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ലോകകപ്പിൽ സ്വിസ് പടയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ വിജയക്കുതിപ്പ് തടഞ്ഞ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

മൻസാമ്പിയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ ബോസ്‌നിയയെ തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക!

Switzerland vs Bosnia
Switzerland vs Bosnia (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 7:30 AM IST

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ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തിൽ ബോസ്‌നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ തകർത്തുവിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്വിസ് പട ഗ്രൂപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം കൊയ്‌തത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങി ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ ജോഹാൻ മൻസാമ്പിയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്‍റെ വിജയശില്‍പി. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ ഈ വിജയത്തോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറ്റി സ്വിസ് പട

ആദ്യ പകുതി തികച്ചും വിരസമായിരുന്നു. ഇരുടീമുകൾക്കും കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചതുമില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്വിസ് കോച്ച് മുരത് യാക്കിൻ വരുത്തിയ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കളിയുടെ ഗതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റിമറിച്ചു. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഖത്തറിനോട് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു.

ബെഞ്ചിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഫ്രെയ്ബർഗ് താരം ജോഹാൻ മൻസാമ്പി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ട്രൈക്കിലൂടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ആദ്യ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. അധികം വൈകാതെ മറ്റൊരു പകരക്കാരനായ താരം റൂബൻ വർഗാസ് വലതു കാൽ ഷോട്ടിലൂടെ ടീമിന്‍റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. തുടർന്ന് വർഗാസ് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്നും മൻസാമ്പി തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ അഡിഡാസ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിലേക്കും മൻസാമ്പി തന്‍റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മൻസാമ്പി

ഇരട്ട ഗോളോടെ വലിയൊരു റെക്കോർഡും മൻസാമ്പി സ്വന്തമാക്കി. 20 വർഷവും 247 ദിവസവും പ്രായമുള്ള മൻസാമ്പി, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി ഒരു മത്സരത്തിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി മാറി. കൂടാതെ, ലോകകപ്പിൽ സ്വിസ് ടീമിനായി പകരക്കാരന്‍റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒന്നിലധികം ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനെന്ന നേട്ടവും ഈ യുവതാരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

Switzerland vs Bosnia
Switzerland vs Bosnia (AP)

മറുവശത്ത്, ബ്രീല് എംബോളോയെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് ബോസ്‌നിയൻ താരം താരിഖ് മുഹറെമോവിച്ച് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയത് ബോസ്നിയക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പത്തുപേരുമായി ചുരുങ്ങിയ ടീം ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ എർമിൻ മഹ്മിക്കിന്‍റെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ ഒരെണ്ണം മടക്കിയെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് സമയമില്ലായിരുന്നു. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് സ്വിസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാനിറ്റ് ചാക്ക ടീമിന്‍റെ 4-1 വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.

ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

അറ്റ്ലാന്‍റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ചെക്കിയയെ 1-1 ന് സമനിലയിൽ തളച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് പോയിന്‍റ് സ്വന്തമാക്കി. കളി അവസാനിക്കാൻ ഏഴ് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ടെബോഹോ മൊകോയേന നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തുണയായത്.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ചെക്കിയയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച തുടക്കം ആവശ്യമായിരുന്നു. കോച്ച് മിറോസ്ലാവ് കൗബെക്കിന്‍റെ തന്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ലീഡ് എടുത്തു. ആദം ഹ്ലോസെക് വലതുവശത്ത് നിന്ന് നൽകിയ ക്രോസ് അലക്സാണ്ടർ സോജ്ക ഫസ്റ്റ് ടൈം ടച്ചിലൂടെ മിഷേൽ സാദിലെക്കിന് നൽകുകയും സാദിലെക് പന്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസിനെ മറികടന്ന് വലയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. 5 മിനിറ്റും 8 സെക്കന്‍റും മാത്രം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പിറന്ന ഈ ഗോൾ, ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോളായി മാറി. കുറക്കാവോക്കെതിരെ ജർമ്മനിയുടെ ഫെലിക്‌സ് നമേച്ച നേടിയ ഗോളിനേക്കാൾ എട്ട് സെക്കൻഡ് വേഗതയേറിയതായിരുന്നു ഇത്.

ആദ്യ പകുതിയിൽ ചെക്കിയ 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക റെലെബോഹിലി മൊഫോകെങ്ങിനെ കളത്തിലിറക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. എങ്കിലും ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെക്കിയൻ പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. എന്നാൽ 83-ാം മിനിറ്റിൽ പവൽ സുൽക്കിന്‍റെ കൈയിൽ പന്തുതട്ടിയതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത മൊകോയേന ചെക്കിയൻ ഗോളി മാറ്റെജ് കോവാറിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-1).

നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്‍റ് വീതമുള്ള ഇരുടീമുകളും ഗ്രൂപ്പിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. മൂന്ന് പോയിന്‍റ് വീതമുള്ള മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണ കൊറിയയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിലവിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഗോൾ ഡിഫറൻസിൽ മെക്സിക്കോയാണ് മുന്നിൽ.

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TAGGED:

FIFA 2026
SOUTH AFRICA VS CZECH REPUBLIC
FIFA WORLD CUP 2026
JOHAN MANZAMBI
SWITZERLAND VS BOSNIA

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