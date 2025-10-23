ETV Bharat / sports

അല്‍ നസ്‌റിനെ ഞെട്ടിച്ച ഗോവന്‍ പോരാട്ടവീര്യം; ത്രില്ലറിനൊടുവില്‍ സൗദി കരുത്തരോട് 2-1 ന്‍റെ തോൽവി

കരുത്തരായ അൽ നസ്‌റിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന്‍റെ തോൽവി വഴങ്ങി എഫ് സി ഗോവ.

FC GOA VS AL NASSR 2025
FC GOA VS AL NASSR 2025 (FC GOA/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
സൗദി പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കരുത്തരായ അൽ നസ്‌റിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന്‍റെ തോൽവി വഴങ്ങി എഫ് സി ഗോവ. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിലെ മത്സരത്തിലാണ് ഐഎസ്എൽ ടീമായ ഗോവ അൽ-നസ്റി‌ന് മുന്നില്‍ വീണത്. സൂപ്പര്‍ താരം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ വന്നില്ലെങ്കിലും സാദിയോ മാനേ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ്, കിങ്‌സ്ലി കോമാൻ, ഇനിഗോ മാർട്ടിനസ് തുടങ്ങിയ മികച്ച താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി​ തന്നെയാണ് സൗദി ടീം കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

മത്സരത്തില്‍ ആഞ്ചലോ ബോർജസും ഹാരൂൺ കാമറയും അല്‍ നസ്‌റിനായി വലകുലുക്കിയപ്പോള്‍, ഗോവയ്‌ക്കായി ബ്രിസൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആശ്വാസഗോള്‍ കണ്ടെത്തി. ഇത് കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ സീസണിലെ ഗോവയുടെ ആദ്യ ഗോളായി മാറി. അതേസമയം ഈ സീസണിൽ എസി‌എൽ ടുവിൽ അൽ-നസ്‌ര്‍ വഴങ്ങിയ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്. എഫ്‌സി ഗോവയ്ക്ക് 21 ശതമാനം പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൽ നസ്ർ‌ 79 ശതമാനം പന്ത് കൈവശം വച്ചു, കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സന്ദർശകർ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയായിരുന്നു. എഫ്‌സി ഗോവ പ്രതിരോധ നിരയിൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിച്ചു.

ആദ്യ ക്വാർട്ടറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അയ്മാൻ യാഹ്യ, ആഞ്ചലോ ബോർജസ്, ഹാരൂൺ കാമറ എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഗോവയുടെ ബാക്ക്‌ലൈനിൽ നിരന്തരമായി അവര്‍ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. കളിയിലുടനീളം അവർ 18 ഷോട്ടുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. പത്താം മിനിറ്റിൽ ആഞ്ചലോ ഗബ്രിയേലിന്‍റെ വലംകാലൻ ഷോട്ട് ജോർജ് ജീസസിന്‍റെ ടീമിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലീഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് അൽ നസ്ർ‌ ഗോൾ മുന്നിലെത്തി.

എഫ്‌സി ഗോവയുടെ ലോ-ബ്ലോക്ക് തന്ത്രത്തിനെതിരെ, വേഗത്തിലുള്ള പാസുകളും മികച്ച നീക്കങ്ങളും നൽകി സൗദി ടീം അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മികവ് പുലർത്തി. 27-ാം മിനിറ്റിൽ കൃത്യമായ ഫിനിഷിലൂടെ കാമറ അൽ നസ്റി‌ന്‍റെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ എഫ്‌സി ഗോവ പ്രതിരോധക്കാർ വളഞ്ഞിട്ടും, ഹൃത്വിക് തിവാരിയെ മറികടന്ന് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സ്‌ട്രൈക്കർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, 25-ാം മിനിറ്റിൽ പരിക്കേറ്റ ജാവിയർ സിവേറിയോയ്ക്ക് പകരം മനോളോ മാർക്വേസ് ബ്രിസൺ ഫെർണാണ്ടസിനെ ഇറക്കി.

കളിയിൽ 0-2 ന് പിന്നിലായ ശേഷം, എഫ്‌സി ഗോവ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചു, സ്പാനിഷ് ഹെഡ് കോച്ച് അവരുടെ ഗെയിം പ്ലാനിൽ ചില തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. പിന്നാലെ 41-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിനായി ബ്രിസൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തുടർച്ചയായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനുപകരം അൽ നസ്‌ർ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം പ്രകടമാക്കി.

66-ാം മിനിറ്റിൽ ഉദാന്ത സിങ്ങിനും സാഹിൽ തവോറയ്ക്കും പകരം ആയുഷ് ഛേത്രിയെയും അബ്ദുൾ റബീഹിനെയും മാർക്വേസ് കൊണ്ടുവന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഗോവ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. സൗദി വമ്പന്മാർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. നവംബർ 5 ന് അൽ നസ്‌റിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി എഫ്‌സി ഗോവ റിയാദിലേക്ക് പോകും.

