എല് ക്ലാസികോ പോര് ഇന്ന് ജിദ്ദയില്: 'റയല് vs ബാഴ്സ' സൂപ്പര് കപ്പില് തീ പാറും ഫൈനല്
ഇന്ത്യന് സമയം പുലര്ച്ചെ 12:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
Published : January 11, 2026 at 2:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്പാനിഷ് സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലില് ഇന്ന് എഫ്സി ബാഴ്സലോണയും റയല് മാഡ്രിഡും ഏറ്റുമുട്ടും. ജിദ്ദ കിംഗ് അബ്ദുള്ള സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുലർച്ചെ 12:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. റോയൽ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക മത്സരമാണ് സൂപ്പർ കപ്പ്. നിലവിലെ ഫോർമാറ്റിൽ, സൂപ്പർകോപ്പ ഡി എസ്പാനയിൽ നാല് ടീമുകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. മുൻ സീസണിലെ ലാ ലിഗയിലെയും കോപ്പ ഡെൽ റേയിലെയും വിജയികളും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പുകളുമാണിവ.
ലാ ലിഗയിലെ നിലവിലെ ലീഗ് ലീഡറായ ബാഴ്സലോണ, സെമി ഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയെ 5-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. മീഡിയൽ മെനിസ്കസ് പരിക്കിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്ന ബാഴ്സയുടെ മിഡ്ഫീല്ഡ് താരം ഗാവിയും എസിഎൽ പരിക്ക് മൂലം പുറത്തായ പ്രതിരോധ താരം ആൻഡ്രിയാസ് ക്രിസ്റ്റൻസണും ഫൈനലിൽ കളിക്കില്ല. മികച്ച ഫോമിലുള്ള യുവതാരം ലമീന് യമാല് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.
ലാ ലിഗ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡ്, സെമിഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തിയാണ് കിരീടപ്പോരിലെത്തിയത്. കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ ഡിഫൻഡർ അന്റോണിയോ റൂഡിഗറിന് ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്റ്റാർ ഫോർവേഡ് കൈലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയേക്കും.
സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലില് തുടര്ച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് ബാഴ്സലോണയും റയല് മാഡ്രിഡും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ രണ്ട് സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ, ലാ ലിഗയിൽ എംബാപ്പെയുടെയും ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്റേയും ഗോളുകളിലൂടെ ലോസ് ബ്ലാങ്കോസ് കറ്റാലൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എൽ ക്ലാസിക്കോയിൽ ഇരുടീമുകളും 262 തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്.
റയൽ മാഡ്രിഡ് 107 തവണ വിജയിച്ചപ്പോള് ബാഴ്സ 104 തവണയാണ് ജയം നേടിയത്. 51 മത്സരങ്ങള് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ 15 കിരീടങ്ങളുമായി ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്സലോണ. റയൽ മാഡ്രിഡ് 13 തവണയാണ് ട്രോഫി ഉയര്ത്തിയത്.സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയം കാണാൻ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടിവി ചാനലിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യില്ല.
👊 BRING ON THE FINAL! @HP pic.twitter.com/T37kanN4If— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 11, 2026
