്ന നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലും ക്രൊയേഷ്യയും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ, അത് ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്‍റെ ഇതിഹാസങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയും ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്‍റേയും അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരമായി മാറിയേക്കാം. തങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിലാണ് ഇരുവരും പന്തുതട്ടുന്നത്.

luka modric, cristiano ronaldo
luka modric, cristiano ronaldo (AP)

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയോട് സമനില വഴങ്ങുകയും, കൊളംബിയയോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത പോർച്ചുഗൽ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 5-0 ന് തകർത്താണ് നോക്കൗട്ടിൽ കടന്നത്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ റൊണാൾഡോ, യൂസേബിയോയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ റെക്കോർഡ് മറികടന്നിരുന്നു.

നോക്കൗട്ടിൽ കളി മാറും

"ക്രൊയേഷ്യ പോർച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പോർച്ചുഗൽ തീർച്ചയായും കിരീടസാധ്യതയുള്ള ടീമാണ്, എന്നാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആ കളി കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. തികച്ചും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കളി പുറത്തെടുക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള കളിക്കാർ അവർക്കുണ്ട്," ബൂട്ടിയ പറഞ്ഞു.

cristiano ronaldo
cristiano ronaldo (AP)

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോഴും, പോർച്ചുഗൽ തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ടീമല്ലെന്നും, താരസമ്പന്നമായ സ്ക്വാഡാണ് അവരുടെ കരുത്തെന്നും ബൂട്ടിയ വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്‌ഫീൽഡിന് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

ക്രൊയേഷ്യക്ക് പ്രായം വില്ലൻ

ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റ ശേഷം ഘാനയെയും പാനമയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ക്രൊയേഷ്യ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ എത്തിയത്. 2018-ൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പും 2022-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും ആയിരുന്ന ക്രൊയേഷ്യ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് പേരുകേട്ടവരാണെങ്കിലും, മുൻ തലമുറകളുടെ അത്ര ഗുണനിലവാരം ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിനില്ലെന്ന് ബൂട്ടിയ നിരീക്ഷിച്ചു.

luka modric
Luka modric (AP)

"അവർക്ക് മോഡ്രിച്ചിനെപ്പോലെ മികച്ച കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും പ്രായം അവർക്ക് അനുകൂലമല്ല. അവരുടെ വേഗത വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി. ക്രൊയേഷ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് ഇന്ന് കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കണം. പോർച്ചുഗൽ റൊണാൾഡോയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ക്രൊയേഷ്യക്ക് മോഡ്രിച്ചിനെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

വേഗതയേറിയ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന് വിജയം നേടാനാകുമെങ്കിലും, പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നും ആക്രമണത്തിലേക്ക് കളി മാറ്റാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു മികച്ച ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ കുറവ് പോർച്ചുഗലിനുണ്ടെന്നും ബൂട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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TAGGED:

FIFA 2026
PORTUGAL VS CROATIA
CRISTIANO RONALDO WORLD CUP 2026
BHAICHUNG BHUTIA PREDICTION
FIFA WORLD CUP 2026

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