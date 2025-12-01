ETV Bharat / sports

ഫിഫ അറബ് കപ്പിനു ഇന്ന് ദോഹയിൽ തുടക്കമാകും. വൈകുന്നേരം അല്‍ ബൈത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഖത്തര്‍ ഫലസ്‌തീനെ നേരിടും. അറബ് ലോകത്തെ 16 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മാറ്റുരക്കുന്നത്. 2026ല്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയ ഏഴ് അറബ് ദേശീയ ടീമുകള്‍ക്കുള്ള പ്രധാന തയ്യാറെടുപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് കൂടിയായി അറബ് കപ്പ് മാറും. ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ, ജോര്‍ദാന്‍, മൊറോക്കോ, ഈജിപ്‌ത്, ടുണീഷ്യ, അല്‍ജീരിയ എന്നിവ ഇതിനകം ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരാണ്. ഈ സീസണില്‍ ഖത്തര്‍ ഇതിനകം തന്നെ എ.ജി.സി.എഫ്.എഫ്, ഫിഫ ഇന്‍റര്‍കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ കപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഫുട്‌ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം അറബ് കപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ കൈവശമുള്ള ആരാധകർക്ക് മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ ദോഹ മെട്രോ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാകും. ദോഹ മെട്രോ, പബ്ലിക് ബസുകൾ, ട്രാമുകൾ, ടാക്സികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആധുനിക ഗതാഗത ശൃംഖല വഴി ആറ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കും ആരാധകർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, സ്റ്റേഡിയം 974 എന്നിവയാണ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

2025 ഫിഫ അറബ് കപ്പ് - ഗ്രൂപ്പുകള്‍

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഖത്തർ, ടുണീഷ്യ, സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക്, ഫലസ്‌തീൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: മൊറോക്കോ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, കൊമോറോസ്
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഈജിപ്‌ത്, ജോർദാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, കുവൈറ്റ്
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: അൾജീരിയ, ഇറാഖ്, ബഹ്‌റൈൻ, സുഡാൻ

ഫിഫ അറബ് കപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട ഷെഡ്യൂൾ

എല്ലാ സമയവും പ്രാദേശിക സമയം പ്രകാരമാണ് (AST, GMT+3)

ഡിസംബർ 1

ഗ്രൂപ്പ് എ

  • 16:00, അൽ-റയ്യാൻ: ടുണീഷ്യ vs സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക്
  • 19:30, അൽ ഖോർ: ഖത്തർ vs പലസ്തീൻ

ഡിസംബർ 2

ഗ്രൂപ്പ് ബി

  • 15:00, അൽ-റയ്യാൻ: മൊറോക്കോ vs കൊമോറോസ്
  • 20:00, അൽ-റയ്യാൻ: സൗദി അറേബ്യ vs ഒമാൻ

ഗ്രൂപ്പ് സി

  • 17:30, ലുസൈൽ: ഈജിപ്ത് vs കുവൈറ്റ്

ഡിസംബർ 3

ഗ്രൂപ്പ് സി

  • 20:00, അൽ ഖോർ: ജോർദാൻ vs യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്

ഗ്രൂപ്പ് ഡി

  • 15:00, അൽ-റയ്യാൻ: അൾജീരിയ vs സുഡാൻ
  • 5:30, ദോഹ: ഇറാഖ് vs ബഹ്‌റൈൻ

ഡിസംബർ 4

ഗ്രൂപ്പ് എ

  • 17:30, ലുസൈൽ: പലസ്തീൻ vs ടുണീഷ്യ
  • 20:00, അൽ-റയ്യാൻ: സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക് vs ഖത്തർ

ഡിസംബർ 5

ഗ്രൂപ്പ് ബി

  • 17:30, അൽ-റയ്യാൻ: ഒമാൻ vs മൊറോക്കോ
  • 21:30, അൽ ഖോർ: കൊമോറോസ് vs സൗദി അറേബ്യ

ഡിസംബർ 6

ഗ്രൂപ്പ് സി

  • 14:00, അൽ-റയ്യാൻ: കുവൈറ്റ് vs ജോർദാൻ
  • 21:30, ലുസൈൽ: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് vs ഈജിപ്ത്

ഗ്രൂപ്പ് ഡി

  • 16:30, അൽ-റയ്യാൻ: ബഹ്‌റൈൻ vs അൾജീരിയ
  • 19:00, ദോഹ: സുഡാൻ vs ഇറാഖ്

ഡിസംബർ 7

ഗ്രൂപ്പ് എ

  • 20:00, അൽ ഖോർ: ഖത്തർ vs ടുണീഷ്യ
  • 20:00, അൽ-റയ്യാൻ: സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക് vs പലസ്തീൻ

ഡിസംബർ 8

ഗ്രൂപ്പ് ബി

  • 20:00, ലുസൈൽ: മൊറോക്കോ vs സൗദി അറേബ്യ
  • 20:00, ദോഹ: ഒമാൻ vs കൊമോറോസ്

ഡിസംബർ 9

ഗ്രൂപ്പ് സി

  • 17:30, അൽ ഖോർ: ഈജിപ്ത് vs ജോർദാൻ
  • 5:30, ദോഹ: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് vs കുവൈറ്റ്

ഗ്രൂപ്പ് ഡി

  • 20:00, അൽ-റയ്യാൻ (ഖലീഫ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം): അൾജീരിയ vs ഇറാഖ്
  • 20:00, അൽ-റയ്യാൻ (എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം): ബഹ്‌റൈൻ vs സുഡാൻ

