കാനറികൾക്ക് കണ്ണീർ, ജർമ്മനിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്! പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ 5 സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇവര്‍?

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 4:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിനായി ലോകം മുഴുവൻ ആവേശത്തോടെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കായികലോകത്തെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്കിന്‍റെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഒരു വശത്ത് താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ചിലർക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.

ക്ലബ്ബ് സീസണിലെ കഠിനമായ മത്സരക്രമവും തീവ്രതയുമാണ് പല മുൻനിര താരങ്ങൾക്കും വില്ലനായത്. ഇത് ദേശീയ ടീം മാനേജർമാരെ തങ്ങളുടെ 'പ്ലാൻ ബി' തേടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്ന, ലോകകപ്പ് നഷ്ടമാകുന്ന അഞ്ച് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഇവരാണ്:

റൊഡ്രിഗോ (ബ്രസീൽ)

സെലസാവോകൾക്ക് (Selecao) ഏറ്റവുമധികം ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചത് റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം റൊഡ്രിഗോയുടെ പരിക്കാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഗെറ്റാഫെയ്‌ക്കെതിരായ റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ തോൽവിക്കിടെയാണ് താരത്തിന് ഗുരുതരമായ എ.സി.എൽ (ACL), മെനിസ്കസ് പരിക്ക് പറ്റിയത്. കഠിനമായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മൂന്ന് ഗോളുകളോടെ ബ്രസീലിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗോൾവേട്ടക്കാരനായിരുന്നു റൊഡ്രിഗോ. മുന്നേറ്റനിരയിൽ എവിടെയും കളിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഴിവ് ടീമിന് മികച്ച ഫ്ലൂയിഡിറ്റി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അഭാവം ബ്രസീൽ മാനേജർ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ കഠിനമാക്കും.

എസ്റ്റെവാവോ (ബ്രസീൽ)

ബ്രസീലിന്‍റെ പരിക്കിന്‍റെ ശാപം അവിടെയും തീർന്നില്ല. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്‍റെ മത്സരത്തിനിടെ ബ്രസീലിന്‍റെ വളർന്നുവരുന്ന യുവതാരം എസ്റ്റെവാവോയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു വലിവ് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, പിന്നീട് കഠിനമായ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിൽ സ്ഥിരത കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ബ്രസീൽ ടീമിന്‍റെ പ്രാഥമിക സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് എസ്റ്റെവാവോ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ മുന്നേറ്റനിരയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി തുടരുമ്പോഴും, എസ്റ്റെവാവോയുടെ നഷ്ടം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ ബ്രസീലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ, ടീമിന് പരിചയസമ്പത്ത് നൽകാനായി 34 കാരനായ വെറ്ററൻ താരം നെയ്‌മറെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സെർജ് ഗ്നാബ്രി (ജർമ്മനി)

ജർമ്മൻ പരിശീലകൻ ജൂലിയൻ നാഗെൽസ്മാന്‍റെ തന്ത്രപരമായ ടീം ഘടന കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നത് സെർജ് ഗ്നാബ്രിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലും സമീപകാല സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലുമായി എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഗ്നാബ്രി, ജർമ്മൻ നിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ച താരവും ആക്രമണത്തിന്‍റെ എഞ്ചിനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെയേറ്റ അഡക്റ്റർ പേശീ തകരാർ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സീസണും ഒപ്പം ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളും ഒരേസമയം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ വിടവ് ജമാൽ മുസിയാലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകാൻ കാരണമാകും. ഒപ്പം ബയേണിന്‍റെ കൗമാര വിസ്മയം ലെന്നാർട്ട് കാർലിനെ വേഗത്തിൽ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇത് വഴിതുറക്കും.

സാവി സിമൺസ് (നെതർലൻഡ്‌സ്)

ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം വോൾവ്സിനെതിരായ ടോട്ടനത്തിന്‍റെ വിജയത്തിനിടയിൽ സാവി സിമൺസ് വീണതോടെ നെതർലൻഡ്സിന്‍റെ ക്രിയേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയേറ്റു. മൈതാനത്ത് കളി മെനയുന്നതിൽ സിമൺസിനെയായിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെയും രാജ്യത്തിന്‍റേയും മിഡ്ഫീൽഡ് പ്ലേമേക്കിംഗ് ചുമതല ഇനി ടിജ്ജാനി റെയ്ൻഡേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ദീർഘകാലത്തെ പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി വരുന്ന ജസ്റ്റിൻ ക്ലൂയിവർട്ടിനെ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കോച്ച് റൊണാൾഡ് കൂമാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചൂതാട്ടത്തിന് മുതിർന്നേക്കാം.

ഹ്യൂഗോ എക്കിറ്റികെ (ഫ്രാൻസ്)

ഫ്രാൻസിന്‍റെ മുന്നേറ്റനിരയിലെ പ്രതിഭകളുടെ ആധിക്യം കാരണം ഏത് പരിക്കും വലിയ വാർത്തയാകാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഹ്യൂഗോ എക്കിറ്റികെയുടെ നഷ്ടം ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ്. ലിവർപൂളിലെ മികച്ച അരങ്ങേറ്റ സീസണിനും തുടർച്ചയായ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലെ ഗോളുകൾക്കും ശേഷം ഡിഡിയർ ദെഷാംപ്സിന്‍റെ ടീമിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് റോൾ എക്കിറ്റികെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ പി.എസ്.ജിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അക്കിലിസ് ടെൻഡന് ഏറ്റ പരിക്ക് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടു. ഇതോടെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അജയ്യരെന്ന പരിവേഷത്തിന് അല്പം മങ്ങലേറ്റ ഫ്രഞ്ച് സ്ക്വാഡിലെ ഈ വിടവ് നികത്താൻ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്‍റെ ജീൻ-ഫിലിപ്പ് മാറ്റെറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ കൊറെന്‍റിന്‍ ടോളിസോ എന്നിവരിലേക്ക് ഫ്രാൻസിന് നോക്കേണ്ടി വരും.

