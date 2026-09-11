ETV Bharat / sports

ക്ലബ്ബുകൾ പോലും അമ്പരക്കും ഈ 'താരപ്പകിട്ടിന്' മുന്നിൽ! സോഷ്യൽ മീഡിയ കീഴടക്കി വനിതാ ഫുട്ബോളർമാർ

സൂപ്പർ ക്ലബ്ബുകൾ പോലും അമ്പരക്കും! ആരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്ന ഈ വനിതാ ഫുട്ബോൾ സുന്ദരിമാർ?

FEMALE FOOTBALLERS ON SOCIAL MEDIA വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗ്
Lower-League Female Footballers Outpace Clubs in Social Media Following (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലണ്ടൻ: മൈതാനത്തെ കാൽപന്തുകളി പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റീലുകളും ടിക്ടോക് വീഡിയോകളും കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവരുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഡിവിഷനുകളിൽ കളിക്കുന്ന ഇല റഥർഫോർഡ്, കെൽസി-റോസ് ബോവേഴ്‌സ്, താരാ മേ കിർക്ക് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകളേക്കാളും വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോവേഴ്‌സ് പിന്തുണയുമായി പുതിയ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

വനിതാ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ലീഗായ വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗിലെ മുൻനിര താരങ്ങളെപ്പോലും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ജനപ്രീതിയാണ് ലോവർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരിമാർക്കുള്ളത്.

FEMALE FOOTBALLERS ON SOCIAL MEDIA വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗ്
Tara Mae Kirk (getty)

ക്ലബ്ബുകളെക്കാൾ വലിയ 'താരപ്പകിട്ട്'

ഇല റഥർഫോർഡ് (മിൽവാൾ ലയണസ്): ഇംഗ്ലീഷ് വനിതാ ഫുട്ബോളിന്‍റെ അഞ്ചാം ഡിവിഷനിൽ കളിക്കുന്ന മിൽവാൾ ലയണസ് എന്ന ക്ലബ്ബിന് ടിക്ടോക്കിൽ ആകെ 2,000 ഫോളോവേഴ്‌സ് മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡറായ ഇല റഥർഫോർഡിന് ടിക്ടോക്കിൽ 2.77 ലക്ഷവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 1.35 ലക്ഷവും ആരാധകരുണ്ട്.

കെൽസി-റോസ് ബോവേഴ്‌സ് (ഹാഷ്‌ടാഗ് യുണൈറ്റഡ്): മൂന്നാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഡിഫെൻഡറായ കെൽസിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 3.54 ലക്ഷവും ടിക്ടോക്കിൽ 1.76 ലക്ഷവും ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട്. ഇവരുടെ മുൻ ക്ലബ്ബായ ബോൺമൗത്തിന്റെ ആകെ ഫോളോവേഴ്‌സ് 47,000 മാത്രമാണ്.

താരാ മേ കിർക്ക് (വെസ്റ്റ് ബ്രോംവിച്ച് ആൽബിയൻ): വെസ്റ്റ് ബ്രോംവിച്ച് ക്ലബ്ബിന് 16,000 ഫോളോവേഴ്‌സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ താരാ മേയ്ക്ക് 66,000 ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സൂപ്പർ താരം ഖദീജ ഷാ (1.87 ലക്ഷം), മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്യാപ്റ്റൻ മായ ലെ ടിസ്സിയർ (1.46 ലക്ഷം) എന്നിവരേക്കാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവെൻസ് ഈ താഴത്തെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാർക്കുണ്ടെന്നത് കൗതുകകരമാണ്.

FEMALE FOOTBALLERS ON SOCIAL MEDIA വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗ്
Ella Rutherford (getty)

ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഫുട്ബോളും കൈകോർക്കുമ്പോൾ

മത്സരങ്ങളുടെയും പരിശീലനങ്ങളുടെയും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റോറികൾ, മേക്കപ്പ്, ഫാഷൻ, റീലുകൾ, പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുമായുള്ള സഹകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇവർ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം ജാക്ക് ഗ്രീലിഷിനൊപ്പമുള്ള താരാ മേ കിർക്കിന്‍റെ സ്‌കിൽ ചലഞ്ച് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രശസ്‌ത ടിവി താരം ജികെ ബാരിയുമായുള്ള ഇല റഥർഫോർഡിന്‍റെ പ്രണയവാർത്തകളും ഇവരെ മാധ്യമശ്രദ്ധയിൽ നിലനിർത്തുന്നു. കളി കാണാൻ മാത്രമല്ല, ഈ താരങ്ങളുടെ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി പെൺകുട്ടികളാണ് അവരുടെ പേരെഴുതിയ ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

FEMALE FOOTBALLERS ON SOCIAL MEDIA വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗ്
Kelci Bower (getty)

സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളും

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോവർ ഡിവിഷനുകളിൽ കളിക്കുന്ന വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കരിയറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതായും അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നതായും ഇല റഥർഫോർഡ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന വരുമാനം ഇവർക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ആശ്വാസവും കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരുത്തുമാണ് നൽകുന്നത്.

എങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ ജനപ്രീതിക്ക് പിന്നിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് താരാ മേ കിർക്ക് പറയുന്നു. കൂടാതെ മത്സരത്തിനിടെ എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായ പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ എപ്പോഴും ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതികളെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ കളി മികവിനൊപ്പം വ്യക്തിത്വവും വിനോദവും നിലനിർത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ തങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവെൻസർ ഫുട്ബോളർമാരുടെ പക്ഷം.

Also Read: 'തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല, ലക്ഷ്യം അടുത്ത ലെവൽ'; സെലക്‌ടര്‍മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷമി

TAGGED:

FEMALE FOOTBALLERS ON SOCIAL MEDIA
വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ
വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗ്
WOMENS FOOTBALL INFLUENCERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.