മൂന്ന് തവണ പോസ്റ്റിലിടിച്ചു മടങ്ങി ഇക്വഡോറിന്റെ ഭാഗ്യം; ഒടുവിൽ 90-ാം മിനിറ്റിൽ കളി പിടിച്ച് ഐവറി കോസ്റ്റ്
ഇക്വഡോറിനെ വീഴ്ത്തി ഐവറി കോസ്റ്റിന് തകർപ്പൻ തുടക്കം, കളി മാറ്റിമറിച്ചത് അമദിന്റെ 90-ാം മിനിറ്റിലെ മിന്നൽ ഗോൾ
Published : June 15, 2026 at 9:50 AM IST
ഫിലാഡൽഫിയ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഇക്വഡോറിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ്. ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പൂരത്തിൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിങ്ങർ അമദ് ഡിയാലോ 90-ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളാണ് ഐവറി കോസ്റ്റിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 2014-ന് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിലെത്തിയ ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജർമ്മനിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനും ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ഗോൾ പോസ്റ്റ് വില്ലനായപ്പോൾ
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഇരുടീമുകളുടെയും തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അതീവ ആവേശഭരിതമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ ഇക്വഡോറിന്റെ രണ്ട് ഉറച്ച ഗോൾശ്രമങ്ങളാണ് നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചത്. ആദ്യം ജോൺ യെബോവയുടെ മനോഹരമായ ലോങ് റേഞ്ചർ ഷോട്ട് ക്രോസ്സ് ബാറിലിടിച്ചു മടങ്ങി. തൊട്ടുപിന്നാലെ പെഡ്രോ വിറ്റെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് അലൻ മിൻഡ ഉതിർത്ത ഷോട്ടും ഐവറി കോസ്റ്റ് ഗോൾകീപ്പറെ പൂർണ്ണമായി മറികടന്നെങ്കിലും വീണ്ടും ക്രോസ്സ് ബാറിലിടിച്ച് തകരുകയായിരുന്നു.
✨🇨🇮 Ivory Coast beat Ecuador on their World Cup opener!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/f6fS9uBvjB
തിരിച്ചടിച്ച് ഐവറി കോസ്റ്റ്
ഇക്വഡോറിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഐവറി കോസ്റ്റ് ശക്തമായി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. വലതുവിങ്ങിലൂടെ യാൻ ഡിയോമൻഡെ നിരന്തരം മനോഹരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി എക്വഡോർ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ ബാസൂമന ടൂറെ ഉതിർത്ത ഒരു ലോ ഷോട്ട് എക്വഡോർ ഗോളി ഹെർനാൻ ഗാലിൻഡെസ് കഷ്ടിച്ചാണ് വിരൽത്തുമ്പുകൊണ്ട് തട്ടിയകറ്റിയത്. മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതോടെ 19 വയസ്സും 212 ദിവസവും പ്രായമുള്ള യാൻ ഡിയോമൻഡെ, ഐവറി കോസ്റ്റിനായി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കൗമാര താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.
രണ്ടാം പകുതിയിലും പോസ്റ്റ് വില്ലൻ
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇരുടീമുകളും ആക്രമണം തുടർന്നു. ഇക്വഡോറിന്റെ സൂപ്പർ താരം ഇന്നർ വലൻസിയ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഇത്തവണ സൈഡ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എക്വഡോർ താരം എലി വാഹിയുടെ മറ്റൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ട്രൈക്കും ബാറിലിടിച്ച് പാഴായി. കളി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ എക്വഡോർ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു.
ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് കളി പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ഐവറി കോസ്റ്റ് നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ അമദ് ഡിയാലോ, ബോക്സിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പന്ത് അതിമനോഹരമായി എക്വഡോർ വലയുടെ താഴത്തെ കോർണറിലേക്ക് ചെത്തിയിട്ട് ഐവറി കോസ്റ്റിന് അർഹിച്ച നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
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