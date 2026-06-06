ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ തീപാറും! ആറാം കിരീട വേട്ടയ്ക്ക് ബ്രസീൽ, അട്ടിമറി സ്വപ്നങ്ങളുമായി മൊറോക്കോ; അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടാൻ ഹെയ്തി!
ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി പ്രിവ്യൂ: സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ കനൽവഴിയിൽ ബ്രസീൽ; അട്ടിമറി സ്വപ്നങ്ങളുമായി മൊറോക്കോയും സ്കോട്ട്ലൻഡും ഹെയ്തിയും.
Published : June 6, 2026 at 9:24 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആറാം സുവർണ്ണ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അഞ്ചുതവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലൂടെ വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് കളം പിടിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമെന്ന പദവിയുണ്ടെങ്കിലും, കനത്ത പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുടെ നിഴലുമാണ് ഇത്തവണ കാനറികൾക്ക് മേലുള്ളത്.
ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ കുതിപ്പ് ആവർത്തിക്കാൻ മൊറോക്കോയും, നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ലോകവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡും ഹെയ്തിയും ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് സജ്ജമാണ്. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അരങ്ങേറുന്നത്.
പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കാനറികളുടെ വരവ് (ബ്രസീൽ)
2002ൽ റൊണാൾഡോയും സംഘവും ജപ്പാനിൽ കപ്പുയർത്തിയതിന് ശേഷം ബ്രസീലിന് ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കിരീടം തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമീപകാല ടൂർണമെന്റുകളിലെല്ലാം നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു ഫലം. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ബ്രസീലിന്റെ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നാടകീയവും പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. 2025 മാർച്ചിൽ ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ വെച്ച് ചിരവൈരികളായ അർജന്റീനയോട് 4-1 ന് ഏറ്റ കനത്ത തോൽവി ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഡോറിവൽ ജൂനിയറെ ടീം പുറത്താക്കി.
🚨🇧🇷 OFFICIAL: Brazil release full World Cup squad by Carlo Ancelotti.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
✅ Neymar Jr
✅ Alisson
✅ Endrick
❌ João Pedro
❌ Bento
❌ Andrey Santos
❌ Thiago Silva pic.twitter.com/WySKJb6P1M
തുടർന്ന് ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻമാരെ നയിച്ച് അഞ്ച് യുഇഎഫ്എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ തന്ത്രജ്ഞനായ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയെ ബ്രസീൽ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചു. ആൻസലോട്ടിയുടെ വരവോടെ കളിശൈലി മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരായി മാത്രമാണ് ബ്രസീലിന് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ആൻസലോട്ടിക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കളിശൈലി: ആൻസലോട്ടി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം 4-2-4 എന്ന അക്രമണ ശൈലിയിലാണ് ബ്രസീലിനെ അണിനിരത്തുന്നത്. മുന്നേറ്റനിരയിലെ വേഗതയും കളിമികവും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും, അതേസമയം മധ്യനിരയിലെ രണ്ടുപേരെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകാനുമാണ് ഈ തന്ത്രം.
പരിക്കും പ്രതിസന്ധികളും: കളി തുടങ്ങും മുൻപേ പരിക്കുകൾ ബ്രസീലിനെ വേട്ടയാടുകയാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ സൂപ്പർ താരം റോഡ്രിഗോ മുട്ടിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണവും, ചെൽസിയുടെ യുവ വിങ്ങർ എസ്റ്റെവാവോ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക് കാരണവും ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. 2023 ഒക്ടോബറിൽ കാൽമുട്ടിനേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നെയ്മറെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെന്റെ ശാരീരികക്ഷമതയും എത്രത്തോളം കളിക്കുമെന്നതും ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്. ബ്രസീലിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത് അവരുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ഒരുകാലത്ത് കഫു, റോബർട്ടോ കാർലോസ്, മാഴ്സെലോ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത ബ്രസീലിന് ഇപ്പോൾ ഫുൾ-ബാക്ക് പൊസിഷനുകളിൽ മുൻപത്തെപ്പോലെ സുരക്ഷിതത്വമില്ല എന്നത് പ്രതിരോധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.
പ്രധാന താരം: റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലാണ് ബ്രസീലിന്റെ പ്രധാന അക്രമണ ചുമതലകൾ. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായി മാറിയെങ്കിലും, ദേശീയ ജേഴ്സിയിൽ 48 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 9 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വിനീഷ്യസിന്റെ സമ്പാദ്യം. ബ്രസീൽ കിരീടം നേടണമെങ്കിൽ വിനീഷ്യസ് തന്റെ കളിമികവിന്റെ പരകോടിയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ എൻഡ്രിക് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സ്-ഫാക്ടർ. ജനുവരിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലിയോണിലേക്ക് ലോണിൽ പോയ താരം 21 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 ഗോളുകളിൽ പങ്കാളിയായി മികച്ച ഫോമിലാണ്. എതിരാളികൾ വിനീഷ്യസിനെ പൂട്ടാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻഡ്രിക് ബ്രസീലിന്റെ രക്ഷകനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി സിംഹങ്ങൾ (മൊറോക്കോ)
ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മൊറോക്കോ ഇത്തവണ വരുന്നത് വൻ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അത്ര സുഗമമായിരുന്നില്ല. ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ വിവാദപരമായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പരിശീലകൻ വാലിദ് റെഗ്രാഗുവിനെ മാറ്റി മുഹമ്മദ് ഔഹാബിയെ ടീമിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു. മൊറോക്കോയുടെ അണ്ടർ-20 ടീമിനെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഔഹാബിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ വലതു വിങ്ങിലൂടെയുള്ള അതിവേഗ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ്. ഇത്തവണ അട്ടിമറി വീരന്മാരെന്ന പരിവേഷമില്ലാതെ വലിയ ടീമുകളിലൊന്നായി കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കുകയാണ് മൊറോക്കോയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
🚨🇲🇦 OFFICIAL: Morocco release World Cup final squad.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026
Achraf Hakimi recovers, and Bouaddi is officially confirmed as part of Morocco project. pic.twitter.com/51UaUZ6pK2
പ്രധാന താരം: റയൽ മാഡ്രിഡ്, ഡോർട്മുണ്ട്, ഇന്റര് മിലാൻ, പി.എസ്.ജി തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ റൈറ്റ്-ബാക്ക് താരം അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയാണ് ടീമിന്റെ നട്ടെല്ല്. പ്രതിരോധത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങാൻ 27-കാരനായ ഹക്കീമിക്ക് കഴിയും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: റോമയുടെ 24-കാരൻ മധ്യനിര താരം നീൽ എൽ ഐനാവിയാണ് മൊറോക്കോയുടെ കരുത്ത്. പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധത്തിലും അക്രമണത്തിലും ഒരേപോലെ ഊർജ്ജസ്വലമായി കളിക്കുന്ന ഈ താരം മധ്യനിരയിൽ നിർണ്ണായകമാകും.
അതിജീവനത്തിന്റെ കരീബിയൻ കഥ (ഹെയ്തി)
1974-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് വേദികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഹെയ്തിയുടെ കഥ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ്. രാജ്യത്തെ കടുത്ത ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ഒരു മത്സരം പോലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ കളിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നിക്കരാഗ്വയെ 2-0 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമന്മാരായി യോഗ്യത നേടിയത്. പരിശീലകൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ മിഗ്നെയുടെ കീഴിൽ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് ശൈലിയാണ് ഹെയ്തി പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെ പിന്നിലാണെങ്കിലും ലോകവേദിയിൽ തങ്ങളുടേതായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനാണ് അവർ വരുന്നത്.
Haiti has revealed its squad for the 2026 #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/dL4htx45Zp— TSN (@TSN_Sports) May 15, 2026
പ്രധാന താരം: യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ടോപ്പ് സ്കോററായ പരിചയസമ്പന്നൻ ഡക്കൻസ് നാസോൺ ആണ് ഹെയ്തിയുടെ നായകൻ. ഗോൾ അടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ടീമിന് മാനസികമായ കരുത്ത് നൽകുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: റോമ, പി.എസ്.ജി യുവ അക്കാദമികളിലൂടെ വളർന്ന 24-കാരനായ വിങ്ങർ റൂബൻ പ്രൊവിഡൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു താരം. പ്രതിരോധങ്ങളെ അനായാസം വെട്ടിമാറ്റി മുന്നേറാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക മികവുണ്ട്.
പോരാട്ടവീര്യവുമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ്
1998-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ എത്തുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡ്, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ നാടകീയ മത്സരത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിനെ തകർത്താണ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്. 2019-ൽ സ്റ്റീവ് ക്ലാർക്ക് പരിശീലകനായി ചാർജെടുത്ത ശേഷം സ്കോട്ട്ലൻഡ് നിരന്തരം വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അവരുടെ ഫോമിൽ ചില ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ വലിയ ഒത്തിണക്കമുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന മോശം റെക്കോർഡ് തിരുത്തുക എന്ന കടുത്ത ലക്ഷ്യവുമായാണ് സ്കോട്ടിഷ് പട വരുന്നത്.
Scotland squad FIFA World Cup 2026— AmunRa (@AmunRa1111) May 28, 2026
The Tartants
Andy Robertson pic.twitter.com/RECXBIPU5l
പ്രധാന താരം: നാപ്പോളിയുടെ മധ്യനിര താരം സ്കോട്ട് മക്ടോമിനെയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രം. ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയുള്ള നിർണ്ണായക ഗോൾ നേടിയ മക്ടോമിനെയുടെ ബോക്സ്-ടു-ബോക്സ് കളിശൈലിയെയാണ് ടീം പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവപ്രതിഭയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബോൺമൗത്തിന്റെ 20-കാരൻ വിങ്ങർ ബെൻ ഗാനൻ-ഡോക്ക് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം. പരിക്കുകൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേഗതയേറിയ കളിശൈലി കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് പ്രതിരോധത്തെയും തകർക്കാൻ ഈ യുവതാരത്തിന് സാധിക്കും.
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