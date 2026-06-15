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ജർമ്മനിക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം; കുറസാവോയെ തകർത്തത് ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക്!

ജർമ്മനിക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം; കുറസാവോയുടെ സ്വപ്നക്കുതിപ്പ് കണ്ണീരിലവസാനിച്ചു, ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു

Germany vs Curacao World Cup
Germany vs Curacao World Cup (FIFA/x)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 7:43 AM IST

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ഹൂസ്റ്റൺ: നാല് വട്ട ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ തകർപ്പൻ തുടക്കം. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദുർബലരായ കുറസാവോയെ ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാനും സംഘവും കളം നിറഞ്ഞത്. ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ കന്നി അങ്കത്തിന് ഇറങ്ങിയ കുറസാവോയ്ക്ക് ഈ മത്സരം ഒരു കടുത്ത പരീക്ഷണമായി മാറി.

മിന്നൽ തുടക്കവുമായി ജർമ്മനി

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജർമ്മനി കളി കൈക്കലാക്കി. കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ മികച്ചൊരു നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ഫെലിക്സ് എൻമെച്ചയാണ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോളായി ഇത് മാറി.

തിരിച്ചടിച്ച് കുറസാവോ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു

എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ മധ്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുറസാവോ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചു. ജനസംഖ്യയിലും വലിപ്പത്തിലും ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ കുറസാവോയ്ക്ക് വേണ്ടി സുറിച്ച് മിഡ്ഫീൽഡർ ലിപാനോ കൊമെനെൻസിയ ആണ് ചരിത്ര ഗോൾ നേടിയത്. 40-ാം വയസ്സിൽ തന്റെ അഞ്ചാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയറെ മറികടന്നാണ് ആ പന്ത് വലയിൽ കയറിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കുറസാവോയുടെ സ്ട്രൈക്കർ യൂർഗൻ ലൊകാഡിയ പെനാൽറ്റിക്കായി വാദിച്ചെങ്കിലും റഫറി അത് അനുവദിച്ചില്ല.

ജർമ്മനിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്

കളിക്കിടെ ലഭിച്ച ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ജർമ്മനി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കളം നിറഞ്ഞു. നഥാനിയൽ ബ്രൗൺ എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നികോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് വലയിലെത്തിച്ച് ജർമ്മനിക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തു. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് (ഇഞ്ചുറി ടൈം) എൻമെച്ചയെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് ജർമ്മനിക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത കൈ ഹാവേർട്സ് പിഴവുകളില്ലാതെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജർമ്മനി 3-1 ന് മുന്നിലെത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഗോൾ മഴ

രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി വെറും 69 സെക്കന്റുകൾക്കകം ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ നാലാം ഗോൾ നേടി. ജോഷ്വ കിമ്മിച്ചിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഡിഫെൻഡറെ വെട്ടിച്ച് ജമാൽ മുസിയാലയാണ് ഈ ഗോൾ നേടിയത്. പിന്നാലെ തന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം കളിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നഥാനിയൽ ബ്രൗൺ ഒരു തകർപ്പൻ വോളിയിലൂടെ അഞ്ചാം ഗോൾ നേടി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഡെനിസ് ഉണ്ടാവ് ആണ് ആറാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. കളി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഡെനിസ് ഉണ്ടായുടെ പാസിൽ നിന്നും കൈ ഹാവേർട്സ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ജർമ്മനിയുടെ വിജയം 7-1 എന്ന് പൂർത്തിയാക്കി.

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TAGGED:

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