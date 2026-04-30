വായ മൂടിയുള്ള സംസാരം ഇനി നടക്കില്ല; ഗ്രൗണ്ടിലെ 'രഹസ്യവിളികൾക്ക്' ഫിഫ പൂട്ടിടുന്നു
കളിക്കളത്തിലെ അച്ചടക്കത്തിന് പുതിയ നിയമങ്ങൾ; വായ മൂടി സംസാരിച്ചാൽ ഇനി ചുവപ്പ് കാർഡ്.
Published : April 30, 2026 at 10:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫയും ഇന്റര്നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡും. കളിക്കളത്തിലെ മോശം പെരുമാറ്റം തടയുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം 'വായ മൂടി സംസാരിക്കുന്നവർക്കുള്ള' കർശന ശിക്ഷയാണ്.
വായ മൂടിയാൽ പുറത്തേക്ക് (നേരിട്ടുള്ള ചുവപ്പ് കാർഡ്)
മത്സരത്തിനിടയിൽ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ വായ കൈകൊണ്ട് മറച്ചുപിടിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ കുറ്റകരമാണ്. ലിപ് റീഡിംഗിലൂടെയോ വി.എ.ആർ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളും തെറികളും വിളിക്കുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി. എതിരാളിയോട് തർക്കിക്കുമ്പോൾ വായ മൂടി സംസാരിച്ചാൽ റഫറിക്ക് താരത്തിന് നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കാം.
റയൽ മാഡ്രിഡ് - ബെൻഫിക്ക മത്സരത്തിനിടയിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നേരിട്ട വംശീയ അധിക്ഷേപവും, ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫൈനലിലെ വിവാദങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് 'അദൃശ്യതയുടെ ആവരണം' നീക്കം ചെയ്യാൻ ഫിഫ തീരുമാനിച്ചത്. കൂടാതെ, റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മൈതാനം വിട്ടുപോകുന്ന താരങ്ങൾക്കും ഇനി മുതൽ നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിക്കും.
മഞ്ഞക്കാർഡ് നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ്
ലോകകപ്പിലെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 48 ആയി വർധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രമുഖ താരങ്ങൾ സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും സസ്പെൻഷൻ കാരണം പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മഞ്ഞക്കാർഡ് നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം: ആദ്യഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ റദ്ദാക്കും. ഇതോടെ പുതിയ ഉന്മേഷത്തോടെ താരങ്ങൾക്ക് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പ്രവേശിക്കാം.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് ശേഷം: രണ്ടാമതൊരു ആംനസ്റ്റി (മാപ്പ്) കൂടി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് ശേഷം നൽകും. ഇതുവഴി സെമി ഫൈനലിൽ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് കിട്ടിയാലും താരത്തിന് ഫൈനൽ കളിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.
സമയം വൈകിപ്പിച്ചാൽ കളി പത്തുപേരുമായി
സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ 'വിഷ്വൽ കൗണ്ട് ഡൗൺ' സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങുന്ന താരം 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മൈതാനം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ ടീമിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം പത്തുപേരുമായി കളിക്കേണ്ടി വരും. അച്ചടക്കവും സുതാര്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോകത്തെ മികച്ച താരങ്ങൾ ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ മൈതാനത്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ് ഫിഫയുടെ ലക്ഷ്യം.
Also Read: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ പെനാൽറ്റി നാടകം; ആഴ്സണലിനെ തളച്ച് അത്ലറ്റിക്കോ!