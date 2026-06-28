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'വഞ്ചനയുടെയും വാശിയുടെയും ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച അൾജീരിയ'... ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം?

ടീമുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ഫലം അറിഞ്ഞ് ഒത്തുകളിക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരിക്കാനാണ് ഈ നിയമം ഇന്നും ഫുട്ബോളിൽ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നത്.

ALGERIA VS AUSTRIA GROUP J Algeria reminds history final matches Same time
1982 West Germany and Austria Foot Ball world cup (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 28, 2026 at 1:22 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: അർജൻ്റീന ജോർദാൻ മത്സരം ടെക്‌സാസിലെ ആർലിങ്‌ടൺ എടി&ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ മിസൗറി കൻസാസ് സിറ്റിയിലുള്ള ആരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മറ്റൊരു വാശിയേറിയ മത്സരം നടന്നിരുന്നു.

അൾജീരിയ - ഓസ്ട്രിയ പോരാട്ടം. അത്യന്തം വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചു സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. അർജൻ്റീനക്ക് പിന്നാലെ ഓസ്‌ട്രിയയും അൾജീരിയയും ഗ്രൂപ്പ് ജെയിൽ നിന്ന് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഈ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് പഴയൊരു വഞ്ചനയുടെയും വാശിയുടെയും ചരിത്ര കഥ കൂടിയുണ്ട്. ഫിഫയെ കൊണ്ട് സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു ചരിത്രം.

കൊല്ലം 1982, ഫിഫയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് ലോകകപ്പ്. നടക്കുന്നത് സ്പെയിനിൽ. അവിടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തിയ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു അൾജീരിയ. കരുത്തരും ആ ലോകകപ്പിൽ റണ്ണേഴ്‌ അപ്പുമായ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ച് അൾജീരിയ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വരവറിയിച്ചു.

തങ്ങളുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ചിലിയേയും 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.

ALGERIA VS AUSTRIA GROUP J ALGERIA REMINDS HISTORY FINAL MATCHES SAME TIME
ALGERIA VS AUSTRIA (AP)

പശ്ചിമ ജർമ്മനിയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുള്ള അവസാന മത്സരം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അൾജീരിയയുടെ കളി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ജർമ്മനിക്കും ഓസ്ട്രിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ എന്ത് ഫലം വേണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. ജർമ്മനി 1-0 അല്ലെങ്കിൽ 2-0 ന് ജയിച്ചാൽ ജർമ്മനിക്കും ഓസ്ട്രിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാമായിരുന്നു, അൾജീരിയ പുറത്താകുകയും ചെയ്യും.

കളി തുടങ്ങി 10-ാം മിനിറ്റിൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയുടെ ഹോർസ്റ്റ് ഹ്രുബേഷ് ഒരു ഗോൾ നേടി ജർമ്മനിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഈ ഗോളിന് ശേഷം ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണം നിർത്തി. ബാക്കിയുള്ള 80 മിനിറ്റും കളിക്കാർ പന്ത് പരസ്‌പരം കൈമാറി സമയം കളഞ്ഞു. ഗോളടിക്കാൻ ഒരു കഠിന ശ്രമം പോലും ഇരു ടീമുകളും നടത്തിയില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വെറും രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പോസ്റ്റിന് നേരെ ഉതിർത്തത്, അവയാകട്ടെ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്‌തു.

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സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാണികൾ കളിയിലെ ഒത്തുകളി മനസിലാക്കി കളിക്കാരെ കൂവിവിളിച്ചു. അൾജീരിയൻ ആരാധകർ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച പശ്ചിമ ജർമ്മൻ, ഓസ്ട്രിയൻ കളിക്കാർക്ക് നേരെ കറൻസി നോട്ടുകൾ വീശിക്കാണിച്ചാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജർമ്മൻ കമൻ്റേറ്റർ കളി കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെലിവിഷൻ ഓഫാക്കാൻ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്‌പാനിഷ് പത്രമായ എൽ കൊമേഴ്‌സിയോ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സ്പോർട്‌സ് പേജിലല്ല, മറിച്ച് 'കുറ്റകൃത്യ വാർത്തകളുടെ' പേജിലാണ് അച്ചടിച്ചത്.

മത്സരം 1-0 ന് അവസാനിക്കുകയും അൾജീരിയ ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ചതിച്ചതാണെന്ന് കാണിച്ച് അൾജീരിയ ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി കളിയിൽ നിയമലംഘനം ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഫിഫ നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും ഈ കറുത്ത അധ്യായം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വലിയ രീതിയിൽ നാണംകെടുത്തി. സ്പെയിനിലെ ഗിജോൺ നഗരത്തിൽ നടന്നതിനാൽ ഈ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ 'ഗിജോണിലെ അപമാനം' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

തുടർന്ന് ഫിഫ തങ്ങളുടെ നിയമ പുസ്‌തകം തിരുത്തി എഴുതാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഈ ഒത്തുകളിക്ക് ശേഷമാണ് ലോകകപ്പിലും മറ്റ് പ്രമുഖ ടൂർണമെൻ്റുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടത്തണം എന്ന നിയമം ഫിഫ കൊണ്ടുവന്നത്. ടീമുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ഫലം അറിഞ്ഞ് ഒത്തുകളിക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരിക്കാനാണ് ഈ നിയമം ഇന്നും ഫുട്ബോളിൽ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നത്.

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TAGGED:

ALGERIA VS AUSTRIA
GROUP J
ALGERIA REMINDS HISTORY
FINAL MATCHES SAME TIME
FIFA WORLD CUP 2026

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