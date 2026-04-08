സ്പെയിനിൽ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം; സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെതിരെ ഫിഫയുടെ നടപടി

സ്പെയിൻ ആരാധകരുടെ ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധ അധിക്ഷേപം, ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെതിരെ നടപടിയുമായി ഫിഫ.

FIFA Acts Against Spanish Football Federation (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 10:47 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്പെയിനും ഈജിപ്‌തും തമ്മിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിടെ സ്‌പാനിഷ് ആരാധകർ ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധവും വംശീയവുമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയ സംഭവത്തിൽ സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെതിരെ ഫിഫ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് ഫിഫ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾ

മാർച്ച് 31-ന് ബാഴ്‌സലോണയിലെ ആർ.സി.ഡി.ഇ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. 'ചാടാത്തവൻ മുസ്ലീമാണ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതവണ ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ആരാധകർ കൂവുകയും "കാത്തലിക് സ്പെയിൻ, മുസ്ലീം സ്പെയിൻ അല്ല" എന്ന രീതിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അനൗൺസ്‌മെൻ്റിലൂടെയും സ്ക്രീനുകളിലൂടെയും വംശീയതയ്‌ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ആരാധകർ അത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

SPAIN VS EGYPT (AFP)

അതേസമയം സ്പെയിൻ്റെ യുവതാരം ലാമിൻ യമാൽ സംഭവത്തെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. യമാൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലീമാണെന്നിരിക്കെ, ആരാധകരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വേദനിപ്പിച്ചതായി താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. "മതത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് തികച്ചും അറിവില്ലായ്‌മയും വംശീയതയുമാണ്. ഇത് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലായെന്ന് യമാൽ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധസൂചകമായി താരം മത്സരശേഷം കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ടണലിലേക്ക് മടങ്ങിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ യമാലിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി.

സ്‌പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് സംഭവത്തെ "അംഗീകരിക്കാനാവില്ല" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം വിവേചനപരമായ പ്രവർത്തികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും വംശീയതയ്ക്ക് സ്പെയിനിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നീതിന്യായ മന്ത്രി ഫെലിക്‌സ് ബൊലാനോസും ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംഭവത്തെ "അറപ്പുളവാക്കുന്ന വംശീയത" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

നിയമനടപടികളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും

കാറ്റലോണിയൻ പോലീസും പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസും ചേർന്ന് ഇത് ഒരു വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികളിലൂടെ സ്‌പാനിഷ് ഫെഡറേഷന് കനത്ത പിഴയോ വരും മത്സരങ്ങളിൽ കാണികൾക്ക് നിയന്ത്രണമോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മത്സരം ഗോള്‍ രഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതോടെ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ സ്പെയിനിന് തങ്ങളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്‌ടമാവുകയും ചെയ്‌തു. 2030-ലെ ലോകകപ്പിന് സ്പെയിൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്.

