ETV Bharat / sports

മത്സരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ, ക്യാമ്പ് മെക്‌സിക്കോയിൽ; ലോകകപ്പിൽ വേറിട്ട തന്ത്രവുമായി ഇറാൻ

ഫിഫ ലോകകപ്പ്: പരിശീലന ക്യാമ്പ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മെക്‌സിക്കോയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇറാന് ഫിഫയുടെ അനുമതി.

FIFA
FIFA Approves Irans Request to Move World Cup Training Camp to Mexico (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മെക്‌സിക്കോയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഇറാന്‍റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫ അനുമതി നൽകി. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ടൂർണമെന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം.

ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മേധാവി മെഹ്ദി താജ് ആണ് ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഇസ്താംബൂളിൽ വെച്ച് ഫിഫ അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കും, തുടർന്ന് ഫിഫ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിനും ശേഷമാണ് ക്യാമ്പ് മാറ്റത്തിന് അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ അരിസോണയിലുള്ള ട്യൂസൺ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇറാൻ ആദ്യം ക്യാമ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം മെക്സിക്കോയിലെ തിഹുവാനയിലേക്ക് ക്യാമ്പ് മാറ്റും. ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെ അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് 2026 ലോകകപ്പിന് വേദിയൊരുക്കുന്നത്.

ക്യാമ്പ് മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ:

  • ലളിതമായ വിസ നടപടികൾ: മെക്സിക്കോയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ കളിക്കാർക്കും പരിശീലകർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകും.
  • യാത്രാ സൗകര്യം: ഇറാൻ എയർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ടീമിന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് നേരിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് മെഹ്ദി താജ് വ്യക്തമാക്കി.
  • അതിർത്തിയിലെ അനുകൂല സാഹചര്യം: അമേരിക്കൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള നഗരമാണ് തിഹുവാന. ഇറാന്‍റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും മത്സരവേദികളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും.
  • മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ: പുതിയ ക്യാമ്പിൽ അത്യാധുനിക പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ, ജിം, സ്വകാര്യ റെസ്റ്റോറന്‍റ് എന്നിവയെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ

പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഇറാന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇറാന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 15-ന് സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെയാണ്. ജൂൺ 21-ന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെൽജിയത്തെയും, ജൂൺ 26-ന് ലുമെൻ ഫീൽഡിൽ ഈജിപ്തിനെയും ഇറാൻ നേരിടും.

രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം

ഇറാൻ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ തീരുമാനം വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കാനഡ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാന്‍റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ മേധാവി മെഹ്ദി താജിന് ഫിഫ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാനഡ വിസ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്‍റെ തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെയും, ചരിത്രത്തിലെ ഏഴാമത്തെയും ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തമാണിത്. ഇതുവരെ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാൻ ഇറാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

Also Read: പ്ലേ ഓഫ്: കെകെആറിന് മുന്നിൽ ഹിമാലയൻ കടമ്പ; രാജസ്ഥാൻ തോൽക്കണം, ഡൽഹിയെ തകർക്കണം!

TAGGED:

IRAN FIFA 2026
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
IRAN TRAINING CAMP MEXICO
IRAN WORLD CUP NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.