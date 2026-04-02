ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി ഫിഫ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് വിൽപന പുനരാരംഭിച്ചു, ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിന് 10.19 ലക്ഷം രൂപ.
Published : April 2, 2026 at 5:07 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വൻ വർധനവ്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വില 10,990 ഡോളറിലെത്തി (ഏകദേശം 10.19 ലക്ഷം രൂപ). കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇത് 8,680 ഡോളറായിരുന്നു. ഇന്നലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയുടെ അഞ്ചാം ഘട്ടം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഫിഫ നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടിയത്.
ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജൂലൈ 19ന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം കാറ്റഗറി ടിക്കറ്റ് വില 5,575 ഡോളറിൽ നിന്ന് 7,380 ഡോളറായും, മൂന്നാം കാറ്റഗറി വില 4,185 ഡോളറിൽ നിന്ന് 5,785 ഡോളറായും വർധിപ്പിച്ചു. ആവശ്യക്കാർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വില മാറുന്ന 'ഡൈനാമിക് പ്രൈസിംഗ്' രീതിയാണ് ഫിഫ ഇത്തവണ പിന്തുടരുന്നത്.
ആരാധകരെ വലച്ച് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ
ടിക്കറ്റ് വിൽപന പുനരാരംഭിച്ച ബുധനാഴ്ച ഫിഫയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ആരാധകരെ മണിക്കൂറുകളോളം വലച്ചു. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പലരെയും തെറ്റായ ലിങ്കുകളിലേക്കാണ് വെബ്സൈറ്റ് നയിച്ചത്. ഇത് പിന്നീട് പരിഹരിച്ചതായി ഫിഫ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ 72 മത്സരങ്ങളിൽ 17 എണ്ണത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളുടെ വിൽപന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളും വിലയും:
അമേരിക്ക: ജൂൺ 12-ന് പരാഗ്വേയ്ക്കെതിരായ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് 2,735 ഡോളറാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
മെക്സിക്കോ: മെക്സിക്കോ - സൗദി അറേബ്യ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 2,355 ഡോളറിൽ നിന്ന് 2,985 ഡോളറായി ഉയർന്നു.
കാനഡ: കാനഡയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് 2,240 ഡോളറാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്.
വിമർശനവുമായി യുഎസ് കോൺഗ്രസ്
ഫിഫയുടെ നടപടി ഫുട്ബോളിനെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നതാണെന്ന് കാട്ടി 69 യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയതും സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യവുമായ ടൂർണമെന്റിായി ഇത് മാറുമെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ടിക്കറ്റ് പുനർവിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും 15 ശതമാനം വീതം കമ്മീഷൻ ഫിഫ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന, കോംഗോ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഇറാഖ്, സ്വീഡൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി യോഗ്യത നേടിയതോടെയാണ് ലോകകപ്പിലെ 48 ടീമുകളുടെ പട്ടിക പൂർത്തിയായത്.
