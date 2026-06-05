ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അർജന്റീന വീണ്ടും ഒന്നാമത്; ഭയപ്പെടുത്തുന്ന 'ലോകകപ്പ് ശാപം' മെസ്സിപ്പട മറികടക്കുമോ?
ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ വൻ അട്ടിമറി; ഫ്രാൻസിനും സ്പെയിനും തിരിച്ചടി, അർജന്റീന വീണ്ടും ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ, കൗതുകമുണർത്തി ഒന്നാം റാങ്കുകാരുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രം.
Published : June 5, 2026 at 5:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് കർട്ടൻ ഉയരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന റാങ്കിംഗ് അട്ടിമറി. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനവട്ട സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങളാണ് ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻനിര വൻശക്തികളായ ഫ്രാൻസിനും സ്പെയിനും ഏറ്റ തിരിച്ചടികൾക്ക് പിന്നാലെ, ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുന്ന പുതിയ റാങ്കിംഗ് പട്ടികയിൽ അർജന്റീനയായിരിക്കും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീം.
വൻശക്തികളെ ഞെട്ടിച്ച് ഇറാഖും ഐവറി കോസ്റ്റും
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ്, സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ കളിച്ച സ്പെയിനിനും ഫ്രാൻസിനും കടുത്ത നിരാശയാണ് മത്സരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്. സ്പെയിൻ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ഇറാഖിനോട് 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങി. ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുടെ പരിശീലനത്തിലിറങ്ങിയ സ്പാനിഷ് പടയ്ക്ക് ഇറാഖിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
Top 20 FIFA rankings as we head into the World Cup.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 5, 2026
🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: The team ranked 1st at the beginning of the World Cup has never gone on to win the tournament.
1 — Argentina 🇦🇷
2 — Spain 🇪🇸
3 — France 🇫🇷
4 — England 🏴
5 — Portugal 🇵🇹
6 — Brazil 🇧🇷
7 — Morocco 🇲🇦
8 —… pic.twitter.com/RrdSRRpoG5
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ കാത്തിരുന്നത് അതിലും വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ശക്തികളായ ഐവറി കോസ്റ്റ് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ചു. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഏറ്റ ഈ തോൽവി ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വലിയ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റാങ്കിംഗിലെ മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ കളി
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഫിഫ റാങ്കിംഗിന്റെ തലപ്പത്ത് കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിഫ വിൻഡോയിൽ സ്പെയിനെ മറികടന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത്. അതിന് മുൻപ്, 2022-ൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത് മുതൽ റാങ്കിംഗ് പട്ടികയിൽ അർജന്റീനയായിരുന്നു ഒന്നാമത്. എന്നാൽ 2025 ജൂലൈയിൽ അർജന്റീനയുടെ നീണ്ട ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്പെയിൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്പെയിനും ഫ്രാൻസും ഒരേസമയം പോയിന്റുകള് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെ മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് രാജകീയമായി തിരിച്ചെത്താൻ വഴിതുറന്നു.
FIFA Power Rankings, powered by Aramco, to launch at FIFA World Cup 2026™— FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026
🗞️🔗👉https://t.co/VqKL1CxW3Z @aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KcuubvWywt
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ? ഒന്നാം റാങ്കുകാരുടെ 'ലോകകപ്പ് ശാപം'
അർജന്റീന ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കൗതുകകരമായ 'ശാപം' ടീമിന് ആശങ്ക നൽകുന്നതാണ്. 1992-ൽ ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി റാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് ടീമായി പ്രവേശിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇതുവരെ ആ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല!
ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും:
- 1994 ലോകകപ്പ്: ടൂർണമെന്റിനു മുൻപ് ജർമ്മനിയായിരുന്നു ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീം. എന്നാൽ കിരീടം ഉയർത്തിയത് ബ്രസീൽ ആയിരുന്നു.
- 1998 ലോകകപ്പ്: ലോകകപ്പിനായി ഫ്രാൻസിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ബ്രസീൽ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ സിനദിൻ സിദാന്റെ ഫ്രാൻസ് ബ്രസീലിനെ തകർത്ത് കിരീടം നേടി.
- 2002 ലോകകപ്പ്: സിദാൻ നയിച്ച ഫ്രാൻസ് ഒന്നാം റാങ്കുകാരായി എത്തിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. അത്തവണ ബ്രസീൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി.
- 2006 ലോകകപ്പ്: ബ്രസീൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെ എത്തിയെങ്കിലും ഇറ്റലിയാണ് കിരീടം കൊണ്ടുപോയത്.
- 2010 ലോകകപ്പ്: വീണ്ടും ബ്രസീൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നിലനിർത്തി ടൂർണമെന്റിനു എത്തിയെങ്കിലും ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായി, സ്പെയിൻ അന്ന് ആദ്യമായി ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി.
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