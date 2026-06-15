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ആവേശം കൊടുമുടി കയറിയ പോരാട്ടം; നെതർലൻഡ്‌സിനെതിരെ ജപ്പാന് അവിശ്വസനീയ സമനില

ഹൃദയമിടിപ്പേറ്റിയ പോരാട്ടത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ജപ്പാൻ (2-2), കളി മാറ്റിമറിച്ചത് 88-ാം മിനിറ്റിലെ മാന്ത്രിക ഗോൾ.

FIFA WORLD CUP 2026
Japan Stun Netherlands with Late 2-2 Equaliser (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 9:18 AM IST

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ഡാളസ് (ടെക്‌സാസ്): ലോക ഫുട്ബോളിലെ വമ്പന്മാരായ നെതർലൻഡ്‌സിനെ അവസാന നിമിഷത്തെ ഗോളിൽ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. ടെക്‌സാസിലെ അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ 69,285 കായികപ്രേമികളെ സാക്ഷിനിർത്തിയായിരുന്നു ഇരുടീമുകളും രണ്ടു ഗോളുകൾ വീതം അടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞത് (2-2). മത്സരത്തിൽ രണ്ടുതവണ പിന്നിലായിട്ടും അതിശക്തമായി പോരാടി തിരിച്ചുവന്ന ജപ്പാന്‍റെ വീര്യത്തിന് മുന്നിൽ ഡച്ച് പടയ്ക്ക് പോയിന്‍റ് പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയിലെ ഡച്ച് ആധിപത്യവും സുസുക്കിയുടെ മതിൽക്കെട്ടും

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ നെതർലൻഡ്‌സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ചത്. കളി തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഡച്ച് പട ലീഡ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് പന്ത് തിരിച്ചുവിട്ട ഡോൺയൽ മാലന്‍റെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ജപ്പാൻ ഗോൾകീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കി അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലാണ് രക്ഷപെടുത്തിയത്. റൊണാൾഡ് കോമാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നെതർലൻഡ്‌സ് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കോർണർ കിക്ക് ഹെഡ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോമ ഫോർവേഡ് മാലൻ വീണ്ടും ജപ്പാൻ ഗോൾവല ലക്ഷ്യമാക്കിയെങ്കിലും സുസുക്കി വീണ്ടും രക്ഷകനായി. പിന്നാലെ കോഡി ഗാക്പോയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുപോയി.

മറുവശത്ത് ഹാജിമെ മൊരിയാസുവിന്‍റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ജപ്പാൻ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയാണ് കളിച്ചതെങ്കിലും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അവർ ഡച്ച് ബോക്സിനെ വിറപ്പിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ജപ്പാന് മത്സരത്തിലെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ അവസരം ലഭിച്ചു. വിങ്ങിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ക്രോസ്സ് ഡച്ച് താരം സമ്മർവില്ലെയെ മറികടന്ന് എത്തിയെങ്കിലും, നെകാമുറ ഉതിർത്ത ലോ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുരുമ്മി പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ താരം പോലുമില്ലാത്ത ആദ്യ ഇലവനെയാണ് നെതർലൻഡ്‌സ് ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറക്കിയത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ലിവർപൂൾ സഖ്യത്തിന്‍റെ ഗോൾ; ഉണർന്നു കളിച്ച് ജപ്പാൻ

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതായി മാറി. കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ നെതർലൻഡ്‌സ് ഒടുവിൽ 51-ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ലിവർപൂൾ താരങ്ങളുടെ മികച്ചൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഗോളിന് പിന്നിൽ. റയാൻ ഗ്രാവൻബെർച്ച് കൃത്യതയോടെ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസ്സ്, ലിവർപൂളിന്‍റെ വിശ്വസ്തനായ നായകൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ അതിമനോഹരമായി ജപ്പാൻ ഗോൾവലയുടെ താഴത്തെ കോർണറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഡച്ച് ആരാധകരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആറ് മിനിറ്റുകളുടെ ആയുസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 57-ാം മിനിറ്റിൽ ഡച്ച് പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറിയ ജപ്പാന്‍റെ നെകാമുറ, ഗോൾകീപ്പർ ബാർട്ട് വെർബ്രൂഗനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ഒരു ലോ ഷോട്ട് ഉതിർത്തു. ഡച്ച് താരം ജാൻ പോൾ വാൻ ഹെക്കെയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി ചെറിയൊരു ഡിഫ്ലെക്‌ഷനോടെ പന്ത് നേരെ വലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. സ്കോർ (1-1).

സമ്മർവില്ലെയുടെ മിന്നൽ ഗോളും കാമാഡയുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തലും

സമനില വഴങ്ങിയതോടെ മത്സരം കൂടുതൽ നാടകീയമായി മാറി. 64-ാം മിനിറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡിന്‍റെ വിംഗർ ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെയിലൂടെ നെതർലൻഡ്സ് വീണ്ടും ലീഡ് എടുത്തു. വലതു വിങ്ങിലൂടെ ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ നിരക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ചു മുന്നേറിയ സമ്മർവില്ലെ, തന്‍റെ ഇടംകാലുകൊണ്ട് സുസുക്കിയുടെ ഡൈവിംഗിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി പോസ്റ്റിന്‍റെ വലത് കോർണറിലേക്ക് പന്ത് ചുരുട്ടിയിട്ടു (2-2).

ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചതോടെ നെതർലൻഡ്‌സ് കളി തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇരുടീമുകളും തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും നിരവധി പകരക്കാരെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരം നെതർലൻഡ്‌സ് ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് 88-ാം മിനിറ്റിൽ ജപ്പാന് അനുകൂലമായി ഒരു കോർണർ കിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഡച്ച് ബോക്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊടുവിൽ, പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഡെയ്ച്ചി കാമാഡ അത് വലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റി ജപ്പാന് ആവേശകരമായ സമനില സമ്മാനിച്ചു.

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