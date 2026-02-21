ETV Bharat / sports

ഐഎസ്എൽ: മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗിനെ തകർത്ത് എഫ്‌സി ഗോവയ്ക്ക് സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം

ഐഎസ്എല്ലിൽ എഫ്‌സി ഗോവയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 10:46 AM IST

ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് 2025-26 സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം ആഘോഷമാക്കി എഫ്‌സി ഗോവ. കൊൽക്കത്തയിലെ കിഷോർ ഭാരതി ക്രീരംഗനിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബിനെയാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പോൾ മൊറേനോ, ഡെജാൻ ഡ്രാസിച്ച് എന്നിവർ ഗോവയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്‍റുമായി ഗോവ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗിനാകട്ടെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പോയിന്‍റൊന്നും നേടാനായില്ല.

മത്സരം തുടങ്ങി നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പോൾ മൊറേനോയിലൂടെ ഗോവ ലീഡെടുത്തു. ഡെജാൻ ഡ്രാസിച്ച് എടുത്ത ഔട്ട്-സ്വിംഗിംഗ് കോർണർ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന മൊറേനോ കരുത്തുറ്റ ഹെഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ ബോറിസ് സിംഗിന്‍റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ബ്രൈസൺ ഫെർണാണ്ടസ് തൊടുത്ത ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചത് മുഹമ്മദന് ആശ്വാസമായി.

കളിയുടെ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോവ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഉദാന്ത സിംഗിനെ മുഹമ്മദൻ ഗോൾകീപ്പർ സുഭജിത് ഭട്ടാചാർജി വീഴ്ത്തിയതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ഡെജാൻ ഡ്രാസിച്ച് പന്ത് അനായാസം വലയിലെത്തിച്ചു. പ്രതിരോധ താരം പോൾ മൊറേനോയാണ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ മുഹമ്മദ് ഫർദിൻ അലി മൊല്ല, മകാൻ വിങ്കിൾ ചോതെ, ലാൽങ്‌യാഹ്‌സാക്ക എന്നിവരെ ഇറക്കി മുഹമ്മദൻ പരിശീലകൻ മെഹ്‌റാജുദ്ദീൻ വാദൂ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു. ഇതോടെ ആതിഥേയർ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി കളിച്ചെങ്കിലും ഗോവയുടെ ഗോൾകീപ്പർ ഹൃതിക് തിവാരിയെ കാര്യമായി പരീക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് നെമിലും ഉദാന്ത സിംഗും ഗോവയ്ക്കായി മൂന്നാം ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുഹമ്മദൻ ഡിഫൻഡർ സജാദ് ഹുസൈൻ പാരെയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ തടസ്സമായി.

72-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗിന് മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചു. ഫർദിൻ അലി മൊല്ലയുടെ ബാക്ക്ഹീൽ പാസിൽ നിന്ന് പന്തുമായി കുതിച്ച ലാൽതങ്കിമ, സന്ദേഷ് ജിങ്കനെ മറികടന്ന് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ പന്ത് മഹിതോഷ് റോയ് പോസ്റ്റിലേക്ക് തൊടുത്തു. എന്നാൽ ഹൃതിക് തിവാരി അത് അതിസാഹസികമായി തടഞ്ഞു. റീബൗണ്ട് ലഭിച്ച മകാൻ വിങ്കിൾ ചോതെ ആറ് വാര അകലെ നിന്ന് പന്ത് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ അടിച്ചു കളഞ്ഞത് കാണികളെ നിരാശരാക്കി.

