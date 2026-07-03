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ക്രൊയേഷ്യയുടെ നെഞ്ച് തകർത്തത് ‘ട്രിയോണ്ട ബോൾ’! മറ്റാനോവിച്ചിന്‍റെ മുടിയിഴ സ്‌പർശനം വരെ പിടികൂടി

ക്രൊയേഷ്യയുടെ അവസാന നിമിഷ ഗോൾ VAR റദ്ദാക്കിയത് പന്തിലെ 'ഹാർട്ട്ബീറ്റ്' സാങ്കേതികവിദ്യയെന്ന് ഫിഫ.

PORTUGAL VS CROATIA 2026
PORTUGAL VS CROATIA 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 1:18 PM IST

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ടൊറന്‍റോ: ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ അവസാന നിമിഷം ക്രൊയേഷ്യ നേടിയ സമനില ഗോൾ വാർ റദ്ദാക്കിയതിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി ഫിഫ രംഗത്തെത്തി. ലോകകപ്പിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മാച്ച് ബോളായ അഡിഡാസ് 'ട്രിയോണ്ട'യിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഐഎംയു സെൻസർ സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റഫറിയുടെ തീരുമാനം ശരിവെച്ചതെന്ന് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരഗതി മാറ്റിയ ഗോളുകൾ

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് നേടിയ ഗോളിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ ഈ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ മൂന്നാം ഗോളിലൂടെ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് മത്സരത്തിന്‍റെ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്‍റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ റാഫേൽ ലിയാവോ നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഗോൺസാലോ റാമോസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ 2-1 ന് മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു.

103-ാം മിനിറ്റിലെ നാടകീയതയും വാര്‍ ഇടപെടലും

തോൽവി ഉറപ്പിച്ച മത്സരത്തിന്‍റെ 103-ാം മിനിറ്റിൽ മരിയോ പാസാലിച്ചിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോൾ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി നാടകീയമായി രക്ഷപെട്ടുവെന്ന് ക്രൊയേഷ്യൻ ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ചു. ആദ്യ കാഴ്‌ചയിൽ പോർച്ചുഗൽ ഡിഫെൻഡർ റെനാറ്റോ വെയ്ഗയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാണ് പന്ത് പാസാലിച്ചിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് തോന്നിയത്. വെയ്ഗയുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫ്ലെക്ഷൻ ആയതിനാൽ പാസാലിച്ച് ഓൺസൈഡ് ആണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

എന്നാൽ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളുടെ ശക്തമായ അപ്പീലിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വാർ പരിശോധനയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. വെയ്ഗയിലേക്ക് പന്ത് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ക്രൊയേഷ്യൻ ഫോർവേഡ് ഇഗോർ മറ്റാനോവിച്ചിന്‍റെ തലയിൽ പന്ത് നേരിയ രീതിയിൽ തട്ടിയതായി റീപ്ലേകളിൽ വ്യക്തമായി. മറ്റാനോവിച്ച് പന്തിൽ തൊടുന്ന കൃത്യം സമയത്ത് പാസാലിച്ച് ഓഫ്‌സൈഡ് പൊസിഷനിൽ ആയിരുന്നു. ഇതോടെ റഫറി ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഗോൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

Trionda ball FIFA World Cup
Trionda ball FIFA World Cup (AFP)

'കണക്റ്റഡ് ബോൾ ടെക്നോളജി'യുടെ കരുത്ത്

മറ്റാനോവിച്ചിന്‍റെ സ്‌പർശനം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒഫീഷ്യൽ മാച്ച് ബോളിലെ 'കണക്റ്റഡ് ബോൾ ടെക്നോളജി'വഴിയാണെന്ന് ഫിഫ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഡിഡാസ് ട്രിയോണ്ട പന്തിനുള്ളിലെ ഐഎംയു സെൻസറുകൾക്ക് പന്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചലനം പോലും തത്സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിൽ 'ഹാർട്ട്ബീറ്റ് ഗ്രാഫിക്' ആയി പ്രേക്ഷകർക്ക് ടിവി സ്ക്രീനുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഫിഫ മീഡിയ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ടൊറന്‍റോയിൽ നടന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി പോർച്ചുഗൽ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

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FIFA 2026
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