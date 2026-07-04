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വൊസീഞ്ഞ തീർത്ത വൻമതിൽ തകർത്ത് അർജൻ്റീന പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍; അസാമാന്യ പോരാട്ടവീര്യത്തിൽ പൊരുതി വീണ് കേപ് വെർദെ

ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ വെര്‍ദെ തുടക്കക്കാരുടെ പരിഭവമേതുമില്ലാതെ അര്‍ജന്‍റീനയെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അമ്പരപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകള്‍ ചോര്‍ന്നത് മെസ്സിയ്‌ക്ക് മുന്നിലാണ്.

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Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) deflects a panalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026 (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 7:17 AM IST

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മിയാമി: അടിയും തിരിച്ചടിയും നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ച് മെസ്സിപ്പട. പോരാട്ട വീര്യം ഒട്ടും ചോരാതെ മിയാമിയുടെ മണ്ണിൽ പൊരുതിവീണ് കേപ് വെർദെ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നിലായ ശേഷം ഉഗ്രൻ പ്രകടനത്തോടെ തിരിച്ചടിച്ച കേപ് വെർദെ, ശക്തരായ അർജൻ്റീനയെ വിറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കീഴടങ്ങിയത്.

അർജൻ്റീനയ്ക്കായി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഡിനെയുടെ സെൽഫ് ഗോളും അർജൻ്റീനയ്ക്ക് നേട്ടമായി 3-2ൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടം ഡിറോയ് ഡ്വാർട്ടെ, സിഡ്‌നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയായിരുന്നു. ടൂർണമെൻ്റിലെ കേപ് വെർദെയുടെ ആദ്യ തോൽവികൂടിയാണിത്.

കളിയുടെ 28-ാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ അർജൻ്റീനയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 59-ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ മെൻഡിസിൻ്റെ ക്രോസിൽനിന്ന് ഡ്വാർട്ടെ വലകുലുക്കിയതോടെ കേപ് വെർദെ ഒപ്പമെത്തി. നിശ്ചിത സമയത്ത് സ്‌കോർ 1-1 ആയതോടെ കളി എക്‌സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു. കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് മുന്നിൽ പതറിയ ലോകചാമ്പ്യന്മാർ ഒടുവിൽ കടുത്ത സമ്മർദത്തിനൊടുവിലാണ് ജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. 111–ാം മിനിറ്റില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ റൊമേരോയാണ് അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്കായി വിജയഗോള്‍ നേടിയത്.

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കളിയിൽ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ വെര്‍ദെ തുടക്കക്കാരുടെ പരിഭവമേതുമില്ലാതെ അര്‍ജന്‍റീനയെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അമ്പരപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകള്‍ ചോര്‍ന്നത് മെസ്സിയ്‌ക്ക് മുന്നിലാണ്. 28–ാം മിനിറ്റില്‍ ലോങ് ബോള്‍ നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്തി മെസിയെടുത്ത ഷോട്ട് വൊസീഞ്ഞയെ മറികടന്ന് വലയിൽ പതിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഏഴാം ഗോളിലേക്ക് മെസ്സി. ലോകകപ്പിലെ ഇരുപതാം ഗോളും.

ലോക ചാംപ്യന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ഗോള്‍വ്യത്യാസം ഉയരാതെ കാക്കാന്‍ വൊസീഞ്ഞയെന്ന 39കാരന് കഴിഞ്ഞു. 58–ാം മിനിറ്റില്‍ കാബോ വെല്‍ദെ നടത്തിയ കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കിൽ ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ അത്മവിശ്വാസം ചോരാതെ അർജൻ്റീന പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഗോളെന്ന് അര്‍ജന്‍റീന ഉറപ്പിച്ച മൂന്നിലേറെ അവസരങ്ങളാണ് വൊസീഞ്ഞയെന്ന വന്‍മതില്‍ തടുത്തിട്ടത്. 92–ാം മിനിറ്റില്‍ ലിസാന്‍ഡ്രോ മാര്‍ട്ടിനസ് അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്കായി ഗോള്‍ നേടി. കളി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്ന നിമിഷത്തില്‍ 111–ാം മിനിറ്റില്‍ പക്ഷേ റൊമേരോ പന്ത് വലയിലാക്കിയതോടെ ആവേശപ്പോരിന് അന്ത്യം. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ അര്‍ജന്‍റീന ഈജിപ്‌തിനെ നേരിടും.

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TAGGED:

ARGENTINA VS CAPE VERDE
LIONEL MESSI
FIFA WORLD CUP
WORLD CUP SCORES
FIFA WORLD CUP 2026

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