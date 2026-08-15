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ബാഴ്‌സലോണ വിട്ട് ഫെരാൻ ടോറസ് പിഎസ്‌ജിയിലേക്ക്, 6 വർഷത്തെ വമ്പൻ കരാർ!

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്‍റീനയെ തകർത്ത സ്‌പാനിഷ് ഹീറോ; ബാഴ്‌സലോണ വിട്ട് ഫെരാൻ ടോറസ് പിഎസ്‌ജിയിലേക്ക്, 2031 വരെ കരാർ!

Ferran Torres
Ferran Torres (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 5:06 PM IST

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പാരീസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്‍റീനയ്‌ക്കെതിരെ സ്പെയിനിന്‍റെ വിജയഗോൾ കുറിച്ച സൂപ്പർ ഫോർവേഡ് ഫെരാൻ ടോറസ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്‌നില്‍ ചേർന്നു. ബാഴ്‌സലോണയിൽ നിന്നാണ് താരം പിഎസ്‌ജിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. 2031 വരെയുള്ള നീണ്ട കരാറിലാണ് 26 കാരനായ താരം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഒമ്പതാം നമ്പർ ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞാകും താരം ഇനി കളത്തിലിറങ്ങുക.

ബാഴ്‌സലോണയിലെ വിജയഗാഥ

2000 ഫെബ്രുവരി 29-ന് ജനിച്ച ടോറസ് വലൻസിയ അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് കളിപഠിച്ചത്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് ലാ ലിഗയിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ബഹുമതിയും വലൻസിയയ്ക്കായി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്‌പാനിഷ് താരമെന്ന റെക്കോർഡും ടോറസിനുണ്ട്. തുടർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രീമിയർ ലീഗും ലീഗ് കപ്പും നേടി.

പിന്നീട് ബാഴ്‌സയില്‍ എത്തിയ ടോറസ് അവർക്കായി 207 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 65 ഗോളുകൾ നേടി. ബാഴ്‌സക്കൊപ്പം മൂന്ന് ലാ ലിഗ കിരീടങ്ങളും ഒരു കോപ്പ ഡെൽ റേയും രണ്ട് സ്‌പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കി. 2025 ലെ കോപ്പ ഡെൽ റേ ഫൈനലിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരെ ഗോൾ നേടി ബാഴ്‌സയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും ടോറസായിരുന്നു.

ലോകകപ്പ് ഹീറോ

സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമിനായി 65 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടോറസിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ നിമിഷം ഈ വർഷം നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിലായിരുന്നു. അര്‍ജന്‍റീനയ്‌ക്കെതിരായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എക്‌സ്‌ട്രാ ടൈമിൽ സ്പെയിനിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടിയത് ടോറസായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്‌കാരവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് 2023 ലെ നേഷൻസ് ലീഗും 2024 ലെ യൂറോ കപ്പും നേടിയ സ്പെയിൻ ടീമിലും ടോറസ് അംഗമായിരുന്നു.

ലൂയിസ് എൻറിക്വെയ്ക്ക് കീഴിൽ വീണ്ടും

മുൻപ് സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമിൽ തനിക്ക് ആദ്യമായി അവസരം നൽകിയ കോച്ച് ലൂയിസ് എൻറിക്വെയ്ക്ക് കീഴിൽ പിഎസ്‌ജിയിൽ വീണ്ടും കളിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താരം. "പിഎസ്‌ജി പോലുള്ള ഒരു വലിയ ക്ലബ്ബിൽ കരിയറിലെ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അവസരം നൽകിയ പ്രസിഡന്‍റ് നാസർ അൽ ഖലൈഫിക്കും കോച്ച് ലൂയിസ് എൻറിക്വെയ്ക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ക്ലബ്ബിനായി പരമാവധി കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് എന്‍റെ ലക്ഷ്യം," കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ടോറസ് പറഞ്ഞു.

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