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എല്ലാവരും കൈവിട്ടു, ഒടുവിൽ മുട്ടുമടക്കി ഫിഫ; ആ കോർപ്പറേറ്റ് കളി ഇനിയില്ല!

പ്രതിഷേധം ശക്തം; വിവാദ വാണിജ്യ കോർപ്പറേറ്റ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി പിന്മാറി ഫിഫ.

GIANNI INFANTINO
GIANNI INFANTINO (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 11:02 AM IST

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ജനീവ: കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്‍റര്‍പ്രൈസ്' എന്ന വിവാദ വാണിജ്യ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉപേക്ഷിച്ചതായി ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ അറിയിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിഫയുടെ പ്രധാന ആഗോള ടൂർണമെന്‍റുകളുടെ വാണിജ്യ, സംപ്രേക്ഷണ അവകാശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, പുറത്തുനിന്നുള്ള വൻകിട നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാനുമായിരുന്നു ഫിഫ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കോൺഫെഡറേഷനുകളിൽ നിന്നും, ഫിഫയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുതന്നെയും ഉയർന്ന കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഈ നാടകീയ പിന്മാറ്റം നടത്തേണ്ടി വന്നത്.

യുവേഫയുടെ ബഹിഷ്‌കരണ ഭീഷണി

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് ഫിഫ ഈ പുതിയ വാണിജ്യ പദ്ധതി ആദ്യമായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിയോജിപ്പുകൾക്കും ഇത് കാരണമായി. യൂറോപ്യൻ സംഘടനയായ യുവേഫ, ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ, വടക്കേ അമേരിക്കൻ സംഘടനയായ കോൺകാകാഫ് എന്നിവ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനകൾ ഇറക്കി. ഈ വാണിജ്യവത്കരണ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളും ക്ലബ്ബുകളും ഫിഫയുടെ മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് യുവേഫ നൽകി. തെക്കേ അമേരിക്കൻ സംഘടനയായ കോൺമെബോൾ പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഫിഫയോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്‌തു.

GIANNI INFANTINO
GIANNI INFANTINO (AP)

ഫിഫയ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹവും രാജിയും

പുറത്തുനിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾക്ക് പുറമെ ഫിഫയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലും ഈ പദ്ധതി വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കി. ഫിഫയുടെ സീനിയർ അഡ്വൈസറായ കാർലോസ് കോർഡീറോ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്‍റെ പദവി രാജിവെച്ചു. കൂടാതെ, ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനും ഫിഫയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമായ കെവിൻ ലാമൂർ, പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതിലെ സുതാര്യതക്കുറവിനെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഭിന്നതകൾക്ക് താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ

എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധം ഇരമ്പിയതോടെയാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഫിഫ നിർബന്ധിതമായത്. വിവിധ കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ താൻ ശ്രദ്ധയോടെ വിലയിരുത്തിയതായി ഇൻഫാന്‍റിനോ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും, അതിനാൽ സംഘടനയുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫുട്ബോളിനെ വിഭജിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒന്നിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയുമാണ് തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും ലക്ഷ്യമെന്നും, അതിനാൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നഷ്‌ടമായത് കോടികളുടെ പദ്ധതി

ഫിഫയുടെ ഈ പുതിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നിലവിൽ ഓരോ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും ലഭിക്കുന്ന 8 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട്, 2027-30 കാലയളവിൽ 20 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് യഥാക്രമം 22, 24 ദശലക്ഷം ഡോളറായി വർധിപ്പിക്കാനും ഫിഫ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കാൻ ഇരുന്നതെന്ന് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എങ്കിലും, നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച് വരും ആഴ്‌ചകളിൽ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളെയും കോൺഫെഡറേഷനുകളെയും ഒന്നിച്ച് ഇരുത്തി പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും, ലോകമെമ്പാടും ഫുട്ബോൾ കളി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇൻഫാന്‍റിനോ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

ഫിഫ
FIFA FORWARD ENTERPRISE SCRAPPED
GIANNI INFANTINO BACKS DOWN
FIFA COMMERCIAL PLAN CANCELLED
FIFA COMMERCIAL PROJECT DROPPED

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