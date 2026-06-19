കൊറിയയെ വീഴ്ത്തി മെക്സിക്കോ; ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ടീം!
ദക്ഷിണ കൊറിയയെ വീഴ്ത്തി മെക്സിക്കോ നോക്കൗട്ടിൽ; റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി.
Published : June 19, 2026 at 9:36 AM IST
സാപ്പോപാൻ (ഗ്വാഡലഹാര): ഫിഫ ലോകകപ്പില് പ്രീക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ഖ്യാതി സഹആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ സ്വന്തമാക്കി. ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സ്വന്തം ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് മെക്സിക്കോ തകർത്തത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ശക്തരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലൂയിസ് റോമോ നേടിയ ഗോളും, അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മെക്സിക്കന് ഗോൾകീപ്പർ റൗൾ റാഞ്ചൽ നടത്തിയ അവിശ്വസനീയ ഇരട്ട സേവുകളുമാണ് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഈ വിജയത്തോടെ ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എ ചാമ്പ്യന്മാരായി മെക്സിക്കോ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറി. ജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ആറ് പോയിന്റായി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി രണ്ടാമതാണ്. ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകളായ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഓരോ പോയിന്റുമായി നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി പിന്നാലെയുണ്ട്.
ആദ്യ പകുതിയിലെ ആവേശം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ജയിക്കുന്ന ടീമിന് നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിക്കാം എന്നതിനാൽ ഇരുപക്ഷവും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ 15-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ നിശബ്ദമാക്കിക്കൊണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നായകൻ സൺ ഹെയുങ്-മിൻ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. മെക്സിക്കന് പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് മുന്നേറിയ സൺ, മുന്നോട്ട് കയറിവന്ന ഗോൾകീപ്പർക്ക് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
എന്നാൽ പന്ത് ഗോൾ വര കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മെക്സിക്കന് താരം എഡ്സൺ അൽവാരസ് ഒരു അവിശ്വസനീയ ബൈസൈക്കിൾ കിക്കിലൂടെ പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ടീമിന്റെ രക്ഷകനായി. പിന്നീട് സൺ ഓഫ്സൈഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ലൈൻ റഫറി ഫ്ലാഗ് ചെയ്തെങ്കിലും റീപ്ലേകളിൽ ഇത് വളരെ നേരിയ വ്യത്യാസമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതോടെ ഗാലറി വീണ്ടും സജീവമായി. ആദ്യ പകുതിയുടെ ബാക്കി സമയം കൊറിയൻ താരങ്ങൾ കൃത്യമായ പാസുകളിലൂടെ പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളി നിയന്ത്രിച്ചെങ്കിലും, മെക്സിക്കന് പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർത്ത് വ്യക്തമായ ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.
💥🇲🇽 Mexico beat South Korea and make it 6 points in 2 games!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/BlkfZFeg9t
കൊറിയൻ പിഴവും റോമോയുടെ ഗോളും
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറിമറിഞ്ഞു. ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഊർജ്ജത്തോടെയുമാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ (50-ാം മിനിറ്റ്) അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ജീസസ് ഗല്ലാർഡോ കൊറിയൻ ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കൊറിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കിം സെയുങ്-ഗ്യു മുന്നോട്ട് കയറി വന്നു. എന്നാൽ പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കിം സ്വന്തം പ്രതിരോധ താരം ലീ ഗി-ഹ്യൂക്കുമായി ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു.
ഇരുവരുടെയും കൈകളിൽ നിന്നും വീണ പന്ത് ബോക്സിനുള്ളിൽ തികച്ചും മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന ലൂയിസ് റോമോയുടെ കാലുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത്. ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന കൊറിയൻ വലയിലേക്ക് പന്ത് തട്ടിയിടേണ്ട ചുമതല മാത്രമേ റോമോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിഴവുകളൊന്നും കൂടാതെ റോമോ പന്ത് വലയിലാക്കിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം ആനന്ദലഹരിയിലായി.
ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ദക്ഷിണ കൊറിയ സമനിലയ്ക്കായി സർവ്വസജ്ജമായി ആക്രമിച്ചു കയറി. കൊറിയൻ മുന്നേറ്റ നിര താരങ്ങളായ ചോ ഗ്യൂ-സുംഗ്, യാങ് ഹ്യൂൺ-ജുൻ എന്നിവർ തുടർച്ചയായി മെക്സിക്കന് ഗോൾവല ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിയുണ്ടകൾ പായിച്ചു. എന്നാൽ മെക്സിക്കന് ഗോൾകീപ്പർ റൗൾ റാഞ്ചൽ ഒരു മാന്ത്രിക ഇരട്ട സേവിലൂടെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും തട്ടിയകറ്റി ലീഡ് നിലനിർത്തി. ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ മെക്സിക്ക 1-0 ന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ജാവിയർ അഗൈറുടെ മെക്സിക്കന് പടയ്ക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം വെറുമൊരു ചടങ്ങാണ്. ജൂൺ 30-ന് നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഇ, എഫ്, എച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്നിവയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുമായാണ് മെക്സിക്കോ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടുക. ജൂൺ 25-ന് നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ മെക്സിക്കോ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നേരിടുമ്പോൾ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തങ്ങളുടെ നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാനായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി മാറ്റുരയ്ക്കും.