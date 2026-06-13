കഥ മാറി, കാനഡയും മാറി! തോറ്റുതൊപ്പിയിട്ട ചരിത്രം പഴങ്കഥ; ബോസ്നിയക്കെതിരെ മാസ്സ് തിരിച്ചുവരവ്
ബോസ്നിയയെ തളച്ച് കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്ര സമനില; രക്ഷകനായി പകരക്കാരൻ സിറിയൽ ലാരിൻ.
Published : June 13, 2026 at 8:42 AM IST
ടൊറന്റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയ്ക്കെതിരെ കാനഡയ്ക്ക് ആവേശകരമായ സമനില (1-1). മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി മിന്നൽ ഗോൾ നേടിയ സിറിയൽ ലാരിനാണ് കാനഡയുടെ രക്ഷകനായത്. ഈ ചരിത്ര സമനിലയോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കാനഡ സ്വന്തമാക്കി. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ചുവപ്പണിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു കാനഡയുടെ ഈ അവിസ്മരണീയ തിരിച്ചുവരവ്.
ആദ്യ പകുതിയിലെ ബോസ്നിയന് ആധിപത്യം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ 21-ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോസ്നിയ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഒരു കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്ത് ജെവോ ലൂക്കിച്ച് മനോഹരമായി കാനഡയുടെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ലൂക്കിച്ചിന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ കാനഡ ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിലായി. കാനഡ ഗോൾ മടക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബോസ്നിയൻ പ്രതിരോധം ശക്തമായിരുന്നു. കാനഡയുടെ സൂപ്പർ താരം ജൊനാഥൻ ഡേവിഡിന് ലഭിച്ച ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം ബോസ്നിയൻ ഗോൾകീപ്പർ നിക്കോള വാസിലി സമർത്ഥമായി തടഞ്ഞു.
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
കണ്ണീരും പോരാട്ടവും നിറഞ്ഞ രണ്ടാം പകുതി
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാനഡ കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 53-ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡയുടെ റിച്ചി ലര്യേ ഗോളിനായി കുതിച്ചെങ്കിലും ബോസ്നിയൻ താരം സെയാദ് കൊളാസിനാക് പന്ത് ഗോൾ ലൈനിൽ വെച്ച് അത്ഭുതകരമായി തട്ടിയകറ്റി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബോസ്നിയയുടെ എർമെദിൻ ദെമിരോവിച്ച് ഒരു മികച്ച ഗോൾ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കാനഡ ഗോൾകീപ്പർ മാക്സിം ക്രെപ്പോ അത് തടഞ്ഞു. പരിക്കു കാരണം 2022 ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായ ക്രെപ്പോയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഈ സേവ് കാനഡയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ വലിയ ജീവൻ നൽകി.
കാനഡ ടീമിന്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ കോച്ച് ജെസ്സി മാർഷ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ കളിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി. "പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയവർ കളി മാറ്റിയെഴുതി. ബോസ്നിയൻ താരങ്ങൾ തളരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കളി നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ഞാൻ ടീമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു," കോച്ച് മാർഷ് പറഞ്ഞു.
ലാരിന്റെ മാന്ത്രിക നിമിഷം
മത്സരത്തിന്റെ 76-ാം മിനിറ്റിലാണ് സിറിയൽ ലാരിൻ പകരക്കാരനായി മൈതാനത്ത് എത്തിയത്. വന്ന് കൃത്യം രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ (78-ാം മിനിറ്റ്) പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് താരം കാനഡയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി. ഈ ഗോൾ ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റി. സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാനഡ നേടുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ കൂടിയാണിത്. "ഇത് എനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള നിമിഷമാണ്. കാനഡയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഗോൾ നേടാറുണ്ട്," മത്സരശേഷം ലാരിൻ പറഞ്ഞു.
ചരിത്രം കുറിച്ച് കാനഡ
1986, 2022 ലോകകപ്പുകളിലായി കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിലും കാനഡ തോറ്റിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ഏഴാം തോൽവിയിലേക്ക് പോയേക്കാമായിരുന്ന കളിയിൽ നിന്നാണ് കാനഡ ഈ വലിയ സമനില പിടിച്ചെടുത്തത്. ഗോൾ വഴങ്ങിയ ശേഷവും തലതാഴ്ത്താതെ പോരാടിയ ടീമിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് കാനഡ താരം അലിസ്റ്റർ ജോൺസ്റ്റൺ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കളിയിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയതിനാൽ കാനഡയ്ക്ക് ജയിക്കാമായിരുന്ന മത്സരമായിരുന്നു ഇതെന്ന നിരാശയും ബാക്കിയുണ്ട്.
അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ (ജൂൺ 18):
- കാനഡ തങ്ങളുടെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ വാൻകൂവറിൽ വെച്ച് ഖത്തറിനെ നേരിടും.
- ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ശക്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
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