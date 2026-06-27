കുഞ്ഞന്മാരല്ല, കില്ലറുകളാണ്! ലോകകപ്പില് നെഞ്ചുവിരിച്ച് കേപ് വെർദെ; ഇനി പോരാട്ടം മെസ്സിയോട്!
ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെ മുന്നേറ്റം; കേപ് വെർദെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ അർജന്റീനയെ നേരിടും.
Published : June 27, 2026 at 2:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ എപ്പോഴും വമ്പന്മാരുടെ കളിയല്ലെന്നും, അതിൽ അതിശയങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും ലോകത്തെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേപ് വെർദെ എന്ന കുഞ്ഞു രാജ്യം. വൻകിട ടീമുകളുടെ താരപ്പൊലിമയും കടുത്ത മത്സരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം എഴുതിച്ചേർക്കുന്നത്.
ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെറും ഒരു ശതമാനം മാത്രം നോക്കൗട്ട് സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ പട, ഇന്ന് വമ്പന്മാരെയെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അവർ സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയെ നേരിടും!
പ്രതീക്ഷ വെറും ഒരു ശതമാനം, പക്ഷെ ചരിത്രം തിരുത്തി
ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രമുഖ ബെറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ കേപ് വെർദെയ്ക്ക് നോക്കൗട്ടിൽ എത്താൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് വെറും ഒരു ശതമാനം (1%) സാധ്യത മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ സ്പെയിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ടാമതായി അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയെയും സൗദി അറേബ്യയെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് ഈ കുതിപ്പ്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച അച്ചടക്കം പുലർത്തിയ ടീം, ഒരൊറ്റ ഗോൾ പോലും സ്വന്തം വലയിൽ വഴങ്ങിയില്ല. സ്പെയിനെതിരെയും സൗദിക്കെതിരെയും സമനില പിടിച്ച അവർ ഒടുവിൽ നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചു.
സൗദിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ കേപ് വെർദെ താരങ്ങൾ ഡ്രെസ്സിംഗ് റൂമിൽ "വൺ പെർസെന്റ്, വൺ പെർസെന്റ്" (ഒരു ശതമാനം) എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചാണ് വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. തങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുകയായിരുന്നു ആ കളിക്കാർ.
40-ാം വയസ്സിലും വിസ്മയമായി ഗോൾകീപ്പർ
കേപ് വെർദെയുടെ ഈ സ്വപ്നതുല്യമായ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിൽ 40 വയസ്സുകാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസീന്യ ആണ്. കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. സ്പെയിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 7 നിർണായക സേവുകളാണ് വോസീന്യ നടത്തിയത്. ഹൂസ്റ്റണിൽ 68,000-ത്തിലധികം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന സൗദിക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിലും 3 മികച്ച സേവുകളുമായി അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ രക്ഷകനായി. വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആദ്യ മത്സരം കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അന (Ana) ഗാലറിയിലിരുന്ന് കേപ് വെർദെയുടെ പതാക വീശിയത് വൈകാരികമായ നിമിഷമായിരുന്നു. "ഞങ്ങൾ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹൃദയമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോരാളികളാണ്," വോസീന്യ പറഞ്ഞു.
Antes da Copa do Mundo, as probabilidades de Cabo Verde avançar de fase era de 1%— DataFut (@DataFutebol) June 27, 2026
depois da classificação, eles dançaram assim no vestiário
“1%! 1%! 1%! 1%!”
pic.twitter.com/GhgbOAbEAV
ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വഴി കണ്ടെത്തിയ താരം; ടീമിന്റെ ആഗോള മുഖം
ടീമിലെ 26 കളിക്കാരിൽ 14 പേരും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ജനിച്ചവരാണ്. ഇതിൽ 6 പേർ വളർന്നത് റോട്ടർഡാമിലാണ്. ടീമിലെ സെന്റര് ബാക്ക് ആയ റോബർട്ടോ ലോപ്പസ് ജനിച്ചത് ഡബ്ലിനിലാണ്. അയർലണ്ടിനായി യൂത്ത് ലെവലിൽ കളിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 2019-ൽ കേപ് വെർദെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വഴിയാണ് സന്ദേശം അയച്ച് ടീമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്.
ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരായി മാറിയ ടീം; അച്ചടക്കമുള്ള കളി
ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ബ്രസീൽ, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ജേഴ്സികൾ ധരിച്ചെത്തിയ മറ്റ് രാജ്യക്കാരായ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ പോലും കേപ് വെർദെയുടെ സ്കാർഫുകളും തൊപ്പികളും ധരിച്ച് അവർക്കായി ആർത്തുവിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. 2020 ജനുവരിയിൽ ചുമതലയേറ്റ മുൻ താരം കൂടിയായ കോച്ച് ബുബിസ്റ്റയുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആസൂത്രണമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. സ്പെയിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെ ആകെ ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ ഫൗൾ മാത്രമാണ്. 1966-ൽ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഒരു ടീം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫൗളാണിത്.
അടുത്ത ലക്ഷ്യം: അർജന്റീന
ഇനി കേപ് വെർദെയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും ലയണൽ മെസ്സിയുമാണ്. ഇവിടെയും കേപ് വെർദെയ്ക്ക് സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. എങ്കിലും "ചെറിയ ദ്വീപുകൾ, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ" എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി ആരാധകർ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അർജന്റീന ഈ സ്വപ്നയാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പോലും, ഈ കുഞ്ഞു രാജ്യം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത അത്ഭുതം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. 'ബ്ലൂ ഷാർക്കുകൾ' തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
Cape Verde celebrate history. 🇨🇻— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 27, 2026
Fans and players together after sealing a historic knockout qualification on their World Cup debut.
Pure emotion. ❤️#WorldCupwithMicky#CapeVerde pic.twitter.com/lHSmGwh9eC
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