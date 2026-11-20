ഫിഫ തലപ്പത്തേക്ക് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം; ഇൻഫാന്റിനോയെ നേരിടാൻ ഫ്രഞ്ച്, ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ മേധാവികൾ
2027 ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മൂന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ ലഭിച്ചു; ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി.
Published : November 20, 2026 at 3:21 PM IST
സൂറിച്ച്: അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കായി മൂന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ ലഭിച്ചതായിഫിഫ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് പുറമെ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് ഡിയാലോ, ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കോസോ താഷിമ എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. 2027 മാർച്ച് 18ന് മൊറോക്കോയിലെ റബാത്തിൽ നടക്കുന്ന 77-ാമത് ഫിഫ കോൺഗ്രസിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2016-ൽ ഫിഫയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയ ശേഷം ഇൻഫാന്റിനോ ആദ്യമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിരാളികളെ നേരിടുന്നത്.
2026 ഏപ്രിൽ 29-ന് ഫിഫ കൗൺസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തെത്തുടർന്നാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ ലഭിച്ചതെന്ന് ഫിഫ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കുടുംബപ്പേരുകളുടെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലാണ് പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫിഫ ഗവേണൻസ് ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പത്രികകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. "അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക 2027 ഫെബ്രുവരി 18-നകം അംഗരാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കും," ഫിഫ വ്യക്തമാക്കി.
FIFA have confirmed that they have received three candidates for the 2027 FIFA presidential election 🗳️ 🇫🇷 Phillipe Dallo, President of the French Football Federation 🇨🇭 Gianni Infantino, President of FIFA 🇯🇵 Kozo Tashima, President of the Japan Football Association The vote will take place at the 77th FIFA Congress in Rabat, Morocco, on 18 March 2027 ️⚽️— OneFootball (@OneFootball) November 19, 2026
2023-ൽ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റായ ഡിയാലോ ഈ ആഴ്ച ആദ്യമാണ് മത്സരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യുവേഫ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെയും ഫിഫ കൗൺസിലിലെയും യൂറോപ്യൻ അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഡിയാലോയ്ക്കുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം മത്സരസന്നദ്ധത അറിയിച്ച ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് താഷിമ ബുധനാഴ്ചയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. 2016-ൽ സെപ്പ് ബ്ലാറ്ററുടെ പിൻഗാമിയായി ചുമതലയേറ്റ ഇൻഫാന്റിനോ 2019-ലും 2023-ലും എതിരില്ലാതെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഫിഫയുടെ നേതൃത്വത്തെയും ഭരണരീതികളെയും കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 56-കാരനായ സ്വിസ്-ഇറ്റാലിയൻ ഭരണാധികാരി വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നത്.
ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളിലെ ഓഹരികൾ വിറ്റ് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്റര്പ്രൈസ്' എന്ന വിവാദ നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നത്. കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
ഈ നിർദ്ദേശത്തിലെ ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് നിരവധി യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിൽ ഡിയാലോ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച യുവേഫ, ആഗോള ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തിൽ ഐക്യവും വിശ്വാസവും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന മുൻ സ്വിസ് അന്താരാഷ്ട്ര താരം റാമോൺ വേഗയുടെ പേര് ഫിഫ പുറത്തുവിട്ട മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം 2027 ഫെബ്രുവരി 18-നകം അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിടും.
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