ചരിത്രമെഴുതി ഈജിപ്ത്, ഇറാന് കാത്തിരിക്കാന് വിധി; ന്യൂസിലൻഡിനെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ബെൽജിയം
ഇറാനെ ചതിച്ച് വി.എ.ആർ, സമനിലപ്പൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി നോക്കൗട്ട് കാത്തിരിപ്പിൽ. കിവികളെ 5-1 ന് തകർത്ത് ബെൽജിയം ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ
Published : June 27, 2026 at 1:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരേ സമയം ആവേശവും കടുത്ത നിരാശയും നിറഞ്ഞ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന് തിരശ്ശീല. കരുത്തരായ ബെൽജിയം ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്തുവിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ വിജയഗോൾ വി.എ.ആർ റദ്ദാക്കിയതോടെ ഈജിപ്തിനോട് 1-1 ന് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇറാൻ, നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ കടക്കാൻ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
നാടകീയ സമനില; ഇറാന്റെ വിധി കാത്തിരിപ്പിൽ
ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ ആവേശകരമായ മല്സരത്തില് ഇറാനെ സമനിലയില് തളച്ച ഈജിപ്ത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടില് കടന്നു. സിയാറ്റിലില് നടന്ന മല്സരത്തില് സൂപ്പര് താരം മൊഹമ്മദ് സലായുടെ മികവില് മിന്നല് നീക്കങ്ങള് നടത്തിയ ഈജിപ്ത് കളിയുടെ അഞ്ചാം മിനുട്ടില്ത്തന്നെ ലീഡ് നേടി. പക്ഷേ ഗോളടിച്ചത് മഹമൗദ് സബീറായിരുന്നു. ഇറാനിയന് ഗോളി അലിറേസാ ബെയ്രന്വാണ്ടിന്റെ കാലുകള്ക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയിലേക്ക്.
ഇറാനിയന് പെനാല്റ്റി ബോക്സിനകത്ത് മുന് ലിവര്പൂള് താരം മൊഹമ്മദ് സലാ നടത്തിയ ഒന്നാന്തരം നീക്കങ്ങള്ക്കിടയില് പതിനാലാം മിനുട്ടില് ഇറാന് സമനില പിടിച്ചു. റാമിന് റസായിയാനായിരുന്നു ഇറാന്റെ സമനില ഗോള് കണ്ടെത്തിയത്.കളിയുടെ 57 ആം മിനുട്ടില് ഇടതു കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടര്ന്ന് മുഹമ്മദ് സലായെ കോച്ച് തിരികെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്നും നോക്കൗട്ട് മല്സരത്തുില് സല ഈജിപ്ഷ്യന് നിരയില് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കോച്ച് ഹൊസം ഹസ്സന് പറഞ്ഞു.
കളിതീരാന് നിമിഷങ്ങള് മാത്രം ബാക്കി നില്ക്കേ സ്റ്റോപ്പേജ് ടൈമില് ഇറാന് ഗോള് നേടിയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. 93 ആം മിനുട്ടില് ഇറാന് താരം ഷോജാ ഖലീല്സാദെ തൊടുത്ത ഒരു മിന്നല് ഷോട്ട് ഈജിപ്ഷ്യന് ഗോളിയേയും മറികടന്ന് വലയില് പതിച്ചു. ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഇറാന് താരങ്ങള് നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നില്ക്കേ വീഡിയോ റിവ്യൂയില് അത് ഓഫ് സൈഡാണെന്ന് വിധിച്ചു.അതോടെ നോക്കൗട്ട് പ്രവേശനത്തിന് കാത്തിരിക്കാനായി ഇറാന്റെ വിധി.
ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്ത് ബെൽജിയം ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്താണ് ബെൽജിയം കരുത്ത് കാട്ടിയത്. ബെൽജിയത്തിനായി ലെയാൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡ് രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി. 28, 55 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ട്രൊസാർഡിന്റെ ഗോളുകൾ. കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്നെ നൽകിയ മനോഹരമായ പാസുകളാണ് ഈ ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
പിന്നീട് ഡി ബ്രൂയ്നെ നേരിട്ടും ഗോൾ നേടി. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ബെൽജിയത്തിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം (34 വയസ്സ്) എന്ന റെക്കോർഡും ഡി ബ്രൂയ്നെ സ്വന്തമാക്കി. 84-ാം മിനിറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും, പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവും അലക്സിസ് സെയ്ലെമേക്കേഴ്സും ബെൽജിയത്തിനായി വീണ്ടും ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തു.
ബെൽജിയവും ഈജിപ്തും 5 പോയിന്റുകള് വീതമാണ് നേടിയതെങ്കിലും മികച്ച ഗോൾ ശരാശരിയിൽ ബെൽജിയം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി എത്തുന്ന ഒരു ടീമിനെയായിരിക്കും ബെൽജിയം നേരിടുക.
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