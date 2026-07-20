റോഡ്രിയുടെ തന്ത്രം, സിമോണിൻ്റെ ഗ്ലൗസ്, കുബാർസിയുടെ കരുത്ത്, "കിടിലൻ" എംബാപ്പെയും; 2026 ലോകകപ്പിലെ അവാർഡ് വിസ്മയങ്ങൾ
ചുവപ്പണിഞ്ഞ പുരസ്കാരവേദി, ഫിഫ അവാർഡുകളിലും സ്പെയിൻ തരംഗം; ചരിത്രമെഴുതി എംബാപ്പെയും ഡച്ച് പടയും!
Published : July 20, 2026 at 10:18 AM IST
ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പരമാധികാരികളാരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ, സ്പെയിൻ! 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജൻ്റീനയെ വീഴ്ത്തി വിശ്വവിജയികളായ സ്പാനിഷ് പട, കിരീടധാരണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത ആധിപത്യമാണ് പുലർത്തിയത്. ടൂർണമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളിൽ 3 എണ്ണവും സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ സുവർണ്ണതലമുറയുടെ കരുത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു.
1. കളി നിയന്ത്രിച്ച മിഡ്ഫീൽഡ് മാന്ത്രികൻ
കളിമുറ്റത്തെ യഥാർത്ഥ വിസ്മയമായി മാറിയത് അവരുടെ മധ്യനിര ജനറൽ റോഡ്രി (റോഡ്രിഗോ ഹെർണാണ്ടസ് കസ്കാൻ്റെ) ആണ്. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജൻ്റീനയെ അധികസമയത്ത് 1-0 ന് തകർത്ത് സ്പെയിൻ വിശ്വവിജയികളായപ്പോൾ, ടൂർണമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബോൾ' പുരസ്കാരം സ്പാനിഷ് നായകൻ റോഡ്രിക്ക് ഫിഫ സമ്മാനിച്ചു. 8 ഗോളുകളുമായി അർജൻ്റീനയെ നയിച്ച ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെയും 10 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് റോഡ്രി ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
മറ്റു സ്ട്രൈക്കർമാരെപ്പോലെ ഗോളുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും, സ്പെയിനിൻ്റെ ഓരോ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും സൂത്രധാരൻ റോഡ്രിയായിരുന്നു. ലോകകപ്പിലുടനീളം 94 ശതമാനം പാസിംഗ് കൃത്യതയോടെ 729 മിനിറ്റിൽ 692 കൃത്യമായ പാസുകളാണ് താരം കൈമാറിയത്. 1966-ന് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാസിംഗ് റെക്കോർഡാണിത്. പ്രതിരോധത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ താരം 11 മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് ടീമിനായി സൃഷ്ടിച്ചത്.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച കരിയർ
ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം മുൻപ് നേരിട്ട കരിയറിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ എ.സി.എൽ പരിക്ക് മൂലം മാസങ്ങളോളം കളം പുറത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് റോഡ്രി ഈ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. "ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന ശേഷം നരകത്തിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു കളിക്കാരന് വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വരുംതലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയാകട്ടെ" എന്നായിരുന്നു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം റോഡ്രി വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത്.
ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ നേട്ടം
ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ബോൾ സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവ്വമായ ക്ലബ്ബിൽ റോഡ്രിയും ഇടംപിടിച്ചു. ലോകകപ്പ്, യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ബാലൺ ഡി ഓർ എന്നിവ കരിയറിൽ ഒന്നിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് റോഡ്രി. യൂറോ 2024-ൽ ടൂർണമെൻ്റിലെ മികച്ച താരമായതിന് പിന്നാലെ 2026 ലോകകപ്പിലും ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയതോടെ ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ താൻ തന്നെയാണെന്ന് റോഡ്രി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
2. ഗോൾവേട്ടക്കാരിലെ മഹാരാജാവ്: വീണ്ടും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരവുമായി കിലിയൻ എംബാപ്പെ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഗോൾവലകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുപായുന്ന ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ വീണ്ടുമൊരു ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം എതിരാളികളുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ടകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് 10 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ എംബാപ്പെയാണ് മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഈ നേട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ (2022, 2026) ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കളിക്കാരൻ എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡും ഈ ഫ്രഞ്ച് അദ്ഭുതം തൻ്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു.
ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഗോൾവേട്ട
മത്സരങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ വേഗതയും കണിശതയാർന്ന ഫിനിഷിംഗും പുറത്തെടുത്ത എംബാപ്പെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതൽ നോക്കൗട്ട് വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രക്ഷകനായി മാറി. ടൂർണമെൻ്റിലെ 10 ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 22 ആയി ഉയർന്നു. മെസിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തുകൊണ്ട്, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരം എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോഡും ഇനി എംബാപ്പെയ്ക്ക് സ്വന്തം.
ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളായ പെലെ, ഡിഗോ മറഡോണ, ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്നിവർക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ വെറും 27 വയസ്സിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഗോൾഡൻ ബൂട്ടുകളും ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടവും (2018) സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എംബാപ്പെ വരുംതലമുറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭാസം താൻ തന്നെയെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
റെക്കോഡുകളുടെ രാജകുമാരൻ
- രണ്ട് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏക താരം.
- 22 ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ: ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ നേടിയ താരം.
- വേഗതയും കൃത്യതയും: ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എതിർ ബോക്സിലേക്ക് പന്തുമായി കുതിച്ചുകയറിയ വിംഗർ.
ഫ്രാൻസിന് ഇത്തവണ കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്ന പേര് ലോകകപ്പിൻ്റെ ചരിത്രതാളുകളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനാകാത്ത സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ ഫ്രഞ്ച് സുൽത്താൻ്റെ ബൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇനിയും നിരവധി റെക്കോഡുകൾ പിറക്കുമെന്നതിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
3. സ്പാനിഷ് കോട്ടയിലെ അജയ്യൻ: ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ഉനായ് സിമോൺ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൻ്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജൻ്റീനയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ, അവരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ചൈനീസ് മതിൽ പോലെ ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു, സ്പാനിഷ് ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ. ടൂർണമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള 'ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ്' പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ഉനായ് സിമോൺ ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അർജൻ്റീനയുടെ വിശ്വസ്ത ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടീനെസിൻ്റെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെ മറികടന്നാണ് സിമോൺ ഈ സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം തന്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.
7 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളുടെ സർവ്വകാല റെക്കോഡ്
ഈ ലോകകപ്പിൽ ഉനായ് സിമോൺ കുറിച്ചത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം ഇതുവരെ കാണാത്ത സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോഡാണ്. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ 7 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ (ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത മത്സരങ്ങൾ) നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഗോൾകീപ്പർ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ലീൻ ഷീറ്റ് റെക്കോഡാണിത്. ഇക്കർ കസീയസ്, ജിയാൻലൂജി ബഫൺ എന്നിവരുടെ റെക്കോഡുകളാണ് സിമോൺ ഈ ടൂർണമെൻ്റിലൂടെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
ഫൈനലിലെ വൻമതിൽ
അർജൻ്റീനയുടെ ആക്രമണ നിരയും ലയണൽ മെസ്സിയും തൊടുത്തുവിട്ട മാരകമായ ഷോട്ടുകളെ അസാധാരണമായ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോടെയും കൃത്യതയോടെയും തട്ടിയകറ്റാൻ സിമോണിന് കഴിഞ്ഞു. കളിയിലുടനീളം ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് സ്പെയിനിനെ അധികസമയത്ത് ഫെറാൻ ടോറസിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടുന്നതുവരെ മത്സരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തിയത്.
സ്പാനിഷ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക്
2010-ൽ സ്പെയിൻ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഇതിഹാസ താരം ഇക്കർ കസീയസ് ആയിരുന്നു. നീണ്ട 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സുവർണ്ണ ഗ്ലൗസ് സ്പെയിനിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉനായ് സിമോൺ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ പേര് സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർത്തു.
4. സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തിലെ കൗമാര വിസ്മയം: മികച്ച യുവതാര പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി പൗ കുബാർസി
സ്പെയിൻ വീണ്ടും കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, ആ വിജയഗാഥയിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന അധ്യായമായി മാറിയത് ഒരു 19-കാരനാണ്, സ്പാനിഷ് ഡിഫെൻഡർ പൗ കുബാർസി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ഈ ബാഴ്സലോണ താരം ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണ നിരകളെപ്പോലും കൗമാരക്കാരൻ്റെ യാതൊരു പരിഭ്രമവുമില്ലാതെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ കുബാർസിയുടെ പ്രകടനം ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിറ്റുകളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
പ്രതിരോധ കോട്ടയിലെ പുതിയ നായകൻ
ഒരു സെൻ്റർ ബാക്ക് കളിക്കാരന് സാധാരണയായി ആവശ്യമായ പരിചയസമ്പന്നതയോ പ്രായമോ ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും, സ്പെയിനിൻ്റെ പ്രതിരോധ നിരയുടെ മുൻനിരക്കാരനായി കുബാർസി മാറി. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം 92 ശതമാനം ടാക്ലിംഗ് കൃത്യതയും വായുവിലൂടെ വന്ന പന്തുകളെ തട്ടിയകറ്റുന്നതിൽ മികച്ച റെക്കോഡും താരം നിലനിർത്തി.
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് ഒരു കൗമാരക്കാരൻ
ലോകകപ്പിലെ മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയതോടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ പട്ടികയിലേക്കാണ് പൗ കുബാർസി നടന്നു കയറിയത്.
- 1958-ൽ ഇതേ പുരസ്കാരം നേടിയ ഫുട്ബോൾ രാജാവ് പെലെ
- 2010-ലെ ജർമ്മൻ താരം തോമസ് മുള്ളർ
- 2018-ൽ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ
- 2022-ൽ അർജൻ്റീനയുടെ മധ്യനിര ഭരിച്ച എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്
ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇനി പൗ കുബാർസി എന്ന സ്പാനിഷ് കൗമാരക്കാരൻ്റെ പേരും വായിക്കപ്പെടുക. ഒരു ഡിഫെൻഡർ ഈ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത് ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായ നേട്ടമാണ്.
വിനയവും കളിമികവും ഒന്നിച്ച താരം
മത്സരത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കുബാർസി തികച്ചും വിനയാന്വിതനായിരുന്നു. "ഈ പുരസ്കാരം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ലഭിച്ചതല്ല, എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന സീനിയർ കളിക്കാരും കോച്ചും നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. സ്പെയിനിനായി ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം."
കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലോകകപ്പ് കിരീടവും വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയ പൗ കുബാർസി, വരും ദശാബ്ദത്തിൽ ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിരോധ ഭടൻ താൻ തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
5. കളിക്കളത്തിലെ മാന്യന്മാർ: ഫിഫ ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരം നെതർലൻഡ്സിന് സ്വന്തം
ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് എന്നത് കേവലം ഗോളടിയുടെയും കിരീടനേട്ടങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല, കായികക്ഷമതയുടെയും മാന്യതയുടെയും കൂടിയാണ്. ഒടുവിൽ തിരശ്ശീല വീണ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കളത്തിലെ ഏറ്റവും മാന്യമായ പ്രകടനത്തിനുള്ള 'ഫിഫ ഫെയർ പ്ലേ ട്രോഫി' ഡച്ച് പടയെന്നറിയപ്പെടുന്ന നെതർലൻഡ്സ് സ്വന്തമാക്കി. മൈതാനത്ത് അച്ചടക്കത്തോടെയും കായിക മര്യാദകളോടെയും കളിച്ചതിനാണ് ഫിഫ അവരെ ഈ സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത്.
ലോകകപ്പിലെ വ്യക്തിഗത അവാർഡുകൾ സ്പെയിനും ഫ്രാൻസും പങ്കിട്ടെടുത്തപ്പോൾ, ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ മാന്യതയുടെ ഈ വലിയ പുരസ്കാരം നെതർലൻഡ്സ് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിച്ചു.
അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഡച്ച് മാതൃക
ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫൗളുകളും കാർഡുകളും വാങ്ങുന്ന, മികച്ച അച്ചടക്കം പുലർത്തുന്ന ടീമിനാണ് ഫിഫ ഈ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 3 മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഡച്ച് കളിക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത്. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിലോ ഫൗളുകളിലോ ഏർപ്പെടാതെ, കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ ശൈലി വരുംതലമുറയ്ക്കുള്ള മികച്ച മാതൃകയാണ്.
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