ഫിഫ ബോസ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെ കസേര തെറിക്കാൻ സാധ്യത; ട്രംപും കൈവിട്ടു!
ഫിഫ തലപ്പത്ത് വൻ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്ക് വഴിമൊരുങ്ങുന്നു: ട്രംപ് കൈവിട്ടതോടെ ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെ കസേര തെറിക്കാൻ സാധ്യത.
Published : August 4, 2026 at 4:15 PM IST
സൂറിച്ച്: ഫിഫയുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള വിവാദ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെ കസേര അപകടത്തിൽ. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇൻഫാന്റിനോയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സഖ്യകക്ഷിയായ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോലും ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കാതെ കൈവിട്ടതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇൻഫാന്റിനോ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.
പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായ വിവാദ പദ്ധതി
ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റേയും മറ്റ് പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളുടെയും 20 ശതമാനം വാണിജ്യ ഓഹരികൾ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാനായിരുന്നു ഇൻഫാന്റിനോയുടെ പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ 4.2 ബില്യൺ യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 420 കോടി ഡോളർ) സമാഹരിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഫിഫയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി കൃത്യമായ ആലോചനകൾ നടത്താതെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ 'യുവേഫ'യും ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന യുവേഫയുടെ കടുത്ത ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഫിഫയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
FIFA has denied reports claiming president Gianni Infantino sought support from US President Donald Trump’s administration to safeguard his position as mounting opposition continues over his now-withdrawn plan to bring private investment into the commercial rights of the FIFA… pic.twitter.com/tdGResQoL4— The Statesman (@TheStatesmanLtd) August 4, 2026
പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ
പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ 2027 മുതൽ 2031 വരെയുള്ള അടുത്ത കാലാവധിയിലേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാനിരുന്ന ഇൻഫാന്റിനോയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. സെർബിയ, സ്വീഡൻ, വെയ്ൽസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ഇതിനകം പിൻവലിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 2027 മാർച്ച് 18-ന് മൊറോക്കോയിൽ വെച്ചാണ് അടുത്ത ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.
ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് പകരക്കാരായി ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രമുഖർ
- വിക്ടർ മോണ്ടാഗ്ലിയാനി: കോൺകകാഫ് ഫുട്ബോൾ മേധാവിയും കനേഡിയൻ വ്യവസായിയുമായ ഇദ്ദേഹം ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.
- അലക്സാണ്ടർ സെഫെറിൻ: ഇൻഫാന്റിനോയുടെ കടുത്ത വിമർശകനും യുവേഫ പ്രസിഡന്റുമായ സെഫെറിൻ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോലും ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
- നാസർ അൽ ഖലൈഫി: പി.എസ്.ജി ക്ലബ്ബ് ഉടമയും ഖത്തറി കായിക വ്യവസായിയുമായ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അധികൃതർക്കിടയിൽ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫ: ലോകകപ്പിൽ 64 ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള ഫിഫ കൗൺസിൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്.
- ലിസ ക്ലാവനസ്: നോർവേ ഫുട്ബോൾ തലവനായ ലിസ, ഇൻഫാന്റിനോയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി ശബ്ദമുയർത്തിയ കരുത്തയായ വനിതാ നേതാവാണ്.
അമേരിക്കൻ താരം ഫോളാരിൻ ബലോഗന്റെ വിലക്ക് നീക്കാൻ ട്രംപ് ഇടപെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിഫയും യു.എസും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ നോർവേ നേരത്തെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപും മുഖം തിരിച്ചതോടെ ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഫിഫയിലെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് അറുതിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ.
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