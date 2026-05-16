വനിതാ ലോകകപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീം റെഡി! ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം ജൂൺ 14ന്
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: ഫാത്തിമ സന പാകിസ്ഥാനെ നയിക്കും, 15 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : May 16, 2026 at 11:36 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുവ ഓൾറൗണ്ടർ ഫാത്തിമ സനയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. 24-കാരിയായ സന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് പാകിസ്ഥാനെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ നയിക്കുന്നത്. 2024-ൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലും സനയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായാണ് ടൂര്ണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.
ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി അയർലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലും ഇതേ ടീം തന്നെയാകും പങ്കെടുക്കുക. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര 3-0ന് തൂത്തുവാരിയ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ ടീം ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്.
ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങൾ
അഞ്ച് താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ടീമിനുണ്ട്. ഐമൻ ഫാത്തിമ, നതാലിയ പർവേസ്, റമീൻ ഷമീം, സൈറ ജബീൻ, തസ്മിയ റുബാബ് എന്നിവരാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ആദ്യമായി ഇടംപിടിച്ചത്.
പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരക്രമവും ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പും:
- മെയ് 28 - ജൂൺ 4: അയർലൻഡ്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവരുമായി ഡബ്ലിനിൽ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര.
- ജൂൺ 6 & 9: ശ്രീലങ്ക, സ്കോട്ട്ലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെ ലോകകപ്പ് വാം-അപ്പ് മത്സരങ്ങൾ.
- ജൂൺ 14: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം (എഡ്ജ്ബാസ്റ്റൺ, ബർമിംഗ്ഹാം).
- ജൂൺ 17: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും (ബർമിംഗ്ഹാം).
- ജൂൺ 20: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ (സതാംപ്ടൺ).
- ജൂൺ 23: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ (ലീഡ്സ്).
- ജൂൺ 27: നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം (ബ്രിസ്റ്റോൾ).
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ ജൂൺ 30, ജൂലൈ 2 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ജൂലൈ 5-ന് ലോർഡ്സിലാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം.
Five players are set for their maiden Women's #T20WorldCup after being named in Pakistan’s 15-member squad 🙌— ICC (@ICC) May 16, 2026
Details 👇https://t.co/DsTKpZR0yx
പാകിസ്ഥാൻ ടീം (Pakistan Squad): ഫാത്തിമ സന (ക്യാപ്റ്റൻ), ആലിയ റിയാസ്, ആയിഷ സഫർ, ഡയാന ബെയ്ഗ്, ഐമൻ ഫാത്തിമ, ഗുൽ ഫിറോസ, ഇറം ജാവേദ്, മുനീബ അലി സിദ്ദിഖി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നഷ്ര സന്ധു, നതാലിയ പർവേസ്, റമീൻ ഷമീം, സാദിയ ഇഖ്ബാൽ, സൈറ ജബീൻ, തസ്മിയ റുബാബ്, തൂബ ഹസൻ. റിസർവ് താരങ്ങൾ: അംബർ കൈനാത്, മോമിന റിയാസത്ത്, സദഫ് ഷമാസ്, സിദ്ര അമീൻ, സയ്യിദ അരൂബ് ഷാ, ഉം-ഇ-ഹാനി.
Also Read: റിയാദിൽ ട്രാക്ക് കത്തിച്ച് അഫ്സലും അനിമേഷും; സൗദി ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ ഇരട്ട സ്വർണ്ണം