അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇറാൻ കളിക്കും, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 10:00 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇസ്രായേലുമായും അമേരിക്കയുമായും നിലനിൽക്കുന്ന സായുധ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇറാൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാനഡയിലെ വാൻകൂവറിൽ നടന്ന 76-ാമത് ഫിഫ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്ക, മെക്‌സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് 2026 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു

വിഭജിക്കപ്പെട്ട ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യത്തിന്‍റെ പാലം പണിയാൻ ഫുട്ബോളിന് കഴിയുമെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 48 രാജ്യങ്ങളും ഐക്യത്തിന്‍റെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എഴുതാനോ പറയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം നൽകുകയാണ്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇറാൻ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കും. അവർ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് - നമുക്ക് ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ട്," ഇൻഫാന്‍റിനോ പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നത് ഫിഫയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിഷേധവും അനിശ്ചിതത്വവും

അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇസ്രായേൽ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പുരുഷ ടീമിനെ അയക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വാൻകൂവറിൽ നടന്ന ഫിഫ കോൺഗ്രസിൽ ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും വലിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഫിഫയിലെ 211 അംഗ അസോസിയേഷനുകളിൽ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഏക രാജ്യം ഇറാനായിരുന്നു.

വിസ വിവാദവും കാനഡയുടെ നിലപാടും

ഇറാനിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് മെഹ്ദി താജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണം അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ മടങ്ങിയതായി ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്നിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. അതേസമയം, ഇറാനിയൻ സംഘത്തിന് നൽകിയിരുന്ന യാത്രാ അനുമതി കാനഡ റദ്ദാക്കിയതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് കാനഡ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദ് പറഞ്ഞതായി ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഈ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, കായിക മാമാങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ വിട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ഫുട്ബോളിന്‍റെ മാന്ത്രികതയിലൂടെ ലോകം ഒന്നിക്കുമെന്നും ഇൻഫാന്‍റിനോ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

