ബൂട്ടിനൊപ്പം നെഞ്ചിൽ കനലുമായി അവർ വരുന്നു; കൊല്ലപ്പെട്ട 168 സ്കൂള് കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇറാൻ ടീം
മൈതാനത്ത് പന്തുരുളും മുൻപേ ലോകകപ്പിൽ യുദ്ധക്കനൽ; '#168' ബാഡ്ജുമായി ഇറാൻ കളിക്കാർ മെക്സിക്കോയില്!
Published : June 9, 2026 at 3:06 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് പന്തുരുളാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, കളിമുറ്റത്തിന് പുറത്ത് കനൽ കോരിയിട്ട് ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ ടീം. യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളായ 168 സ്കൂള് കുട്ടികളുടെ സ്മരണ ഇരമ്പുന്ന '#168' ബാഡ്ജുകള് കോട്ടുകളുടെ കോളറിൽ കുത്തിയാണ് ഇറാൻ കളിക്കാർ മെക്സിക്കോയിലെ ടിജുവാനയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്.
വിസ നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കും നീണ്ട യാത്രാക്ഷീണത്തിനും ഒടുവിലും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വേദന ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കളിക്കാർ മടിച്ചില്ല. ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ നേരിട്ട് സാക്ഷിയായ മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് വേദിയിലും ഇറാൻ ടീം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഫിഫയുടെ നിയമങ്ങൾ കടുത്ത ചോദ്യമാവുകയാണ്. മത്സരസമയത്ത് ഇത്തരം ബാഡ്ജുകള് ധരിച്ചാൽ കളി വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നിരിക്കെ, യാത്രാവേളകളിലെ ഈ പരസ്യ പ്രതിഷേധം ഫിഫയ്ക്ക് കടുത്ത നിയമക്കുരുക്കാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തുർക്കിയില് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബാഡ്ജ് ധരിക്കാതിരുന്ന കളിക്കാർ, യാത്രാമധ്യേയാണ് ജാക്കറ്റിൽ അണിഞ്ഞത്.
Iran’s World Cup team arrived in Mexico wearing lapel pins highlighting the victims of a deadly missile strike on an elementary school at the start of the war in the Middle East.— News18 (@CNNnews18) June 9, 2026
The players wore gold-coloured pins with the number 168 on their jackets when getting off their… pic.twitter.com/PnTvuQwgTn
മൈതാനങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ
ഇറാൻ ടീം തങ്ങളുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന യുദ്ധക്കെടുതികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. സമീപകാല മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അവർ സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു:
- മാർച്ചിൽ നൈജീരിയക്കെതിരെ: ദേശീയ ഗാനാലാപന സമയത്ത് സ്കൂള് ബാഗുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കളിക്കാർ സ്മരണ പുതുക്കിയത്.
- കോസ്റ്റാറിക്കക്കെതിരെ: യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ചിത്രങ്ങളും, ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും കളിക്കാർ പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ഗാലറിയിലുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധം.
- ഈ മാസത്തെ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ (ഗാംബിയ, മാലി): തുർക്കിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ദേശീയഗാനം പാടുമ്പോൾ കളിക്കാർ വലതുകൈ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവെച്ചാണ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഫിഫയുടെ നിയമങ്ങളും അച്ചടക്ക നടപടികളും
കോസ്റ്റാറിക്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ അച്ചടക്ക നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു വിലക്കോ പിഴയോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രധാന വേദികളിൽ ഫിഫയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാണ്.
- രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക്: മത്സരസമയത്തോ ഗ്രൗണ്ടിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജേഴ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയമോ, മതപരമോ, വ്യക്തിപരമോ ആയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ പാടില്ല.
- വ്യക്തിഗത നിയന്ത്രണം: ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളോ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ല.
- എല്ലാവർക്കും ബാധകം: ഈ നിയമം കളിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കളിക്കാർക്കും ഹെഡ് കോച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശീലകർക്കും ബാധകമാണ്.
യാത്രയിലെ 'ഗ്രേ ഏരിയ' (നിയമപരമായ അവ്യക്തത)
കളിക്കാർ ഈ ബാഡ്ഡ് ധരിച്ചത് കളിക്കളത്തിലോ പരിശീലന സമയത്തോ അല്ല, മറിച്ച് ഔദ്യോഗിക യാത്രയിലും എയർപോർട്ടിലും മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഫിഫയുടെ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ ഇതിന്മേൽ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നൊരു അവ്യക്തത (Grey Area) നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഫിഫയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പിഴയോ വിലക്കോ ഏർപ്പെടുത്താം, എന്നാൽ യാത്രാവേളയിലെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് നിയമപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
Also Read: വിസയുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ കയറ്റില്ല; സോമാലിയൻ ലോകകപ്പ് റഫറിയെ തിരിച്ചയച്ചു