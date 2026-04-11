ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ കന്നിപ്പോരാട്ടം; ഫിഫ സീരീസിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കെനിയക്കെതിരെ, കരുത്തായി മലയാളി താരം മാളവിക
ഫിഫ സീരീസ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇന്ന് കെനിയയെ നേരിടും.
Published : April 11, 2026 at 6:32 PM IST
നെയ്റോബി: ഏഷ്യൻ കപ്പിലെ നിരാശ മറന്ന് പുതിയൊരു പോരാട്ടവീര്യവുമായി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം പുൽമൈതാനത്തേക്ക്. കെനിയയിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ സീരീസ് 2026ൽ ആതിഥേയരായ കെനിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും. നെയ്റോബിയിലെ നയായോ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.
ലക്ഷ്യം 2031 ലോകകപ്പ്
ഏഷ്യൻ കപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം 32 ദിവസത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. 2029ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ക്വാളിഫയറുകളും 2031ലെ ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയറുകളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലകൻ ക്രിസ്പിൻ ചെത്രി ഈ ടൂർണമെന്റിനെ കാണുന്നത്. "ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടീമിനെ ഇപ്പോൾ മുതൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം," എന്ന് ചെത്രി വ്യക്തമാക്കി.
യുവനിരയുടെ കരുത്ത്
സീനിയർ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 22 അംഗ ടീമാണ് കെനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ടീമിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 22.8 വയസ്സ് മാത്രമാണ്. പരിക്കേറ്റ പന്തോയ് ചാനു എലാംഗ്ബം, സ്വീറ്റി ദേവി എന്നിവർ ടീമിന് പുറത്താണ്. പ്രമുഖ താരങ്ങളായ സഞ്ജു, സംഗീത ബസ്ഫോർ, ഗ്രേസ് ഡാങ്മി, സൗമ്യ ഗുഗുലോത്ത് എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. പെറുവിലെ അലിയാൻസ ലിമ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുന്ന മനീഷയ്ക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകി.
മലയാളി താരം മാളവിക പി, കാവിയ പക്കിരിസാമി, ജസോദ മുണ്ട തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളിൽ പരിശീലകൻ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നു. 40 ഓളം മത്സരസജ്ജരായ കളിക്കാരുടെ ഒരു പൂൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
🌍 Africa calling! 👋— Indian Football (@IndianFootball) March 24, 2026
Next up for the #BlueTigresses: FIFA Series 2026 Kenya 🇰🇪
🇮🇳 India will face the hosts on April 11, followed by a clash against either Australia 🇦🇺 or Malawi 🇲🇼 on April 15 in Nairobi.
ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിനെ നേരിടാൻ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ആദ്യമായാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കളിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക തികവുള്ള ഏഷ്യൻ ടീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ശാരീരിക കരുത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് കെനിയയും മാലാവിയും. റാങ്കിംഗിൽ പിന്നിലാണെങ്കിലും കെനിയൻ താരങ്ങൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കളിക്കുന്നവരാണെന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
ടൂർണമെന്റ് ക്രമം
ഇന്ത്യ, കെനിയ, മാലാവി, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഫിഫ സീരീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ സെമിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മാലാവിയെ നേരിടും. രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇന്ത്യ കെനിയയെ നേരിടും. വിജയികൾ ഏപ്രിൽ 15-ന് ഫൈനലിലും പരാജയപ്പെട്ടവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിലും ഏറ്റുമുട്ടും.
മെയ് 25 മുതൽ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന സാഫ് വനിതാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം കൂടിയാണ് ഈ പര്യടനം. അണ്ടർ-20 ടീമിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന 3-4 താരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സീനിയർ ടീമിലെത്തുമെന്നും പരിശീലകൻ ശുഭപ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
