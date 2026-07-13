2030 ലോകകപ്പില് 64 ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഫിഫ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് യോഗ്യത കിട്ടുമോ?
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം 64 ആയി ഉയർത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാവസരമായി മാറും.
Published : July 13, 2026 at 8:55 AM IST
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 48 ടീമുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ടൂർണമെൻ്റ് വീണ്ടും വിപുലീകരിക്കാൻ ഫിഫ ഒരുങ്ങുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന 2030-ലെ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 64 ആക്കി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം ഫിഫയുടെ സമിതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡൻ്റ് ജിയാനി ഇൻഫാൻ്റിനോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂറിച്ചിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
"എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ അവകാശമുണ്ട്"
ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നമാണെന്നും, ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രചോദനം നഷ്ടമാകുമെന്നും ജിയാനി ഇൻഫാൻ്റിനോ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പും ദക്ഷിണ അമേരിക്കയും മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണം ലോകകപ്പെന്നാണ് ഫിഫയുടെ നിലപാട്. നിലവിലെ 48 ടീമുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് വൻ വിജയമാണെന്നും, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളടക്കം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2030-ൽ നടക്കുക 128 മത്സരങ്ങളുടെ പൂരം!
1998 മുതൽ 2022 വരെ 32 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ 48 ലേക്കും, തുടർന്ന് 64 ലേക്കും നീങ്ങുന്നത്. ഈ നിർദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകും. 32 ടീമുകളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ 64 മത്സരങ്ങളായിരുന്നത്. 64 ടീമുകളാകുമ്പോൾ 128 മത്സരങ്ങളായി വർധിക്കും. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എഡിഷനാണ് 2030-ലേത്. മൊറോക്കോ, പോർച്ചുഗൽ, സ്പെയിൻ എന്നിവർ പ്രധാന ആതിഥേയരാകുമ്പോൾ, ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉറുഗ്വേ, പരാഗ്വേ, അർജൻ്റീന എന്നീ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും വേദിയാകും. ടീമുകളുടെ എണ്ണം 64 ആയാൽ ഈ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും.
എതിർപ്പുമായി വമ്പന്മാർ; അനുകൂലിച്ച് ചെറുകിട രാജ്യങ്ങൾ
ഈ നീക്കത്തെ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (CONMEBOL) ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫയുടെ (UEFA) പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ സെഫെറിൻ ഇതിനെ 'മോശം ആശയം' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മത്സരങ്ങൾ കൂടുന്നത് കളിക്കാരുടെ ജോലിഭാരം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുമെന്നുമാണ് വിമർശകരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാൻ ഇത് സുവർണാവസരമൊരുക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് യോഗ്യത കിട്ടുമോ?
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം 64 ആയി ഉയർത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാവസരമായി മാറും. എന്നാൽ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം തങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഇനിയും വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ വൻകരയ്ക്കുള്ള (AFC) സ്ലോട്ടുകൾ വർധിക്കും
2026-ൽ 48 ടീമുകളായപ്പോൾ ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ നിന്നുള്ള ലോകകപ്പ് സ്ലോട്ടുകൾ 4.5-ൽ നിന്നും 8.5 ആയി ഉയർന്നു. ലോകകപ്പ് 64 ടീമുകളിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 11 മുതൽ 13 വരെയായി ഉയർന്നേക്കും. അതായത് ഏഷ്യയിലെ മുൻനിരയിലുള്ള 12 ടീമുകളിൽ ഒന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് കളിക്കാം.
ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ ഏഷ്യൻ റാങ്കിംഗ് (ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി)
ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ 18 മുതൽ 22 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി വരാറുള്ളത് (മൊത്തം ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ നൂറിന് പുറത്തും). ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ റാങ്കിംഗിൽ ആദ്യ 12 ടീമുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയേ തീരൂ. ഖത്തർ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാർക്ക് പുറമെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ജോർദാൻ, ഇറാഖ്, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ ടീമുകളെയും മറികടന്നാലേ ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ.
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