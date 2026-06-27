മകന്റെ കണ്ണുകളായി മാറിയ അച്ഛൻ! വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഗോൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം കണ്ണുനിറയ്ക്കും
ഫുട്ബോൾ വെറുമൊരു കളിയല്ല, വികാരമാണ്! റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ മകന്റെ ആഹ്ലാദം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കും.
Published : June 27, 2026 at 8:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ വെറുമൊരു കളിയല്ല, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രപഞ്ചമാണ്. ഇതു തെളിയിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വെെറലാകുന്നത്. കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ടു പടർന്നപ്പോഴും, ഉള്ളിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മകനും, അവന് ആ നിമിഷം സമ്മാനിക്കുന്ന പിതാവുമാണ് ഈ നന്മക്കാഴ്ചയിലെ നായകർ. ലോകകപ്പിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിന്റെ മുഴുവൻ ആവേശവും ഒരു ഫുട്ബോൾ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പിതാവ് മകന് തൊട്ടറിഞ്ഞു നൽകുകയായിരുന്നു.
വിരൽത്തുമ്പിലെ ഗോൾ; സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കരയിച്ച നിമിഷം
മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയിരുന്നു. വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോ മനോഹരമായ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് കളിയിൽ നേടിയത്. ജോവോ കാൻസെലോയുടെ തകർപ്പൻ ക്രോസിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡോയുടെ ആദ്യ ഗോൾ. തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് നൽകിയ മനോഹരമായ ത്രൂ ബോളിൽ നിന്ന്, പോസ്റ്റിന്റെ മൂലയിലേക്ക് പായിച്ച പന്തിലൂടെ താരം രണ്ടാമത്തെ ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐖𝐇𝐎𝐋𝐄𝐒𝐎𝐌𝐄 🥹🇮🇷— 433 (@433) June 26, 2026
A dad helps his blind son follow the Portugal vs Uzbekistan match by using a football tactics board to guide his hand through the action 🙏
𝑭𝑶𝑶𝑻𝑩𝑨𝑳𝑳. 💛 pic.twitter.com/OGtrlfNQ1N
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായ വീഡിയോയിൽ, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പാസ് മുതൽ റൊണാൾഡോ പന്ത് വലയിലാക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ നീക്കങ്ങളും പിതാവ് ആ ബോർഡിലൂടെ മകന് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾ പിറന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. അവൻ ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയും ആവേശത്തോടെയും തുള്ളിച്ചാടി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏവരുടെയും കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു.
ചരിത്രം കുറിച്ച് സിആർ7; പ്രായം വെറുമൊരു സംഖ്യ
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഈ മത്സരത്തോടെ താൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്ന് റൊണാൾഡോ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു. തന്റെ 41-ാം വയസ്സിലും ഫിഫ ലോകകപ്പ് വലിയ വേദിയിൽ രാജകീയ പ്രകടനമാണ് താരം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഈ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആരും ഇതുവരെ കൈവരിക്കാത്ത ഒരു അപൂർവ്വ നേട്ടവും റൊണാൾഡോ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. 2006 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള നീണ്ട രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കരിയറിൽ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോളറായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മാറി.
റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയെഴുതിയ രാത്രി
ഈ ചരിത്രരാത്രി റൊണാൾഡോ മറ്റ് ചില നാഴികക്കല്ലുകളും സ്വന്തമാക്കി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്. ഇതോടൊപ്പം പോർച്ചുഗലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസമായ യൂസേബിയോയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന്, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന പദവിയും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.
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