ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്കിയിലെ ഓരോ പകുതിയിലും മൂന്നു മിനിറ്റ് കളി നിര്‍ത്തി വയ്ക്കും; കാരണമിതാണ്

കളിക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടി ഓരോ പകുതിയിലും 22 മിനിറ്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ റഫറി കളി നിർത്തിവയ്ക്കും.

FIFA WORLD CUP 2026 HYDRATION FOOTBALL
NEW FIFA RULE (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 9:05 PM IST

സൂറിച്ച്: അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാ കളികളുടെയും ഓരോ പകുതിയിലും മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീതം ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്ക് (ജലാംശം നിലനിർത്താനുള്ള ഇടവേള) നിർബന്ധമാക്കാൻ ഫിഫയുടെ തീരുമാനം. കടുത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ കളികളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ തീരുമാനം.

താപനില, മത്സരം നടക്കുന്ന രാജ്യം (യു.എസ്., കാനഡ, മെക്സിക്കോ), സ്റ്റേഡിയത്തിന് മേൽക്കൂരയുണ്ടോ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നതിലുപരി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

കളിക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടി ഓരോ പകുതിയിലും 22 മിനിറ്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ റഫറി കളി നിർത്തിവയ്ക്കും. ഈ മാറ്റം, കളിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ കൂടുതൽ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നതിനാൽ പ്രക്ഷേപകർക്കും സഹായകമാകും.

2026 ലോകകപ്പിനായുള്ള ഫിഫയുടെ ചീഫ് ടൂർണമെന്‍റ് ഓഫീസറായ മാനോലോ സുബിരിയ, പ്രക്ഷേപകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ മാറ്റം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 22-ാം മിനിറ്റിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു പരിക്ക് കാരണം കളി നിർത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ,റഫറിക്ക് ഈ സമയത്തിൽ ചില ഇളവുകൾ നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "ഇത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് റെഫറി തീരുമാനിക്കും," സുബിരിയ പറഞ്ഞു.

ചൂട് 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾകൂടുമ്പോൾ 30 മിനിറ്റിനുശേഷം ഇടവേള നൽകിയിരുന്ന മുൻ നിയമത്തിന്‍റെ "പരിഷ്കരിച്ചതും ലളിതവുമായ പതിപ്പാണ്" പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് ഫിഫ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം യു.എസിൽ നടന്ന ക്ലബ് ലോകകപ്പിലെ ചില മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാരെ ചൂടും ഈർപ്പവും ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ മാറ്റം. അന്ന്, കൂളിംഗ് ബ്രേക്കിനുള്ള താപനില പരിധി കുറയ്ക്കാനും ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ വെള്ളവും ടവലുകളും സ്ഥാപിക്കാനും ഫിഫ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു.

പ്രധാന ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ ചൂട് ഒരു വിഷയമായതിനെത്തുടർന്ന്, 2014 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബ്രസീലിയൻ കോടതി ഫിഫ ശുപാർശ ചെയ്ത ഇടവേളകൾ നിർബന്ധമാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2026 ലോകകപ്പിലെ പുതിയ ഏകീകൃത നയം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

അതേസമയം, 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ മത്സര ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായി ലോകകപ്പില്‍ 48 ടീമുകള്‍ അണിനിരക്കും. യുഎസ്എ, മെക്‌സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലുമായി അടുത്ത വർഷം ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെയാണ് ലോകകപ്പ്. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്‍റീന ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലും അഞ്ചുതവണ ജേതാക്കളായ ബ്രസീല്‍ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലും മത്സരിക്കും. നിലവിലെ റണ്ണറപ്പുകളായ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് 'ഐ'ലാണ്. എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ടിന്‍റെ നോര്‍വെയും സെനഗലുമാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകള്‍.

കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ രണ്ട് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആവേശമാകും. ജൂൺ 11 ന് മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരത്തോടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്ടെക്കയിൽ വെച്ചാണ് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം കാലിഫോർണിയയിലെ ഇംഗിൾവുഡിൽ പരാഗ്വേയെ നേരിടുന്നതിലൂടെയാണ് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ മത്സരത്തിനു ഇറങ്ങുന്നത്. അള്‍ജീരിയക്കെതിരെയാണ് ലോകചാമ്പ്യന്‍മാര്‍ ആദ്യം കളത്തിലിറങ്ങുക.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

