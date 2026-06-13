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നീലപ്പടയുടെ ആവേശം..! തലയെടുപ്പോടെ മെസ്സി; മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിനിപ്പോള്‍ പുതിയ ഉയരം

''ഈ കിഴക്കേത്തലക്കാർ കട്ട് ഔട്ട് വച്ചാൽ, വേള്‍ഡ് കപ്പ് നമ്മള്‍ കൊണ്ട് പോകതന്നെ ചെയ്യും...'' എന്നാണ് മെസ്സിപ്പട പറയുന്നത്.

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തലയെടുപ്പോടെ മെസ്സി കട്ട് ഔട്ട് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 3:40 PM IST

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മലപ്പുറം: 2026 ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് അർജൻ്റീന വീണ്ടും ബൂട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ ലോകമെമ്പടും ചർച്ചയാകുന്ന ഒന്നുണ്ട്... അത് ഫുട്‌ബോളിൻ്റെ ഒരേയൊരു മിശിഹയിലേക്കാണ്. ഓരോ ലോകകപ്പിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാൽപ്പന്ത് ഭ്രാന്തിനൊപ്പം ഉയർന്ന് കേള്‍ക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. അത് ഈ കൊച്ച് കേരളമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മണ്ണ്. തുടർച്ചയായി രണ്ട് ലോകകിരീടങ്ങൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം രാജ്യം എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് അർജൻ്റീനയെ നയിക്കാൻ ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടുമെത്തുന്നു.

മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന് പുതിയ ഉയരമാണിപ്പോള്‍. കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട്... കാൽപന്തിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് കാണുന്നവരാണ് പ്രായഭേദമന്യേ മലപ്പുറത്തുകാർ. ലോകകപ്പ് ആരവം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങും മുൻപേ തന്നെ ജില്ലയിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം പതിന്മടങ്ങായിരുന്നു. ഇത്തവണ ആ ആവേശത്തിന് പുതിയ ഉയരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ചേരി കിഴക്കേത്തലയിലെ അർജൻ്റീന ആരാധകർ.

മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിനിപ്പോള്‍ പുതിയ ഉയരം (ETV Bharat)

''ഈ കിഴക്കേത്തലക്കാർ കട്ട് ഔട്ട് വച്ചാൽ, വേള്‍ഡ് കപ്പ് നമ്മള്‍ കൊണ്ട് പോകതന്നെ ചെയ്യും... ഇതാണ് ആഗ്രഹം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ട്‌ ഔട്ടാണിത്. നിലത്തൂടെ വയ്‌ക്കാനൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും, ആകാശത്തൂടെ വയ്‌ക്കാൻ ആരേലും ഉണ്ടേൽ വരാൻ പറയ്‌...'' എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.

അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം മെസിയുടെ ഭീമൻ കട്ടൗട്ട് സ്ഥാപിച്ചാണ് ആരാധകർ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഇരുന്നൂറിലധികം അർജൻ്റീന ആരാധകർ ഒന്നിച്ചുചേർന്നാണ് കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട് ഒരുക്കിയത്. ഇനി ആർക്കും ഇതിലും വലിയ കട്ടൗട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവർ. ലോകകപ്പ് ആവേശം ഉയരുന്നതിനൊപ്പം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രണയവും വീണ്ടും ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ബ്രസീൽ അർജൻ്റീന ആരാധകരുടെ ഫ്ലെക്‌സ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കും കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകൾക്കും പേരുകേട്ട മലപ്പുറത്ത് ഇത്തവണയും ഫുട്ബോൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല.

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2003ൽ ബാർസിലോനയുടെ ജേഴ്‌സിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആ 16വയസുകാരൻ പയ്യൻ ഓരോ ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയുടെയും മനസിലുണ്ട്. അവിടന്നിങ്ങോട്ട് ലോകമാകെയുള്ള അർജൻ്റീന ആരാധകരുടെ ‘മിശിഹായായി’ മെസ്സിയുടെ വളർച്ച ഫുട്ബോളിൻ്റെ കൂടി വളർച്ചയായി. ഇന്നീ കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ കൂറ്റൻ ഫ്ലെക്‌സുകളും കട്ട്‌ ഔട്ടുകളുമെല്ലാം വെറുമൊരു ഫുട് ബോള്‍ പ്രേമത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമല്ല... അതൊരു വികാരമാണ്. ഫുട് ബോളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ആ 38കാരനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആരാധനയോ അർജൻ്റീനയെന്ന പേരിനോടുള്ള പ്രണയമോ ഒക്കെയാകാമത്. ഫുട് ബോളിൻ്റെ രാജകുമാരൻ ആ കനകക്കിരീടം ഒരുക്കൽക്കൂടി കൈയിലെടുക്കുമോ...

മലയാളിയുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകമറിഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് പുള്ളാവൂർ പുഴയിലെ കട്ടൗട്ടിലൂടെയാണെങ്കിൽ, ഇത്തവണ അതുക്കും മേലെയെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍. നാടും നഗരവുമെല്ലാം ഫ്ലെക്‌സും കട്ട്‌ ഔട്ടുമെല്ലാമായി നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP
LIONEL MESSI
ARGENTINA FOOTBALLER LIONEL MESSI
LIONEL MESSI HUGE CUTOUT
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