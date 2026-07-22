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പരേഡെസിനെ ശിക്ഷിക്കണോ? മറുപടിയുമായി ഗാവി; അര്‍ജൻ്റീനൻ താരങ്ങള്‍ക്ക് പണി വരുന്നു? കൂട്ടത്തല്ലിലും അന്വേഷണം

അർജൻ്റീനയുടെ മധ്യനിര താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ് സ്പെയിനിൻ്റെ എറിക് ഗാർസിയയെ മർദ്ദിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തതിനൊപ്പം യുവതാരം ഗാവിയെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗാവി...

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ഗാവിയെ തള്ളിയിടുന്ന പരേഡെസ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 8:31 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്‌പാനിഷ്, അർജൻ്റീന താരങ്ങൾ തമ്മിൽ കളിക്കളത്തിൽ വച്ച് കടുത്ത കൈയാങ്കളി അരങ്ങേറിയത് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ അർജൻ്റീന താരങ്ങളായിരുന്നു അക്രമത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരുന്നത്. അർജൻ്റീനയുടെ മധ്യനിര താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ് സ്പെയിനിൻ്റെ എറിക് ഗാർസിയയെ മർദ്ദിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനൊപ്പം യുവതാരം ഗാവിയെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്‌തു.

മത്സരശേഷമുണ്ടായ ഈ സംഘർഷത്തിൽ പങ്കാളികളായ അർജൻ്റീന താരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഫിഫ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പരേഡെസ് നടത്തിയ ഈ അക്രമസ്വഭാവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുവരെ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ കളിസ്ഥലത്ത് നടന്ന ഈ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളെ അത്ര ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സ്‌പാനിഷ് താരം ഗാവിയുടെ നിലപാട്. പരേഡെസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗാവി പ്രതികരിച്ചു. തികച്ചും, ഒരു സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌മാൻ സ്‌പിരിറ്റിലായിരുന്നു സ്‌പാനിഷ് താരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗാവി 'എൽ പാർട്ടിഡാസോ ഡി കോപ്' എന്ന മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കവെയാണ് പരേഡെസിന് സസ്‌പെൻഷൻ നല്‍കരുതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

"ഇല്ല, സത്യം പറയണമല്ലോ? ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇത് ഒരു നല്ല മാതൃകയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഫുട്ബോളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ആക്രമണോത്സുകതയും സ്വാഭാവികമാണ്. മത്സരസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു യുക്തിസഹമായ കാര്യം. അത്രമാത്രം. ദിവസാവസാനം ഇതെല്ലാം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്." ഗാവി പറഞ്ഞു.

പരേഡെസിന് റെഡ് കാര്‍ഡ് നല്‍കിയിട്ടില്ല

മത്സരശേഷം അർജൻ്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസിന് റെഡ് കാർഡ് നൽകിയെന്ന വാർത്തകൾ വലിയ ചർച്ചയായെങ്കിലും, ഇത് സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കാർഡ് ഫിഫ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

റെഡ് കാർഡ് വിവാദവും ഫിഫയുടെ വിശദീകരണവും

മത്സരശേഷം പരെഡേസിന് റെഡ് കാർഡ് നൽകിയതായി വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഫിഫയുടെ മാധ്യമ കമന്റേറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന തെറ്റായ വിവരമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഇത് നീക്കം ചെയ്തതായും ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റഫറി സ്ളാവ്കോ വിൻസിച്ച് കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് പരേഡസിന് ശിക്ഷാനടപടികളൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. നിലവിൽ അർജൻ്റീനയുടെ മത്സര കാർഡിൽ രണ്ട് മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ കണ്ട് പുറത്തുപോയ എൺസോ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ റെഡ് കാർഡ് മാത്രമാണുള്ളത്.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ

ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങളിലും കൂട്ടത്തല്ലിലും അർജൻ്റീനൻ താരങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിഫ അച്ചടക്ക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫിഫ ഡിസിപ്ലിനറി കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 36 പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക സമിതി ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പരേഡെസ്, മൊളീന, തിയാഗോ അൽമാഡ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള കളിക്കാർക്കും പരിശീലകർക്കും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഫിഫ ചട്ടപ്രകാരം ഇത്തരം അക്രമസ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്കെങ്കിലും ലഭിക്കാം. കൂടാതെ അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് (AFA) വലിയ തുക പിഴ ചുമത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മറ്റ് വിവാദങ്ങളും അർജൻ്റീനയും

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷം അർജൻ്റീനൻ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമുയർത്തുന്ന 'ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർജൻ്റീനയുടേതാണ്' എന്ന ബാനർ മൈതാനത്ത് ഉയർത്തിയതിലും ഫിഫ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ ട്രോഫി ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ചാമ്പ്യന്മാരോട് ആദരവ് കാണിക്കാതെ അർജൻ്റീനൻ താരങ്ങൾ ഗാലറിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനിന്നതും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
GAVI REACTS AFTER PAREDES ATTACK
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FIFA INVESTIGATES ARGENTINA

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