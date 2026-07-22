ഭൂമിയെ രണ്ടര വട്ടം ചുറ്റിയ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ്; ഗ്രൗണ്ടിലെ കളി കണ്ട് ആകാശത്ത് റെക്കോർഡിട്ട് ഇൻഫാന്റിനോ!
ആകാശത്തുതന്നെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ; ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് പറന്നുതീർത്തത് അറുപതിനായിരത്തോളം മൈലുകൾ!
Published : July 22, 2026 at 2:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നുകിടന്ന ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തിനൊപ്പം ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ ആകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് പുതിയ യാത്രാ റെക്കോർഡുകൾ. 39 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ടൂർണമെന്റിനിടെ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് യാത്രകളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ടൂർണമെന്റ് അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയെ രണ്ടര തവണ വലംവെക്കാനുള്ള ദൂരമാണ് ഇൻഫാന്റിനോ ആകാശത്തിലൂടെ പിന്നിട്ടത്.
ലോകകപ്പ് സ്പോൺസർ കൂടിയായ ഖത്തർ എയർവേയ്സിന്റെ ചാർട്ടർ വിഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഖത്തർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഗൾഫ് സ്ട്രീ ജി650' എന്ന ആഡംബര സ്വകാര്യ വിമാനത്തിലായിരുന്നു അതിവേഗ യാത്രകൾ. ജൂൺ 9-ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്നും മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്രയോടെയാണ് ഇതിന് തുടക്കമായത്. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം ഫ്ലൈറ്റുകൾ നടത്തിയ വിമാനം ചില ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നിലധികം തവണയും സർവീസ് നടത്തി.
Gianni Infantino’s World Cup started in Mexico City, where he addressed the world’s media ahead of the opening match between Mexico and South Africa at the Estadio Azteca, and drew widespread criticism for his response to a question over whether he had already lost control of the… pic.twitter.com/z4ejKFKfdW— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 21, 2026
യാത്രകൾ അക്കങ്ങളിൽ
- 59,281 മൈലുകൾ (95,403 കിലോമീറ്റർ): ഖത്തറിലേക്ക് നടത്തിയ അടിയന്തര യാത്രയൊഴികെ, ടൂർണമെന്റ് കാലയളവിൽ മാത്രം വിമാനം സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരമാണിത്.
- 115 ഫ്ലൈറ്റ് മണിക്കൂറുകൾ: ഇൻഫാന്റിനോ വിമാനത്തിൽ മാത്രം ചിലവഴിച്ചത് ഏകദേശം അഞ്ച് പൂർണ്ണ ദിവസങ്ങളാണ്. ഒരു വാണിജ്യ വിമാനത്തിന് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് 20 തവണ സർവീസ് നടത്താൻ ഈ സമയം മതിയാകും.
- 44 മത്സരങ്ങൾ: ടൂർണമെന്റിലെ 34 മത്സരദിവസങ്ങളിൽ 31 ദിവസവും അദ്ദേഹം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി. 13 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു.
- 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, 21 വിമാനത്താവളങ്ങൾ: ലോകകപ്പ് നടന്ന 16 വേദികളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി. ഇതിൽ മിയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5 തവണ) എത്തിയത്. വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം 23 തവണയാണ് ഈ ജെറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ മുറിച്ചുകടന്നത്.
- കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ യാത്രാസമയം: മിയാമിയിൽ നിന്നും സിയാറ്റിലിലേക്കുള്ള 5 മണിക്കൂറും 44 മിനിറ്റും നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയത്. സിയാറ്റിലിൽ നിന്നും വാൻകൂവറിലേക്കുള്ള 28 മിനിറ്റ് യാത്രയായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം.
വിമർശനങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഫിഫ
പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഇത്രയധികം ആകാശയാത്രകൾ നടത്തിയത് വലിയ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെയും കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരുടെയും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ടീമുകൾക്കും ആരാധകർക്കും പുറമെ ഫിഫ അധികൃതരുടെ ഇത്തരം വിമാനയാത്രകൾ കൂടിയായപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ കാർബൺ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കിയ ലോകകപ്പായി ഇത് മാറിയെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. യാത്രാവിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഫിഫ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
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