മൈതാനത്തെ ജീവനെടുത്ത കൂട്ടിയിടി: പ്രതികരിച്ച് ഗോൾകീപ്പർ, സൈബർ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പൂട്ടി
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത അധിക്ഷേപം; സഹതാരത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അക്കൗണ്ട് നിർജ്ജീവമാക്കി ജീസസ് ഒവോനോ.
Published : November 5, 2026 at 2:39 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയെത്തുടർന്ന് ജീസസ് ഡി മിഗുവൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രതികരണവുമായി എഫ്സി അൻഡോറ ഗോൾകീപ്പർ ജീസസ് ഒവോനോ രംഗത്തെത്തി. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഒവോനോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നേരിട്ട കടുത്ത സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങളെത്തുടർന്ന് താരം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നിർജ്ജീവമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിലെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പന്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. 2-2 എന്ന സ്കോറിൽ മത്സരം സമനിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കൂട്ടിയിടിയെത്തുടർന്ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ 30-കാരനായ ഡി മിഗുവലിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് 25-കാരനായ ഒവോനോയ്ക്ക് റെഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു.
എഫ്സി അൻഡോറ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ഒവോനോ തന്റെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി."എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ദിവസങ്ങളാണിത്. എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജീസസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്. എന്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഞാൻ പൂർണ്ണ ബഹുമാനത്തോടെ നേരിടും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീസസിനെക്കുറിച്ചും ഈ വേദനയെക്കുറിച്ചും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ജീസസിന് ആദരാഞ്ജലികൾ."
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
മരണത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒവോനോയെ 'കൊലയാളി' എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയത്.
ആരെയും മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് സഹതാരം
ഒവോനോയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സഹതാരമായ ലൗട്ടാരോ സ്പാറ്റ്സ് രംഗത്തെത്തി. ഫുട്ബോളിൽ ഇത്തരം നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഒവോനോ ആരെയും മനഃപൂർവ്വം പരിക്കേൽപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒവോനോ ഇപ്പോൾ വലിയ മാനസിക വിഷമത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഡി മിഗുവലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അർജന്റീനൻ ഡിഫൻഡറായ സ്പാറ്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പോലീസ് അന്വേഷണം
താരത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സ്പാനിഷ് നാഷണൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളിൽ സ്പെയിനിൽ സാധാരണയായി നടത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് 'അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള നരഹത്യ' എന്ന രീതിയിൽ പോലീസ് ഈ കേസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഫ്സി അൻഡോറ തങ്ങളുടെ കളിക്കാർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ ദേശീയ താരം കൂടിയായ ഒവോനോയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഗിനിയ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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