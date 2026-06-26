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യുഎസ്എയെ പൂട്ടി തുർക്കി; സമനിലയോടെ ജപ്പാനും സ്വീഡനും ഓസ്‌ട്രേലിയയും നോക്കൗട്ടിൽ!

ത്രില്ലർ പോരാട്ടങ്ങൾ: തുർക്കിക്ക് അട്ടിമറി ജയം; ജപ്പാനും സ്വീഡനും ഓസ്‌ട്രേലിയയും നോക്കൗട്ടിൽ

FIFA WC
Turkiye Defeat USA 3-2; Japan, Sweden, and Australia Progress to Next Round (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 11:02 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നാടകീയമായ അട്ടിമറികളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ ആതിഥേയരായ യുഎസ്എയെ അട്ടിമറിച്ച് തുർക്കി അഭിമാനത്തോടെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ വാശിയേറിയ സമനിലയോടെ ജപ്പാനും സ്വീഡനും നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വെയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയും ലോകകപ്പിന്‍റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ്എയെ അട്ടിമറിച്ച് തുർക്കിക്ക് ആശ്വാസജയം (3-2)

ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായെങ്കിലും, ഗ്രൂപ്പ് ഡി ജേതാക്കളായ യുഎസ്എയെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് തുർക്കി ടൂർണമെന്‍റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനാൽ കോച്ച് മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോ ഒമ്പത് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളുമായാണ് യുഎസ് ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്റ്റൺ ട്രസ്റ്റിയിലൂടെ യുഎസ്എയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്.

USA VS TURKIYE
USA VS TURKIYE (AP)

യുഎസ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോളാണിത്. കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന തുർക്കി, അർദാ ഗുലറിന്‍റേയും ബാരിസ് യിൽമാസിന്‍റേയും ഗോളുകളിലൂടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 2-1 ന് ലീഡ് എടുത്തു. ഇതിലൂടെ തുർക്കിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി ഗുലർ മാറി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബെർഹാൾട്ടർ യുഎസ്എയ്ക്കായി സമനില പിടിച്ചു. ഒരു ഗോളും അസിസ്റ്റും നേടി ബെർഹാൾട്ടർ ചരിത്രം കുറിച്ചെങ്കിലും, ഇൻജുറി ടൈമിന്‍റെ എട്ടാം മിനിറ്റിൽ കാൻ അയ്ഹാൻ തുർക്കിയുടെ വിജയഗോൾ നേടി. തോറ്റെങ്കിലും യുഎസ്എ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നോക്കൗട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ജപ്പാനും സ്വീഡനും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു

ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാനും സ്വീഡനും 1-1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇരുടീമുകളും റൗണ്ട് ഓഫ് 32 നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. സമനില മാത്രം മതിയായിരുന്ന ജപ്പാൻ കളിയിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തി. മത്സരത്തിന്റെ 56-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെയ്‌സൻ മാദേയിലൂടെ മികച്ചൊരു നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ജപ്പാനാണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ ആറ് മിനിറ്റുകൾക്കകം ആന്‍റണി എലാംഗയിലൂടെ സ്വീഡൻ സമനില പിടിച്ചു.

JAPAN VS SWEDEN
JAPAN VS SWEDEN (AP)

ഗ്രഹാം പോട്ടറുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ സ്വീഡൻ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിലൂടെ വിജയത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജപ്പാൻ ഗോൾകീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കി അത് തടഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ജപ്പാൻ ജൂൺ 30-ന് ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന ശക്തരായ ബ്രസീലിനെ നേരിടും. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് സ്വീഡൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

പരാഗ്വെയെ തളച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ നോക്കൗട്ടിൽ (0-0)

കടുത്ത ശാരീരികക്ഷമതയും ഫ്രെയിം ഫൗളുകളും നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ പരാഗ്വെയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി ഓസ്‌ട്രേലിയ ലോകകപ്പിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ഗോൾ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. വോൾപാറ്റോ, ജാക്സൺ ഇർവിൻ എന്നിവർ നടത്തിയ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ പരാഗ്വെ കീപ്പർ തടഞ്ഞു.

AUSTRALIA VS PARAGUAY
AUSTRALIA VS PARAGUAY (AP)

ജോർദാൻ ബോസിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളും നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണ മാത്രമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കുന്നത്. സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി പരാഗ്വെയും നോക്കൗട്ട് സാധ്യത നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

FIFA 2026
USA VS TURKIYE
JAPAN VS SWEDEN
AUSTRALIA VS PARAGUAY
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