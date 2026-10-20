"ലോകകപ്പ് അര്ജൻ്റീനയ്ക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്"; ആരോപണമുന്നയിച്ച ഈജിപ്ത് കോച്ചിനും താരത്തിനും ഫിഫയുടെ വിലക്ക്
റഫറിമാര്ക്കെതിരെയുളള ഇത്തരം കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ഫുട്ബോളിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നടപടി
Published : October 20, 2026 at 7:02 PM IST
2026 ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പില് അർജൻ്റീനയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ഒഫീഷ്യലുകളോട് തട്ടിക്കയറിയ ഈജിപ്ത് ടീം അംഗങ്ങള്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി ഫിഫ. ഏറ്റവും വിവാദപരമായ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിലൊന്നിന് ശേഷം രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ഈജിപ്ത് കോച്ച് ഹൊസം ഹസ്സനും ടീം ഡയറക്ടർ ഇബ്രാഹിം ഹസ്സനും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും, ഫോർവേഡ് മൊസ്തഫ സിക്കോയ്ക്ക് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. റഫറിമാര്ക്കെതിരെയുളള ഇത്തരം കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ഫുട്ബോളിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഫിഫ നടപടി.
അർജൻ്റീനയ്ക്കെതിരായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) ഈജിപ്ത് 3-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ 2-0 ന് മുന്നിലായിരുന്ന ഈജിപ്ത് അവസാന 13 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ വഴങ്ങുകയും, ഒടുവിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് നേടിയ ഗോളിലൂടെ ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് ആധാരം.
അതേസമയം വിലക്ക് കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കന് നേഷന്സ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങളില് കോച്ചിനും താരത്തിനും പങ്കെടുക്കാനാകില്ല. ഫിഫ നടപടിക്കെതിരെ അപ്പീല് നല്കുമെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന് ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് അറിയിച്ചു.
മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്ത് 1-0 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കെ, മൊസ്തഫ സിക്കോ നേടിയ ഒരു ഗോൾ വാർ പരിശോധനയിലൂടെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ നീക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, സ്വന്തം പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് സമീപത്തുവച്ച് മർവാൻ അത്തിയ, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു 'നേരിയ' ഫൗൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് സിക്കോ വീണ്ടും ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈജിപ്ത് 2-0 ന് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, അർജൻ്റീന ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
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ഇതിനുപുറമെ, അർജന്റീനയുടെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് മുഹമ്മദ് സലായെ വീഴ്ത്തിയതും, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ ഹംദി ഫത്തിയെ ഫൗൾ ചെയ്തതും വിവാദമായിരുന്നു. കളി തുടർന്ന അർജൻ്റീന മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും, 92- മിനിറ്റിൽ ഫെർണാണ്ടസ് ഹെഡറിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു. പന്ത് കൈക്കലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അൽവാരസ് സലായുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് 'സ്കൈ സ്പോർട്സ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഈ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് വാർ (VAR) പരിശോധന നടന്നിരുന്നില്ല.
മത്സരശേഷം ഹസ്സൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു: "റഫറി നീതിരഹിതമായി പെരുമാറി. ദൈവം എനിക്ക് മതിയായവനും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അധ്വാനമാണ് പാഴാക്കിയത്. ഈ കപ്പ് അർജൻ്റീനയ്ക്ക് നൽകാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. മത്സരത്തിന് മുൻപ് അർജന്റീന, ഫ്രഞ്ച് റഫറി ഫ്രാൻസ്വ ലെറ്റെക്സിയറിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഈജിപ്ത് കോച്ച് ആരോപിച്ചു. മറ്റ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ, ഈ മത്സരം "ഒത്തുകളി" (rigged) ആണെന്നും, മത്സരഫലം തീരുമാനിച്ചത് റഫറിയാണെന്നും സിക്കോ ആരോപിച്ചു.
തുടർന്ന്, റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ സ്ഥിരതയെയും നീതിയെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (EFA) ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകി. ലെറ്റക്സിയറെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തെയും ടൂർണമെൻ്റിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഫിഫ തങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യലുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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