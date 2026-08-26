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ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവാകോവിച്ച് ബാഴ്‌സയിലേക്ക്; ഇന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധന

ക്രോയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ലിവാകോവിച്ചിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ബാഴ്‌സലോണ; മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും

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Barcelona set to sign Croatia goalkeeper Dominik Livakovic (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 3:15 PM IST

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മാഡ്രിഡ്: തുർക്കി ക്ലബായ ഫെനർബാഷെയുടെ ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവാകോവിച്ചിനെ സ്‌പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ എഫ്‌സി ബാഴ്‌സലോണ സ്വന്തമാക്കുന്നു. ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബാഴ്‌സലോണയിൽ എത്തിയ താരം ഇന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാകും. തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്നാണ് സ്‌പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

2027 ജൂണിൽ ബാഴ്‌സയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിക്കുന്ന വെറ്ററൻ പോളിഷ് ഗോൾകീപ്പർ വോയ്ചെക് സെസ്‌നിയുടെ ദീർഘകാല പകരക്കാരനായാണ് 31-കാരനായ ലിവാകോവിച്ചിനെ ക്ലബ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് കാണുന്നത്. ഏകദേശം 4 മില്യൺ യൂറോ (4.7 മില്യൺ യു.എസ് ഡോളർ) തുകയ്ക്കാണ് താരം ബാഴ്‌സയുമായി നാല് വർഷത്തെ കരാറിലേർപ്പെടുന്നത്. ക്രോയേഷ്യൻ ദേശീയ ടീമിനായി 79 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ലിവാകോവിച്ച്, ഈ വർഷം നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്‍റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറായിരുന്നു.

താരത്തെ ഈ സീസണിൽ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ നിലനിർത്തണമോ അതോ ലോണിൽ അയക്കണമോ എന്ന കാര്യം ക്ലബിന്‍റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ബാഴ്‌സ തീരുമാനിക്കുക. മുൻപ് കളിച്ചിരുന്ന ഡൈനാമോ സാഗ്രെബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലബുകൾ താരത്തെ ലോണിൽ എടുക്കാൻ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജിറോണയിൽ ലോണിൽ കളിച്ച ലിവാകോവിച്ച്, അന്നത്തെ പരിശീലകൻ മിഷേലുമായി ഉണ്ടായ കടുത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ജനുവരിയിൽ ക്ലബ് വിട്ടിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് മുൻപ് കൂടുതൽ സമയം കളിക്കാൻ അവസരം വേണമെന്ന ലിവാകോവിച്ചിന്‍റെ ആവശ്യത്തെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു അന്നത്തെ തർക്കം.

യുവതാരം ഗാവിക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, റോഡ്രി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചേക്കും

നാളെ അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബിനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ലാ ലിഗ മത്സരത്തിന് മുൻപ് മിഡ്‌ഫീൽഡർ ഗാവിക്ക് പരിക്കേറ്റത് ബാഴ്‌സലോണയ്ക്ക് ചെറിയ ആശങ്ക തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്‌ച എൽഷെയ്‌ക്കെതിരായ (5-0) മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഗാവിയുടെ വലത് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റത്.

മുൻപ് ഇതേ കാൽമുട്ടിന് കടുത്ത ലിഗമെന്‍റ് പരിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാൽ ഗാവിയുടെ പുതിയ പരിക്ക് ആരാധകരിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്‌ച നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനകളിൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും കാൽമുട്ടിലേറ്റ കേവലം ചതവ് മാത്രമാണെന്നും ക്ലബ് മെഡിക്കൽ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു. താരം വൈകാതെ തന്നെ പരിശീലനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ക്ലബ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിലും ഗാവിയുടെ പരിക്കിന്‍റെ ചരിത്രം കണക്കിലെടുത്ത് പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് യാതൊരുവിധ റിസ്‌കും എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടു വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗാവിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. അങ്ങനെവന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്ലബിലെത്തിയ പുതിയ സൂപ്പർ താരം റോഡ്രി അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബിനെതിരെ ബാഴ്‌സലോണ ജേഴ്‌സിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചേക്കുമെന്നും പരിശീലകൻ സൂചന നൽകി.

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TAGGED:

DOMINIK LIVAKOVIC BARCELONA
GAVI INJURY UPDATE BARCELONA
BARCELONA VS ATHLETIC CLUB LA LIGA
ബാഴ്‌സലോണ
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