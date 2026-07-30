ലോകകപ്പ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ‘പണയം വെക്കാൻ’ ഇൻഫന്റിനോ; 20 ബില്യണിന്റെ കരാര് വിവാദത്തില്
15 ബില്യൺ ലാഭമുണ്ടായിട്ടും ലോകകപ്പ് ‘ലേലത്തിന്’ വെക്കാൻ ഇൻഫന്റിനോ; ട്രംപിന്റെ മരുമകന്റെ സഹോദരനുമായി 20 ബില്യണിന്റെ ‘രഹസ്യ ഡീൽ’.
Published : July 30, 2026 at 12:36 PM IST
സൂറിച്ച്: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഫിഫയുടെ രഹസ്യ നീക്കം പുറത്ത്. 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്റര്പ്രൈസ്' എന്ന പുതിയ വാണിജ്യ ഉപകമ്പനി രൂപീകരിച്ച്, ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കോർപ്പറേറ്റ് വമ്പന്മാർക്ക് കളിമുറ്റം പണയപ്പെടുത്താനാണ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെ നീക്കം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള യുഎസ് നിക്ഷേപക ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന വിവരവും, യുവേഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പും ഈ നീക്കത്തെ വലിയൊരു ആഗോള കായിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് ഫിഫയുടെ പദ്ധതി?
ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പുതിയ ഉപകമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുക. ലോകകപ്പ്, ക്ലബ് ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയ ഫിഫയുടെ പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളുടെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന, സംപ്രേഷണാവകാശം, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ, ലൈസൻസിംഗ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വാണിജ്യ മേഖലകളും ഈ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാകും. ഈ പുതിയ കമ്പനിയുടെ 21 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ പദ്ധതി.
ഈ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ 4.2 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 420 കോടി ഡോളർ) സമാഹരിക്കാനാണ് ഫിഫ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ തുക ഫിഫയിൽ അംഗങ്ങളായ 211 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉടനടി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ട്രംപ് ബന്ധവും നിക്ഷേപകരും
നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് 'ത്രൈവ് ഇറ്റേണൽ' എന്ന നിക്ഷേപക കമ്പനിയാണ്. പ്രമുഖ യുഎസ് നിക്ഷേപകൻ പീറ്റർ തീൽ സ്ഥാപിച്ച ഈ കമ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നറുടെ സഹോദരനായ ജോഷ്വ കുഷ്നറാണ്. ജിയാനി ഇൻഫാന്റോനോയ്ക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം ഇതോടെ ഫുട്ബോളിലെ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടായി മാറുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. മുൻ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് സെപ്പ് ബ്ലാറ്റർ പോലും ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5— UEFA (@UEFA) July 29, 2026
രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ കോടികളുടെ വാഗ്ദാനം
ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളെ മറികടന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ ശ്രമം. നിലവിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഫിഫ നൽകുന്ന 'ഫോർവേഡ് ഫണ്ടിംഗ്' വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ കരാറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഫിഫ പറയുന്നത്. കരാർ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് 2027-30 കാലയളവിൽ 20 മില്യൺ ഡോളറും, തുടർന്ന് 2038 ഓടെ ഇത് 24 മില്യൺ ഡോളറായും ഉയർത്തും.
Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise
" concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.
we are deeply concerned by the lack of due process.
we share the disappointment of many within our…<="" p>— concacaf media (@concacafmedia) July 29, 2026
ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ വൻകിട ഫുട്ബോൾ ശക്തികൾക്ക് ഈ തുക ചെറുതാണെങ്കിലും, ഫിഫയിൽ തുല്യ വോട്ടവകാശമുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ചെറുതും പാവപ്പെട്ടതുമായ രാജ്യങ്ങൾ ഈ വൻ തുക കൈപ്പറ്റാൻ കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. ഫുട്ബോളിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്ന പേരിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് കളിമുറ്റം പണയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫിഫ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്.
AFC takes note of FIFA's announcement on the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/btAnIDYkpg— AFC (@theafcdotcom) July 29, 2026
കടുത്ത എതിർപ്പുമായി യൂറോപ്യൻ കൗൺസിലും മറ്റ് സമിതികളും
ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "ഫുട്ബോളിന്റെ ആത്മാവും അതിന്റെ ഭരണാധികാരവും വിപണിയിൽ വിൽക്കാനുള്ള ചരക്കുകളല്ല. ഇതിൽ യാതൊരു സുതാര്യതയുമില്ല. നമ്മളാരും ഫുട്ബോളിന്റെ ഉടമകളല്ല, അത് വിൽക്കാൻ ഫിഫയ്ക്ക് അവകാശവുമില്ല," എന്ന് യുവേഫ വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും (AFC), കോൺകകാഫും (CONCACAF) കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്രയും വലിയൊരു വിഷയം തങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്ന് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ സമിതി അറിയിച്ചു.
FIFA has announced plans to sell a large minority stake in a new company that will run its main events, including the World Cup and Club World Cup, as part of a plan to triple the amount of development money it dishes out to its 211 member associations.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 28, 2026
Under the proposals —… pic.twitter.com/q8b9lgjcji
ഫിഫയ്ക്ക് ഈ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിഫയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 2023-2026 കാലയളവിൽ 13 ബില്യൺ ഡോളർ വരുമാനമാണ് ഫിഫ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 15 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ലോകകപ്പിന്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ ഫിഫ കാണിക്കുന്ന അമിത വ്യഗ്രത വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ചേരിതിരിവുകൾക്കും കാരണമായേക്കും.
Also Read: 'മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിനായി ഞാനെന്റെ രക്തവും ജീവനും നൽകി'; ഇനിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നെയ്മര്